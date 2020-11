Cuando los deportistas mexicanos destacan en el extranjero, en cualquier disciplina, sentimos una sensación especial, como recientemente nos ocurrió con el golfista Carlos Ortiz, cuando ganó su primer título PGA. Después, Abraham Ancer estuvo empatado en el liderato del Masters de Augusta, junto con Dustin Johnson, el mejor golfista del mundo.

Y ayer, en Estambul, Sergio Pérez se sube al podio, adjudicándose el segundo lugar, solamente detrás de un monstruo, como Lewis Hamilton.

Esta sensación se traduce en saber que los atletas mexicanos se abren camino con su propio esfuerzo y pueden competir con los mejores exponentes del deporte en el mundo entero.

Lo de Checo Pérez es admirable, a pesar de que la escudería a la que pertenece ya no desea renovarle su contrato. Como gran profesional que es, continúa luchando a capa y espada para solidificarse en la cuarta posición del campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1.

Hace días, Checo declaró: “Probablemente, me tome un año sabático y no me contrate con ninguna escudería, pues no existe algún ofrecimiento serio que me anime a firmar con una escudería competitiva”.

Está claro que los deportistas mexicanos destacan en el extranjero por sus virtudes, disciplina, esfuerzo y deseo de salir adelante. Felicidades a Checo, quien ayuda a experimentar esas sensaciones especiales cuando un mexicano obtiene objetivos como el que logró ayer.

En otras notas, está la del piloto británico Hamilton, quien ha superado —en diversas categorías— al alemán Michael Schumacher, otro gigante del automovilismo. Lewis, a sus 35 años de edad, gana su séptimo título de Fórmula 1, mismo número de títulos del germano, pero Hamilton lo supera en número de victorias (94-91), pole positions (97-68) y podios (163-155).Me atrevo a colocar al británico entre los mejores deportistas de todas las épocas.

Djokovic y Nadal en el Masters. El Masters cumple 50 años de celebrarse y es el evento que reúne a los mejores ocho jugadores del año. Se forman dos grupos, con cuatro tenistas cada uno. El serbio Novak Djokovic está en el grupo “London” y, en el sector “Tokio” está Rafael Nadal.

El balcánico va por su sexto título de Maestros, para empatar a Roger Federer, y el hispano tratará de obtener su primero. Aunque Rafa nunca lo ha podido ganar, comentó: “Mi carrera ha sido muy buena, no me puedo quejar, pero claro que me gustaría ganar este titulo”.

Djokovic es amplio favorito, durante un evento que ofrecerá muchos partidos, ya que el ganador jugará un total de cinco en cancha rápida, donde el serbio se desenvuelve como pez en el agua. Nole, de 33 años de edad, dijo: “Termino como número uno y estoy contento, pero no satisfecho. Quiero ganar este trofeo, que significa mucho”.

¡Vamos! Junto a Djokovic y Nadal se encuentra la nueva generación, con muchos deseos de ganar este título, pero aún no cuenta con la experiencia ni la jerarquía que el serbio y el español tienen.

