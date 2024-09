Tenistas norteamericanos animan el US Open

Ya habiamos comentado la larguísima lista de sorpresas que han habido en el US OPEN en Nueva York, donde el unico sobreviviente de los tres favoritos entre Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, el unico sobreviviente y con enormes posibilidades de llevarse el titulo es el italiano Sinner.

Sinner, para entrar a semis, tuvo que ganarle al ruso Daniil Medvedev en un partdio con brillantes jugadas, de vaivenes que, al final, domino Jannik al perder en el cuarto set la compostura el ruso Medvedev, pero hay que señalar que fue un partido de mucha estrategia, de variadas selecciones de tiros y el italiano mas concentrado se impuso y esta en la semifinal contra el britanico Jack Draper (25) pero de la misma generacion del Sinner (1).

Juego de estrategias fuera de la cancha, Draper dijo que Sinner no era bueno en juveniles y creo que el italiano va a darle una buena clase al britanico que se le hace facil volverse retador y tratar de intimidar al mejor del mundo.

Nick Kyrgios, el polemico australiano, con una personalidad diferente y no muy educado que digamos, ha seguido molestando a Sinner por el hecho de que fue perdonado de no sancionarlo por la cantidad de esteroides que le encontró la institución, dedicada a corretear a jugadores que se dopan.

Kyrgios, si es que no lo sancionaron puede ser por multiples razones: la primera porque la evidencia no es suficinte para sancionarlo. Otra razon es que no van a sancionar a Jannik Sinner (1) porque castigarían al mismísimo tenis, a promotores, a organizadores y al publico en general.

El tenis es un deporte de contratistas independientes y los torneos los contrataran para jugar siempre y cuando califiquen con su puntuación para estar dentro de los principales torneos y varios de estos jugadores querian bajar a Sinner y que los castigaran 2 años.

No cabe duda que el tenis es un deporte muy individualista y por eso, la Copa Davis ha venido a menos. El torneo Laver Cup es una enorme exhibición que solo trascendió como un maginifico evento y muy atractivo en la ciudad donde se presenten los mejores jugadores invitados por Roger Federer, el organizador pero no puede trascender como por casi 125 años habia trascendio la Copa Davis ahora retomada por ITF que esta tratando de revitalizarla despues del fracaso empresarial del futbolista catalán Piquet.

Regresando a las semifinales de hombres, Sinner debe disponer de Draper y Taylor Fritz vs Frances Tiafoe. El partido lo debe de ganar Fritz que es un jugador mas tecnico que Tiafoe y los antecedentes de sus enfrentamientos esta 6 a 1 a favor de Fritz.

Los dos partidos seran en el Super Viernes y la aficion norteamericana, en especial la neoyorquina, están felicies por las buenas actuaciones de los tenistas norteamericanos. Disfruten las semis del US OPEN.