El estado de salud del comentarista André Marín volvió a ser tema de conversación, debido a que este jueves el periodista deportivo David Faitelson pidió de urgencia donadores de sangre para su compañero en Televisa.

En los último años, Marín contó en distintos espacios la situación por la que atravesó con su estado de salud, donde aseguró que estuvo cerca de morir por complicaciones médicas que incluso lo tuvieron 45 días en terapía intensiva y lo llevaron a pesar 40 kilos.

En 2020, cuando sus cambios comenzaron a ser notorios, el entonces comentarista de Fox Sports explicó su enfermedad y reveló que estuvo internado por algún tiempo, antes del inicio de la pandemia de Covid-19. El motivo de su internación fue por verse afectado por una bacteria llamada Clostridium Difficile, la cual derivó en una cirugía de estómago.

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”, declaró para el canal de YouTube de Javier Alarcón.

¿Cuál es la enfermedad que provocó que André Marín pesara 40 kilos?

Se trata de una bacteria que puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

La infección por C. difficile se propaga cuando las personas tocan alimentos, superficies u objetos contaminados con heces de una persona con la bacteria", esto de acuerdo con información del sitio especializado MedlinePlus.

"En general, las bacterias C. difficile se encuentran en el medio ambiente, pero las personas comúnmente solo se infectan con C. difficile cuando están tomando antibióticos. Esto se debe a que los antibióticos no solo eliminan los gérmenes dañinos, sino que también matan a los gérmenes buenos que protegen su cuerpo contra las infecciones. El efecto de los antibióticos puede durar por varios meses. Si entra en contacto con bacterias de C. difficile durante este tiempo, puede enfermarse. Es más probable que se infecte con C. difficile si toma antibióticos durante más de una semana.

“Los antibióticos eran totalmente tomados para que fueran directamente a la panza y que no hicieran daño. Es un infierno y hasta que no te pasan esas cosas, no valoras en serio cuando tienes salud”,

En 2023, publicó un video en su propio canal de YouTube explicando su estado de salud y sus objetivos para ese año.

"Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y que me revisaran la operación que me habían hecho en enero en el estómago. Resulta que en el mismísimo hospital, me contagié de tres virus diferentes de neumonía, por lo que estuvo en riesgo mi vida. Me entubaron, me hicieron absolutamente de todo, estuve 45 días metido en el hospital" relató Marín.

