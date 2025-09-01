Sorpresas y realidades en el US Open

Se han celebrado ya ocho días de partidos, pero ahora sí entramos en la parte más competitiva del último torneo del Grand Slam en 2025.

Las sorpresas siempre están a la orden del día, como la de Renata Zarazúa, quien eliminó a Madison Keys, campeona del primer torneo de Grand Slam en 2025: Australia. Le jugó al tú por tú, provocando el error de la estadounidense, obteniendo un resonante triunfo.

Una realidad es que Renata y su equipo han luchado, muchos años, por colocarse entre las mejores tenistas del mundo. El andar por los torneos pequeños y medianos, obteniendo puntos, la han colocado con la suficiente clasificación para entrar a los torneos grandes, teniendo así oportunidad de jugar y vencer a consagradas, como lo sucedido en Nueva York.

La Federación Mexicana de Tenis, una de las rotas en nuestro país, ha quedado exhibida con la afición y los clubes, dejando claro que no ha podido hacer absolutamente NADA para apoyar a Zarazúa y el logro es totalmente de ella, por esa tenacidad y sacrificio que ha tenido por tantos años.

Otra sorpresa en el US Open es que tenistas jóvenes de muchas partes del mundo y en ambas ramas luchan intensamente por colocarse entre los mejores 100 del mundo, para tener acceso a torneos con mayores puntos y premios. Los del Grand Slam otorgan esa oportunidad, aceptando a 128 jugadores en el draw principal.

Pero la realidad es que existen dos verdaderos titanes del tenis moderno: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes son la sensación de los más recientes tres años y están revolucionándolo.

Sinner, campeón defensor del US Open y número uno del mundo, en tanto que Alcaraz es el número dos y el acérrimo adversario del italiano, quien tendrá que quedar en el torneo mejor que el español, si no quiere perder la posición.

En las mujeres, hay tres grandes: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Coco Gauff. Son las uno, dos y tres de la clasificación mundial. Cualquiera de ellas puede ganar el torneo y tienen un nivel muy alto, comparado a las demás, pero son vulnerables y en cualquier momento pueden perder un partido en su camino. Eso sí, las tres son cada vez más seguidas por el público, porque son espectaculares.

