Regresa Rafa Nadal

Casi 12 meses han pasado desde que el español Rafael Nadal jugó su último partido oficial en el circuito profesional, que comanda con autoridad el serbio Novak Djokovic, donde se han consolidado nuevas figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde el ruso Daniil Medvedev puede ganar cualquier torneo en cualquier momento, así como Rublev, Rune, Zverev, Hurkacz. Sin embargo, la gran incógnita es si Rafa Nadal será capaz de jugar al más alto nivel con las diversas lesiones que lo han obligado a retirarse de los torneos por meses, para pasar por el quirófano y sanar sus lesiones de cadera, rodilla, muñecas y reinventarse en cada regreso.

Rafa es un monstruo del deporte, y a sus 37 años ha acumulado trofeos por todas partes del mundo, sobresaliendo sus 22 títulos de Grand Slam, donde están 14 Roland Garros, cuatro US Open, dos Australian Open y dos Wimbledon, ganando un total de 92 títulos desde 2001 que inició su carrera como profesional.

Cuando reviso lo que acabo de escribir parece ciencia ficción, muy parecido a los récords de Roger Federer y de Djokovic y todos en la misma época.

¿Por qué regresa Nadal?

Rafa es lo que sabe hacer y lo hace con excelencia.

Seguramente el regreso del mallorquín se basa en que quiere sentir de nueva cuenta la adrenalina de estar compitiendo con los mejores tenistas del momento —algunos de ellos 15 años menores que él— y por el deseo de retirarse en 2024 sintiendo el cariño del público una vez más.

Es natural que Rafa no resista estar fuera de las canchas y compitiendo al más alto nivel, a pesar del calvario de sus lesiones, aunque quizá el español no ha podido asimilar ni comprender que el inminente retiro tiene que llegar algún día, situación que sucede no sólo con los grandes deportistas, sino también con artistas, políticos y personajes públicos.

El suizo Roger Federer, cuando su nivel empezó a decaer y las lesiones a aparecer decidió retirarse, dejando un gratísimo recuerdo a la afición.

Novak Djokovic al dar su opinión respecto al regreso de Nadal declaró “estoy deseoso de reanudar los grandes duelos contra mi amigo Rafa Nadal”.

Estos encuentros han sido memorables y quizá la rivalidad tenística más importante que ha existido en los últimos 15 años. Por otro lado, Nadal ha comentado sobre su vuelta: “Estoy convencido de que seré competitivo y me voy a divertir y disfrutar en todos los sentidos, en lo que podría ser el último año de mi carrera”.

Rafael Nadal puede darse el lujo de hacer lo que quiera, ganando o perdiendo su regreso a las canchas es sobresaliente y memorable como su récord y del más alto reconocimiento a su ejemplar carrera que ya tiene 22 años.

Amables lectores, les deseo un 2024 lleno de salud, deporte y felicidad junto con todos los suyos y les agradezco siempre el privilegio de su tiempo y su lectura.