Reclama el tenis femenino en Roland Garros

En los 4 torneos de Grand Slam y algunos otros, las mujeres y los hombres alternan las canchas, los horarios y los tiempos de televisión, sin embargo los hombres ocupan los mejores horarios en estos torneos, situación que ya agotó la paciencia de las tenistas en la voz de Jessica Pegula, número 3 del mundo, quien forma parte del Consejo de las jugadoras, demandando mayor atención a ellas y la programación de sus partidos , ya que el público no tiene la oportunidad de verlas en horarios estelares y por eso en ocasiones las tribunas se ven semi vacías.

Por otro lado, los medios como la televisión, medios digitales y escritos estelarizan a los hombres otorgándoles mayor cobertura a todos los niveles. Las mujeres están jugando muy bien, son muy profesionales, están obteniendo importantes sumas de dinero en premios y patrocinios, en especial las tres primeras Swiatek, Sabalenka y Rybakina quienes se han apoderado de la afición por su entrega, tenis agresivo y espectacularidad.

Por ahora Iga Swiatek de Polonia y Karolina Muchova disputaran el título en Paris. La checa Muchova le ganó sorpresivamente en semis a Aryna Sabalenka en un partido emocionante y disputado.

Las mujeres deben de ser estelarizadas por los organizadores de los torneos buscando estrategias para que los estadios tengan menos butacas vacías, explotando sus personalidades así como identificándose con los aficionados que desean conocerlas mas. Por su parte las tenistas deben de mostrar mejores relaciones entre ellas mismas, no fomentar comportamientos agresivos y no mezclar la política con el deporte. Por último, es mejor fomentar el amor que el odio y dense la mano de una manera cordial después de los partidos sin olvidar que lo cortés no quita lo valiente.