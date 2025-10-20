Jannik Sinner gana el premio mayor

El deporte está lleno de sorpresas, logros y contrastes, pero los triunfos nunca llegan por casualidad y en el tenis todo nos indica que los grandes premios se los reparten los más talentosos, disciplinados y excelentes deportistas como en este caso Jannik Sinner ganador de la Six Kings Slam sobre Carlos Alcaraz quien es el número uno del mundo.

Tanto Alcaraz como Sinner están dominando el tenis de una manera abrumadora, ambos ganaron, cada uno, dos títulos de Grand Slam en 2025. Sinner ganó Australia y Wimbledon y Alcaraz Roland Garros y el US Open, también, en los últimos dos años, se han repartido ocho títulos de Grand Slam, así que vaya manera de recoger trofeos, premios y reconocimientos convirtiéndose en dos de las personalidades y deportistas más laureados del momento.

En Riad, Arabia Saudita, están decididos a colocar enormes recursos en diversos deportes y el tenis es uno de los beneficiados al realizar cada año una exhibición con seis de los mejores tenistas del momento y repartirles una bolsa de 13.5 millones de dólares colocando un premio de 6 millones de dólares al ganador. El italiano lo ganó por segundo año consecutivo, además de una raqueta de oro como trofeo.

El partido Sinner-Alcaraz era muy esperado, siendo ya una costumbre ver a los dos en una verdadera sinfonía llena de estrategias y selección de golpes que entusiasman a los asistentes como a fans por la televisión.

Esta vez Sinner salió decidido y con todo, pegándole fuerte a la pelota en una superficie rápida que le va muy bien. Su servicio fue impecable y dejó sin oportunidad al español de hacer su juego.

Es de admirar lo que estos dos jóvenes deportistas están realizando como grandes benefactores. Alcaraz y Sinner, son grandes amigos fuera de la cancha y durisimos rivales dentro de la misma. Ambos dedican enormes cantidades de sus ganancias a diversos proyectos de beneficencia colaborando en sus respectivos países con los niños que se dedican al tenis, con aportaciones en asilos de ancianos, ayuda a hospitales, así como contribuyendo con ayuda a diversas causas que lo requieren.

