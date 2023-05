Feroz competencia

El complicado sistema de puntuación que tienen el ATP Tour y la WTA Tennis requiere que los jugadores, aparte de explotar su talento en las canchas de tenis, tengan que ser muy estratégicos en la forma de mantener el ranking con sus puntos, sus viajes y sus costos, sin olvidar que cada jugador es un trabajador independiente y que si no juega, no cobra y no gana puntos.

Los torneos en Europa están en todo su apogeo. Muchos tenistas se lesionan, están agotados y sus actuaciones no son consistentes.

Esto ocurre principalmente en los tenistas que están bien clasificados, pues en cada torneo que participan tienen que jugar varios partidos, ya que avanzan a las rondas finales.

Los tenistas de menor talento y que no avanzan más allá de las rondas de calificación o primeras vueltas, tienen menos problemas, pero sus ganancias son limitadas.

Un ejemplo es Frances Tiafoe Big Foe. De origen humilde, talentoso, espectacular, con 25 años de edad, y quien se ha convertido en uno de los jugadores favoritos.

Sus padres, originarios de Sierra Leona —en África— decidieron emigrar y buscar una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos.

Tiafoe dice que “la competencia es feroz, la rivalidad es muy fuerte, los puntos tienen que conseguirse partido a partido, para que la clasificación te dé acceso directo a los torneos grandes, a tiempos de televisión estelar, para exhibir las marcas de tus patrocinadores, y el circuito es de pocos amigos”.

Este jugador confirma que debe contar con un equipo profesional calificado, con personal que lo soporte en estrategia, para ganar puntos, además de cuidar el aspecto físico-médico, promocional, económico, legal, cuidado de su imagen, logística de viajes y empatar su talento con lo mental, para continuar avanzando.

Tiafoe tiene como coach a Wayne Ferreira, quien fuera un gran jugador, que lo ha proyectado a grandes alturas.

Estos aspectos tienen como base estructural ser un jugador talentoso y ganador, con un buen entrenador y guía. Nada fácil.