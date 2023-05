Caso Djokovic

Novak Djokovic dejó claro en Roland Garros que a sus 36 años ya no se recupera igual que antes y que el tiempo confirma que hoy es su peor enemigo. Su estado físico no es el mismo de antes, tarda en recuperarse, siente más molestias físicas, sin embargo, para seguir rompiendo récords necesita estar en óptimas condiciones físicas y mentales y lamenta que su acérrimo adversario, Rafa Nadal, no está en Roland Garros pues era una motivación especial.

Los deportistas de élite como Roger Federer, Rafa Nadal y el mismo Djokovic tienen limitaciones e inexorablemente el tiempo sigue su marcha y va desgastando física y mentalmente al atleta. Para Nole desafortunadamente el público favorece al suizo Federer y al español Nadal en sus gustos dejando en un tercer lugar a Djokovic quien no ha podido convencer a millones de aficionados alrededor del mundo, siendo que sus números son mejores que los de Nadal y Federer, por una mínima diferencia.

Hoy solamente queda Djokovic en el escenario estelar y por sus declaraciones sus días están contados como los de Rafa, siendo Roger el único de los tres retirados. Djokovic ha cambiado al tenis ATP y de paso el WTA, pues al ser presidente de los jugadores ATP ahora reciben más dinero en premios, aunque pierdan en las primeras rondas ya sean hombres o mujeres, siempre preocupado por el futuro del tenis, situación que no sucedía.

Hay situaciones y sacrificios que la gente no registra por el arduo camino que tanto Federer, Nadal y Djokovic han tenido que pasar para llegar a donde han llegado. Son tres atletas fuera de serie y se extraña en Paris a Roger y Rafa, y a Nole le costará mucho retener su corona.