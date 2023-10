Dilema en el deporte mexicano

Los Juegos Olímpicos París 2024 están cada vez más cerca y solamente algunos atletas mexicanos han clasificado en sus diversas disciplinas, que —por lo regular— son de carácter individual y muchos de ellos, en su gran mayoría, lo han conseguido sin el apoyo institucional de las autoridades encargadas de fomentar el deporte en México.

El deporte mexicano ha sido referente en América Latina en diversas disciplinas; sin embargo, cada vez es más fácil identificar las deficiencias que existen y —al mismo tiempo— los muy pocos resultados que se han tenido en los últimos años.

Hace algunos meses, conversando con especialistas del futbol, me llamó la atención que la Selección ha contado con 14 entrenadores extranjeros, sin resultados satisfactorios, siendo el balompié altamente seguido por millones de aficionados que están esperanzados en llegar a un quinto partido en la Copa Mundial de la FIFA. ¡Caramba!

Asimismo, algunos entusiastas directivos —pobremente preparados para manejar los destinos de un deporte— han buscado una solución rápida y eficaz, contratando entrenadores extranjeros, algunos de ellos muy reconocidos y otros no tanto, resultando que les vendieron ilusiones, espejitos, humo, con discursos y presentaciones espectaculares y —por lo regular— salen evidenciados por los raquíticos resultados, cobrando fortunas y —naturalmente— muertos de la risa, regresan a su casa.

Los entrenadores mexicanos son los que mejor conocen a sus deportistas, son los que pueden relacionarse con ellos de manera sencilla y directa, sin gritos, sin traductores, con planes de trabajo entendibles a la personalidad y temperamento del deportista nacional, pero son pocas las oportunidades que se les dan.

Muchos directivos de nuestro deporte tienen entusiasmo, pero —al no estar preparados— no conocen su deporte, ni su historia, ni sus reglas, ni a sus entrenadores, mucho menos a sus deportistas, con quienes constantemente tienen desacuerdos vergonzosos, siendo evidente que muchas disciplinas no están funcionando, llegando a la conclusión de que —mientras no tengamos directivos preparados y profesionales, además de que cuenten con credibilidad— los resultados continuarán siendo lo mismo: Un auténtico y probado dilema.