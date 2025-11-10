Deporte federado roto

Es muy reconfortante enterarse por los diversos medios de comunicación de las actuaciones de deportistas mexicanos que brillan, la mayoría por sus propios medios y sacrificios, obteniendo premios.

El grave problema que el deporte mexicano tiene son los sistemas anticuados y obsoletos de organización, con federaciones totalmente desvirtuadas, rotas, descompuestas y —en su gran mayoría— tomadas por personas que las convierten en su propia miscelánea.

El deporte federado representa un escalón para algunos personajes que se vuelven “directivos”, sin poder administrar un puesto de paletas en una kermés. Muchas federaciones no tienen credibilidad y los personajes que la forman tienen prioridades que no coinciden con la promoción de su deporte.

México tiene constantes escándalos non-gratos en diversas federaciones; sin embargo, los “directivos” engañan a los organismos internacionales que les otorgan competencias, presupuestos, premios y hasta colocan —de vez en cuando— a nuestros distinguidos “directivos” en consejos administrativos.

El futbol es diferente, ya que su Liga MX es un organismo operado por los dueños inversionistas. Otras federaciones serias buscan patrocinios para apoyar a sus deportistas con entrenamientos, buenos profesores y asesoramiento, para mejorar rendimientos de sus representados en cualquier categoría, pero las federaciones rotas, descompuestas, las que no son serias, sólo hacen eventos para recibir cuotas, inscripciones y repartirlas entre sus asociaciones, para así tener los votos para mantenerse en el poder.

Hay un ejemplo transparente en el deteriorado tenis de México, por mencionar a una federación rota, presumiendo que hacen muchos torneos, cobran inscripciones caras que desaniman a los padres de familia, descomponiendo el desarrollo de la disciplina.

Así de desordenado está el deporte federado en México, con pésimas federaciones, que son un vivo ejemplo de la descomposición. Conade está enterada de la lamentable situación, pero empeora el deporte federado y no se arregla ni con inteligencia artificial.