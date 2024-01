AO es apto para jóvenes

Los primeros días del AO, desde sus etapas de calificación ha sido notable que, siendo un torneo de Grand Slam, los jóvenes con proyección de 18 a 20 años, han tomado la decisión de ir a Australia y participar en los torneos previos y a sus etapas de calificación, pues queda demostrado que si no participan, si no toman los riesgos, si logran administrar los torneos chicos y los grandes los puntos empiezan a llegar y quienes no toman esos riesgos se van rezagando perdiendo las oportunidades de jugar contra jugadores mayores que ellos y con más puntuación.

La única forma de ganar puntos es jugando torneos y ganando partidos, pero para los jóvenes tiene que existir una administración y un manejo de torneos de una manera bien estudiada, tomando riesgos, invirtiendo tiempo y dinero para viajar y solamente así se ganan los puntos y se van colocando en la clasificación mundial. Para ganar la lotería hay que comprar billete.

Varios tenistas juveniles de diferentes partes del mundo están en Australia, por lo menos 5 calificaron al cuadro principal y por lo menos dos quizá tres de ellos avanzaron a la segunda vuelta. Otros, como Dino Prizmic de Croacia tuvo la oportunidad de jugar contra Novak Djokovic y aun perdiendo Prizmic de 18 años ya tuvo una brillante experiencia sabiendo lo que es jugar contra el multicampeón serbio quien aparte le reconoció su calidad y le auguró un gran futuro.

Italia, encabezados por Jannik Sinner tienen a 6 jugadores entre los 18 y 22 años, todos ellos están en la segunda vuelta e Italia está viviendo un renacimiento de su gran historia del tenis y 3 italianas en la segunda vuelta de un Grand Slam, una de ellas Martina Trevisan derrotó a la mexicana Renata Zarazúa en la primera vuelta.

México, con 4 representantes, tiene a Santiago González con 40 años, Miguel Ángel Reyes Varela con 36, Giuliana Olmos de 30 y Renata Zarazúa de 26. Reyes Varela con su pareja Daniel Altmaier vencieron a los hermanos Tsitsipas y avanzaron a la segunda vuelta y seguramente tendremos noticas positivas de Santiago González con el británico Neal Skupski sembrados en 5º. lugar ellos dobles. Giuliana Olmos con su su compañera Hao-Ching Chan (así se llama) están sembradas en 10º lugar. Renata en sencillos tuvo buena actuación calificando al torneo, pero fue eliminada en la primera vuelta del cuadro principal.

Resultados normales hasta el momento en mujeres y hombres el AO 2024