Mundial de Catar a la vista

Estamos a punto de cerrar el 2022 y el Mundial FIFA empieza en una fecha atípica, y la charla futbolera circula sobre el partido de México contra Polonia, que mañana se juega en Catar y prevalece la incertidumbre, dejemos que en la cancha seamos testigos de lo que serán capaces los nuestros y si no acabaremos cantando como siempre a Chava Flores con aquello de ¿A que le tiras cuando sueñas mexicano? Desde 2002 en Corea-Japón, no hay campeón americano en los mundiales.

Desde el punto de vista de negocio el equipo tricolor, es uno de los preferidos por la FIFA -que no se libró de justas críticas por la designación de la sede anterior, en Rusia y la actual que, implicó movimientos telúricos en su seno- en un mundial que rebasa entre los doscientos y trescientos billones de dólares, inversión con sus virtudes y defectos. Dinamarca portará uniformes negros, en protesta por la violación de derechos humanos en el país catarí en la construcción de las modernas instalaciones.

No habrá elodias en las gradas, el despliegue de la tecnología será espectacular, las mujeres y la comunidad LGBT no será restringida -faltaba más- y será el último evento con 32 selecciones; el próximo en 2026 entre Estados Unidos, México y Canadá, será de 48. Se calculan en Catar entre los mexicanos de Estados Unidos y de México, una avalancha de 80 mil paisanos.

Será tal vez el último del genio Messi y de Cristiano Ronaldo, por los nuestros el de Guardado. De lo mucho que ingresan, la FIFA reembolsa 209 millones a los clubes que liberan a sus jugadores antes del mundial, unos 10 mil dólares diarios, para compensar el trajín de los seleccionados.

Me parece muy buena decisión de la FMF a cargo de Yon de Luisa, el enviar jugadores jóvenes para que vivan la experiencia.

Un recuerdo personal, fue cuando adolescente en la Copa Mundial de México 1970, jugamos en un partido de entrenamiento contra El Salvador -rival posterior de México- con el equipo de la selección de preparatoria de la UNAM, en las canchas de Ciudad Universitaria y se me ha quedado para toda la vida. Ellos que son profesionales, será una gran motivación para ir al próximo.

En México en el cierre de la Apertura 2022, ganó con todo merecimiento Pachuca, a otra gran institución, Toluca, cuya reconstrucción fue positiva, pero no le alcanzó contra un equipo que se caracteriza por trabajar a largo plazo -desde que lo tomó Jesús Martínez hace años - y celebra su título séptimo de liga, el primero fue logrado en el llamado Estadio Azul hace 25 años. Recientemente lo lograron con mezcla de jugadores experimentados y muchos formados en sus fuerzas básicas, dirigidos por el gran técnico uruguayo, Carlos Almada.

Ahora es Armando Martínez Patiño, el presidente del Pachuca y ojalá sea el primero de sus muchos logros, se ha preparado y lo merece, Jesús Martínez Murguía lo ha logrado con ese cargo con el León y como consecuencia Grupo Pachuca, aporta a la selección mexicana, varios jugadores formados en su cantera.

Mikel Arriola, al que cuestionan algunos por haber sido funcionario público, ignoran su amplia trayectoria directiva exitosa y la deportiva a nivel mundial como pelotari, en la que se puede contar la anécdota de que a su abuelo le tocó jugar el partido inaugural del Frontón México y a él, mucho a años más tarde el de la reapertura.

Ha demostrado hasta hoy como presidente de la Liga MX, cruzar por las aguas turbulentas de la pandemia y si bien, muchos y me incluyó, quitar el descenso no me parece una decisión acertada, tiene Mikel buenos resultados y ya ofrece la decisión de los inversionistas del ascenso en 2024 y el descenso en 2026, veremos si lo cumplen y un equipo como Atlante -reciente campeón de la Liga de Expansión- recibe recompensa a su esfuerzo.

La liga MX en Estados Unidos, registra cerca de un millón de vistas de rating en cada partido en promedio, se identifican a más de 60 millones de aficionados muy por encima de las ligas de Europa, de ahí, se desprenden los juegos amistosos en aquel país con equipos europeos; los de la selección nacional, aunque, no siempre estos últimos son equipos de buen nivel, lo cual seguramente es un pendiente de Yon; que tratará de mejorar ahora que seremos sede compartida del siguiente Mundial.

Por eso el torneo Leagues Club entre México y Estados Unidos hace sentido, aunque se extraña la Sudamericana, ganada por Pachuca y también la Libertadores, esperemos la novedad sea fructífera. La MLS va al alza con paso firme y lo hemos visto en los últimos resultados conseguidos por los equipos del país vecino, frente a clubes mexicanos.

La liga femenil va creciendo en todas sus ligas, fue espectacular la final entre América y Tigres con entradas récord. Las fuerzas básicas van mejor y se puede mencionar a Grupo Pachuca y Grupo Orlegi como buenos ejemplos, es preponderante por supuesto optimizar la producción de jugadores nacionales, a la larga es la mejor inversión, somos muchos mexicanos aquí y en Estados Unidos y es lógico tener esa justa aspiración de crecimiento.

Grupo Pachuca y Grupo Orlegi están invirtiendo en el extranjero, lo cual, abre espacios al jugador nacional, pero primero hay que producirlo y foguearlo. Soñar no cuesta nada, a tronarnos los dedos con México, es año de Mundial y toca. Como también contribuir en el bazar del 23 y 24 de noviembre en Río Hondo en el ITAM, a los fondos de becas de manutención y alojamiento de estudiantes de la institución que los requieran.



Profesor de asignatura del ITAM, Consultor y Consejero de empresas y miembro varios años del Consejo Internacional de The Strategic Leadership Forum.