Agenda del Consejo

Me pregunta un buen amigo, propietario de una empresa, como todas pasando por un momento complejo y de gran incertidumbre, cuáles debería enfatizar en su Consejo Consultivo, recién instaurado con miembros de sus ejecutivos y externos.

Todavía lo toma como tal, pues no le ha conferido autoridad alguna en la toma de decisiones, cuestión que le puse en perspectiva, pudiera ser de utilidad, pero obviamente es una decisión personal y él sabrá cuando lo toma en cuenta y me permití recomendarle diez puntos que son los siguientes:

1. La estructura del Consejo Consultivo está balanceada para los retos que tenemos hacia adelante, es decir, si realmente asume un rol crítico y disruptivo, o se limita a estar de acuerdo con cada una de las decisiones que toma la Dirección General.

2. Tiene en cuenta los riesgos internos y externos, que compara y su manera de confrontarlos, o los ignora pasivamente.

3. Están o no preparados para cualquier crisis, como la inflación, las decisiones políticas, las incertidumbres internacionales que nos impacten.

4. Están listos para el nombramiento del siguiente presidente del Consejo o no es tema que se considere, pensando que en ese momento se pudiera adecuadamente resolver y no hay porque preocuparse.

5. La estrategia global es conocida, apoyada y evaluada por el Consejo, o bien se hace como que se conoce, pero no se tiene claridad en objetivos, metas, indicadores y proyectos.

6. La sucesión del presidente del Consejo y sus miembros, tiene un plan de al menos tres años, o es algo que no se tiene claro, en función de que se cuenta con un extraordinario fundador o fundadores, que contemplan muy complejo que alguien los reemplace, bien sea familiar o externo.

7. Están o no preocupados en función del tema 1, en contar con Consejeros que aporten al valor de las decisiones que se toman y realmente estén empapados en el negocio.

8. Están o no preocupados por analizar la inversión, no solamente desde el punto de vista financiero del negocio retrospectivo, sino el futuro y la medición que contemple a la Economía Circular en su conjunto, así como indicadores de perspectivas de clientes, procesos, talento, tecnología y responsabilidad social, con proyectos concretos y ordenados.

9. Como evitar que el Consejo Consultivo se vea involucrado en decisiones, de lo que en inglés le llaman micro-management.

10. De que, manera lograr finalmente que el Consejo Consultivo toso lo vea desde un helicóptero y no conozca lo corporativo, sino por cada unidad de negocio.

A mi amigo le pareció interesante y en un periodo corto me comentará que le pareció, y en su caso, aplicar aquello que le parezca útil en su negocio, que como me dice le preocupa mucho, al andar en una edad ya madura y quiere dejar a su sucesión familiar, un negocio patrimonio para su familia y no un lio que lo haga peligrar, tomar decisiones al respecto.

Espero su respuesta y se los comparto por si le es útil.

Profesor de asignatura del ITAM, Consultor y Consejero de empresas y miembro por varios años del Consejo Internacional de The Strategic Leadership Forum.