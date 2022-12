Y después del triunfal striptease conservador ¿qué? (III)

Los mexicanos a los que no hemos sido engañados con los “Otros Datos” y conocemos algo de los “Estos Datos”, vemos que el presidente está llevando al país al abismo y que muy posiblemente estamos, ante el peor peligro que ha enfrentado el país en toda su historia. Y vaya que, a partir de la independencia, ha enfrentado peligros. Entre otros, Juárez ofreció entregar México enterito a los EU. Nos despreciaron, les parecimos poca cosa y, afortunadamente, no le aceptaron la oferta. Calles y Cárdenas intentaron socializarnos. Con Echeverría sucedió algo parecido.

Pero ahora, a partir del 2018, nos enfrentamos al presidente que ha roto, como ninguno otro, el equilibrio republicano; ese trípode constituido por ejecutivo, legislativo y judicial, debidamente respaldado por varios organismos independientes, creados para proteger la democracia y los derechos humanos. Pero por fin entendimos que debemos defender lo que es nuestro y que urge que hagamos algo. Por eso en una triunfal marcha con más de 800,000 asistentes en la CDMX y otros cientos de miles en otras ciudades, a la que él burlonamente, pero urgido de Vitacilina, denominó Un Striptease Conservador, la sociedad se manifestó diciendo: sí estoy, el INE no se toca y ya párale.

Este éxito le echó a jalar las tripas y su soberbia, demostrando una vez más, que él mismo sigue siendo su peor enemigo, del cual no ha podido liberarse; creyendo que sigue siendo el rey de las calles y la agitación, tuvo la mala ocurrencia de ordenar, de bote pronto, una contramarcha para demostrar que él las puede más que los mexicanos. Este “show”, que fue realizado a nuestras costillas, si fue difundido ampliamente por tv y aplaudida por la prensa vendida. Lo que constituye un nuevo agravio del gobernante y de los medios de “desinformación”. Pero a pesar de contar con el cash del erario y de varias formas de presión, su contramarcha antisocial de acarreados no igualó a la social ni siquiera en la CDMX. Y así le ganamos el primer round, además pudimos apreciar que, si nos esforzamos, podemos derrotarlo por nocaut.

Pero, no podemos perder de vista, que para que así sea, como sociedad tenemos que reaccionar masivamente. Debemos tener muy presente que somos agachones. A principios de los ochentas, se realizó a nivel nacional, una encuesta. Qué, más que interesante, resultó una ilustrativa endoscopía ya que mostró la principal causa de esa pasividad que nos convertía sus cómplices. Se entrevistó a personas representativas de las tres clases sociales. Alta, baja y media. Todas coincidieron en su repudio por la tiranía priista. Cuando se les preguntó sobre la razón de su negligencia; resumiendo, esto respondieron. Los ricos dijeron que ellos no podían hacer nada porque podrían perder lo que tanto trabajo les había costado construir. Que eso lo hicieran los pobres. Los pobres argumentaron que ellos no tenían con qué. Que eso solo lo podrían hacer los ricos. Y la clase media comentó que, a pesar de su inconformidad, ellos así estaban bien, que, en todo caso, si querían algún cambio, lo hicieran los ricos y los pobres. Total, unos por una cosa, otros por otra, todos se mantuvieron quietecitos y el PRI reinó a su gusto.

Esta actitud “patriótica” no solo predominó por años, si no que fue reforzada y a este “Neo PRI”, (MORENA), le ha tenido muchísima más paciencia que al viejo PRI. Le toleró verdaderos horrores, prácticamente, sin chistar. Permitió la crueldad criminal de que, a sus niños y mujeres con cáncer les quitara sus medicinas, algunas de las cuales, por la austeridad republicana, se están muriendo y otras ya se murieron. Que les tirara estúpidamente a la basura, una obra magna a medio construir que urgía y traería grandes beneficios. Así como una larga lista de perjuicios dolorosos, ofensivos y amenazantes. Además, le permitieron que les contara las muelas con miles y miles de mentiras y sus “Otros Datos”. Y mientras él se despachaba con la cuchara grande, promoviendo su paraíso de corrupción del bienestar y haciendo cuanto daño se le ocurra; la sociedad y los partidos políticos, (supuestamente de oposición), los cuales deberían encabezar la defensa, parecía que el ratón les había comido la lengua y la dignidad. Si hoy, él fuera el opositor, se estaría dando un verdadero festín y traería bien azorrillado a este funesto gobierno.

Pero milagro. Inesperadamente, la sociedad reaccionó y con tal fuerza, que al “adversario de este régimen”, le propinó un fuerte golpazo. Aunque lo cimbró, le falta mucho para derrotarlo, ya que es un enemigo muy poderoso y con mucho “cash”. Para triunfar necesitará combatirlo en los múltiples frentes que ha abierto. Así que, además de estrategias efectivas, requerirá de más reaccionarios entre los pobres, fifís, aspiracionistas, empresarios, clasemedieros, agricultores, enfermos desatendidos, desempleados, estudiantes, madres y padres familia, creyentes, víctimas de la violencia y del “derecho de piso” o sus variantes; burócratas torturados con el diezmo, “veintemo” o el “mo” que sea; niños y mujeres con cáncer y demás perjudicados de la 4T. Y si fuera posible, no estaría mal que también participaran los cientos de miles de muertos víctimas de la falta de atención médica y la violencia desmedida.

Para empezar, se podría intentar ponerle un alto, que tanto urge, a un Congreso, que le tiene que aprobar hasta las comas que les manda su amo. Para ello podríamos agarrar en corto a nuestros diputados y senadores. Es fácil conseguir el número de sus extensiones telefónicas y sus correos electrónicos, para concientizarlos y comunicarles nuestros deseos. Para ello, podríamos enviarles a los de Morena y partidos cómplices, una carta parecida a esta:

Fulanito de Tal:

Posiblemente no estés consciente de la importancia y responsabilidad que implica ocupar una curul. Considera, que solo con levantar la mano, apruebas o desapruebas asuntos que, para bien o para mal, repercutirán en todo México. Esto representa una responsabilidad personal sumamente seria. Por eso, para desempeñar esta delicada tarea, se requiere un mínimo de preparación, honestidad e independencia. Si bien en esto, nunca hemos sido un ejemplo a seguir, hoy estamos en un nivel aberrante. Abundan los legisladores sin conocimientos, que solo son títeres del amo, que tienen una cola tan grande que los pueden manipular y “prostitutos” dispuestos vender sus “favores”. Lo más aterrador, es que te están usando para llevar a cabo el proyecto más perverso contra la patria. La nuestra, la de tus hijos, amigos, parientes, vecinos y, desde luego, también la tuya.

Quizás, seas bien intencionado e ignores, que el proyecto del Presidente, es implantar su dictadura castrochavista. Para ello, “aspiraciona”, concentrar el mayor poder, acabar con la democracia y adueñarse del país. Obviamente, que, para ello, requiere un congreso con legisladores serviles. Que no piensen y solo obedezcan a ojos cerrados sus órdenes. Y esto, a ti te consta. ¿Acaso tú puedes obrar de forma distinta a como se te ordena? ¿Siquiera puedes opinar? ¿Te parece bien?

Con su contramarcha antisocial de acarreados, amenazados, corcholatas, lacayos y algunos simpatizantes, deja bien comprobado que dividió al país. Él y sus huestes de un lado y del otro la sociedad mexicana, que ya manifestó su inconformidad.

Si, por desgracia eres uno de estos “legisladores” lacayos. Eres tan solo un tonto útil, (como los denominara Lenin), un cómplice en su siniestro plan. Con esto, todo indica, que está siendo el más funesto presidente de la historia y como va, no sería difícil que acabe dejando a López de Santana en calidad de héroe. Más, ahora que Pedro Ferriz, (y otros han difundido), divulgó y explicó la foto en la que aparece hincado, en un rito “obscuro”, (que no de los pueblos autóctonos), mostrando que, como Hugo Chávez, convoca a fuerzas malignas, (lo que explica su crueldad con los niños con cáncer e insensibilidad por el dolor que genera con sus medidas) y lo peor de todo, que, a pesar de ser un mentiroso contumaz, no se atrevió a negarlo, sino que, aceptándolo de cierta forma, todo nervioso, dijo que respetaba la libertad de creencias. O sea que es devoto practicante de las fuerzas del mal.

Te recomiendo que tengas mucho cuidado, pues no solo compartirás con él la culpa del mal que le apruebes, sino te conviertes en cómplice de la maldad que lo sustenta. El mal de momento puede brindarles poder, dinero y otros “beneficios”, pero no paz. Además, cuando el mal les cobre la factura, pagarás tu parte con dolor. Toma en cuenta, que el mal, es mucho peor, que el más hipócrita demagogo humano haciendo promesas de campaña, que nunca cumplirá. Pobrecitos los que le hacen caso, ya que como él lo ha reconocido en varias ocasiones, ha Justicia Divina.

Suponiendo que, esto fuera falso, toma en cuenta que, con su proceder, probablemente ocupará un sitio destacado en el estercolero de la historia. Obvio que tu nombre no aparecerá junto al suyo, pero este Congreso del que formas parte, si aparecerá a su lado y tú vas en el paquete. Es probable que lo hagas por algunas monedas, las cuales pueden no ser pocas, sino unos deslumbrantes fajos de billetes. Tú decide que vale más para ti. Una lana que te dará oportunidad de comprar muchas cosas, pero que nunca superará lo que vale tu dignidad, tu tranquilidad y tu patria. Recuerda lo que tú le apruebes, sin meditarlo, lo ayudas para que con su inhumanismo mexicano “joda” a toda una nación. Recuerda que todo lo que hacemos a los demás, más tarde o más temprano se nos regresa.

No hagas caso a esta carta, pero tampoco le hagas caso a sus “Otros Datos”, pregunta a quien sepa de esto. Analiza lo que te hacen aprobar. Además, no hagas confianza. Ahorita eres parte de su “mafia del poder”. Pero cuando ya no le seas útil, no es difícil que, cuando inicie las “purgas”, en el mejor de los casos, te dé una patada en el trasero y quedes integrado a las filas de las víctimas de lo que aprobaste servilmente antes.

Ya no podrás alegar que no sabías que te estaban utilizando para el mal. Así que, decide. ¿De qué lado estás, del suyo o del de México? Que Dios te ilumine para tomar una buena decisión. Nosotros, la historia y México, esperamos tu respuesta.

Menganito de Tal. Un mexicano “aspiracionista” preocupado.

Tan tan.

Con comunicaciones parecidas a esta, podemos estar detrás de Magistrados, gobernadores, presidentes municipales y toda clase de funcionarios públicos. No los podemos dejar. Tanto ellos como nosotros, (el pueblo), debemos tomar consciencia de que nosotros somos los que debemos ser servidos y ellos los que deben de ocuparse en buscar nuestro beneficio, ya que somos los que pagamos sus sueldos, es decir sus patrones.

Necesitamos entender bien esto. Por miles de años muchos gobernantes han creído que están para para servirse de nosotros, que estamos para servirlos. Y nosotros, agachados, les hemos permitido, (a veces hasta cierto punto y a veces hasta cualquiera), que usen nuestras aportaciones como mejor les parezca o incluso hasta que las utilicen para perjudicarnos e imponernos su voluntad. En ocasiones se pasan de la raya. Esto hoy lo podemos ver en Corea del Norte, Cuba, China, Venezuela, Nicaragua y otras tiranías.

No cabe duda que de situaciones críticas se pueden obtener beneficios. A veces se necesita tocar fondo para reaccionar y levantarse. Nada más que, debemos tener presente, que con el socialismo, ese fondo, en el que todavía se pueda reaccionar tiene un límite. Si se sobrepasa, prácticamente ya no hay salvación. Afortunadamente en México todavía no llegamos a ese punto irreversible, como el que ya tocaron algunos países. Ojalá aprovechemos, reaccionemos bien y a tiempo. Que entendamos que, hay mucho por hacer, si queremos una patria próspera y razonablemente justa. En nuestras manos está. Y con la confirmación de que el de enfrente recurre a las fuerzas oscuras, debemos considerar que nosotros tenemos que recurrir a las fuerzas Luminosas, porque también es una lucha espiritual.