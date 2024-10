Un país en picada con más de lo mismo, pero empeorado

Este sexenio fue todo un “exitazo”; pero única y exclusivamente para las ambiciones personales del Presidente y sus hordas, pues tiene a México a punto de caer totalmente en garras globalistas. Pero, para muchos, el ansiado día del final del sexenio por fin llegó; aunque desgraciadamente no llegó porque, huele a un Maximato, mucho más servil que el que comandó, Elías Calles, hasta que Cárdenas, lo envió a USA, en pijama. Hoy este apenas arranca y desconocemos cuánto durará. Curiosamente, su patrón le dejó un país agitado. Pareciera que, fue víctima de aquella amenaza, de que, si la oposición lo sucediera, le dejaría candados para evitar que pudiera cancelar sus cambios. Dejaría todo minado para impedirle gobernar bien. Además, la ató, “nombrándole” su gabinete, y para remachar, le enjaretó al orgullo de su nepotismo, el futuro Andrés Manuel II. Pero además de maniatarla; con tantos cambios y estupideces al cierre de ejercicio, para presionar y culminar la instalación de su dictadura; alborotó el avispero, con conflictos nacionales e internacionales, obrando precipitadamente y mal fundado. La más grave fue la “obradorización” inconstitucional del Poder Judicial, la cual además de inquietar al pueblo, genera desconfianza en el extranjero y ocasionará violaciones al TMEC, que tan beneficioso ha resultado, lo que acelerará el derrumbe nacional, pues habrá sanciones, frenará las inversiones nacionales y extranjeras. Esto podría generar movimientos sociales. En fin, vivimos un arranque de sexenio muy agitado.

Hay quienes “esperan” que con la “Subpresidenta” habrá mejora, pero lamentablemente eso es una inocentada. Para empezar, es presidenta ilegítima, pues al contar los votos, se encontró que con solo el 30% de casillas su opositora obtuvo los 13’000,000 de votos que le reconoce el fraude y que en el 70% restante, no obtuvo un solo voto; cosa imposible. Algo parecido sucedió con diputados, senadores y gobernadores. Estos resultados son semejantes a los del fraude de Maduro; como si los mismos cubanos que metieron mano al equipo del INE, lo hicieran allá. ¡Qué coincidencia!

Petro muy orondo, presumió que, con ella, la guerrilla M19, ya tiene dos exintegrantes presidiendo una nación. Ella lo negó, pero es rete mentirosa. Por su ideología esa declaración es muy creíble, difícilmente fue una ocurrencia. También Anabel Hernández asegura que ya tuvo un acuerdo con el narco, por lo que al parecer los “abrazos” y las relaciones continuarán más estrechas.

Realmente, con o sin Maximato, las mentiras y la hipocresía de la Trastornación se robustecerán. De dientes para afuera, pidió perdón por la matanza del 68, efectuada por la milicia, cosa que ya hizo varias veces su amo. ¿y que con eso? Pues con la tradicional incongruencia y doble cara socialista, reforzará la militarización, que antes rechazaba. Al protestar como jefa de la CDMX ofreció desaparecer a los granaderos. Hipócritamente, solo los “desapareció” cambiándoles el nombre, pero siguió utilizándolos para reprimir y gasear. Simplemente el día de su toma de protesta y realizar su sospechoso rito chamánico, (como su amo), mientras acorralaban a pacíficos manifestantes de la SCJN, dejaban libres a porristas “cuatroteros”.

Y “como hace la mano hace la tras”, mostrando su ignorancia en historia, también, como su titiritero, absurdamente exigió al Rey de España, disculpas por los supuestos “daños” de la conquista. No es posible aceptar, que quinientos españoles, a pesar de su armamento superior, pudieran conquistar un territorio tan basto, habitado por millones. Eso que conocido como “La Conquista”, realmente fue una guerra de independencia de los pueblos cruelmente sojuzgados por los aztecas, pues además de cobrarles tributos materiales, les exigían víctimas para ofrendarle sus corazones a Huitzilopochtli. Así, los pueblos oprimidos se independizaron, claro que comandados por los libertarios españoles; quienes establecieron un gobierno nuevo, que si bien como toda institución humana, cometió muchos atropellos, fueron mucho menores que los de la tiranía azteca. Esto, significó beneficios para la mayoría de habitantes. No como hicieron ingleses y otros europeos, que casi exterminaron a los pueblos que habitaban lo que hoy es USA y Canadá. Por esto y una multitud de bienes, más bien debería manifestarles un profundo agradecimiento. Pero, para eso necesitaría tener nociones de nuestra historia de a de veras y no las falsedades de la Leyenda Negra promovidas con perversidad.

Ahora que, si de pedir disculpas se trata, es ella, quien, por muchas razones, debe disculparse con nosotros. Empezando, tenemos los muertos del Rebsamen y del Metro. Estos por una irresponsable falta de mantenimiento. (Todo se redujo a detener a una “terrorista” con peligrosísimas aspas de lavadora). Y si escarbamos en los daños del sexenio anterior, tendría que pedir perdón por los niños que murieron y los que están sufriendo por falta de medicinas, el desmantelamiento del Seguro Popular que dejó sin atención médica a millones de necesitados, los estúpidos despilfarros de la cancelación del aeropuerto, los 200,000 asesinados, el cuento a los padres de los asesinados en Ayotzinapa, los 800,000 fallecidos por el manejo inadecuado de la pandemia, la violencia reinante por andar abrazando delincuentes, el derecho de piso que pagan ciudadanos y empresas y demás. Este sexenio, ya inició mal, el primer día hubo ochenta asesinatos; en Chiapas, sus “militares” asesinaron a seis migrantes desarmados e hirieron a diez y en Salamanca, ya tuvimos la primera masacre. La violencia arrancó con “el pie derecho”. No cabe duda que merecemos disculpas.

Como gobernadora y a lo largo de su campaña demostró, antes que nada, su sumisión al ahora “Jefe Máximo de la Trastornación”, (como Calles fue Jefe Máximo de la Revolución”), además, demostró su enorme incapacidad para gobernar. No pudo entender que el Metro requiere mantenimiento. Nunca dialogó con el “pueblo”. Dicen que, para reducir el número de muertes violentas en la CDMX, ordenó arrojar cadáveres al Edomex. La mentira, falsedad, frialdad, indiferencia y demagogia engaña bobos, las usó frecuentemente y las usará. Esto es tan solo una pequeña muestra de su ineptitud, perversidad, nos indica a quien calca y obedece.

Tiene un doctorado, con una tesis sobre como prender una estufa ecológica, pero al escucharla, se ve muy lejana a ese nivel académico. Y no es difícil que, en lugar de encender estufas, incendie al país. Las calcas al anterior sexenio, ya están presentándose en forma atemorizante. Ya también elevó a Calderón al peor enemigo del universo. No tarda en preguntar cuánto gana Loret y rodearse de vallas. Hubo cándidos que pensaron que iría a Acapulco a apoyar a damnificados en desgracia, pero, imitando a su amo, cuando la catástrofe de Otis, solamente visitó la base naval. Igualmente, manifestantes de la Suprema Corte ilusamente esperan dialogar con ella. Con los comunistas no se dialoga; no tienen palabra, pero exigen que la otra parte cumpla.

En su campaña entre otros inconvenientes se vio indiferente, fría, ignorante, intransigente, insensible, déspota, altanera, violenta, burlesca, sosa, obsesionada únicamente con sus intereses. Su familia ya tiene sus cuentas multimillonarias en paraísos fiscales, para lo que pueda “ofrecerse”. Apenas arrancó su mandato y ya abundan señales preocupantes. En su show matutino, demagógicamente llamado, “La Mañanera del Pueblo”, ya mostró su ignorancia. A ver hasta dónde aguanta esta farsa, pues la comunicación no se le da. Hay quienes la conocieron de cerca y aseguran que es muy mala entraña y persona ruin. En fin, así está el panorama y, desgraciadamente, indica que quiere acompañar a su antecesor y jefe, en el estercolero de la historia, lo que nos causará muchos dolores de cabeza. Lo atenuante del caso es que al parecer hay recursos legales para defendernos, pero se requiere que participemos masiva y tenazmente en la lucha, ya que el enemigo es muy poderoso y juega sucio. Recordemos que los pueblos esclavizados por los aztecas, unidos a los españoles, los derrotaron y se liberaron. Hagamos lo mismo. Unámonos a Dios, enfrentémoslos, derrotémoslos para enfilar al país de nuestros hijos por la via del progreso y el bienestar.