Todo vicio de origen da nulidad al acto

Pareciera que vivimos en la luna y no nos damos cuenta de lo que están haciendo con nuestra patria. Desde 2018, la reversa entró en funciones, y nos lleva aceleradamente al desfiladero socialista, como lo establece el Foro de San Pablo. La estupidez humana está manifestándose en todo su esplendor y nos demuestra que los pueblos no tenemos madera de héroes. Durante ochenta años soportamos, prácticamente, agachados la “dicta-blanda” priista y desde el sexenio anterior soportamos y permitimos su “dicta-dura”. Ya no se llama PRI, pero es la misma gata revolcada. Dejó de ser un partido, para convertirse en un movimiento conformado con basura y traidores del PRI, PAN, PRD y otros basureros nauseabundos, encabezado por un individuo perverso que “Aspiraciona” a tiranizarnos.

Por dos sexenios el PAN ocupó la presidencia, pero, aunque tuvieron logros importantes, cometieron fallas garrafales. En el primero, un Congreso priista les saboteó algunos proyectos importantes y Fox no pudo derrotarlos y ninguno de los dos realizaron los cambios requeridos. Para rematarla, tuvieron problemas internos, ante un electorado impaciente, presentaron una candidatita sin apoyo y regresó el PRI.

Un electorado harto de los políticos, resentido y con otras patologías sociales, se dejó engañar por alguien que vivía organizando plantones, marchas y otros mitotes, con los que extorsionaba gobernantes. Supo sacarle jugo a la corrupción, maldades y fallas, (ciertas, deformadas o inventadas), de sus colegas del PRI y de panistas, exhibiéndolas teatral y escandalosamente. Con hipocresía logró engañar, que no era político de “esos”. Algunos creyeron que era un mesías impoluto, que llegando al poder acabaría de un plumazo con todos los males de los feos políticos. Con su “actuación”, hipnotizó a un sector numeroso, como lo hicieron las notas del flautista de Hamelín, y lo siguieron a ojos cerrados. No percibieron que organizaba mitotes sin que le importaran los perjuicios que ocasionaba, por más dañinos que resultaran. Tomó pozos petroleros, Reforma y otros. No presentaba propuestas lógicas. Absolutamente todos los problemas, los solucionaría combatiendo la corrupción, (la cual incrementó). De este modo, obtuvo un impresionante triunfo electoral, aunque no derrotó los “no votos” del poderosísimo Partido Abstencionista.

En 2018, veíamos el futuro con optimismo. Estábamos construyendo un señor aeropuerto que traería grandes beneficios. El TMEC daba frutos e iba bien y muchos sectores pintaban bonito. En fin, teníamos un futuro prometedor, pero se temía que el “actor” instalara una tiranía “socialistoide”. Y aunque muchos todavía no lo ven, no tardó en responder. Quizá en el absurdo más estúpido de la historia humana, pagamos una fortuna para no tener ese benéfico aeropuerto. Además, tiramos otra millonada, en uno que probablemente jamás obtendrá licencia para vuelos internacionales. Al parecer recibe vuelos de tiranías “socialistoides” para, clandestinamente, introducir promotores comunistas, asesores rojillos y mover mercancía de dudosa legalidad.

Como todo sátrapa socialista, olvidó que su deber es promover el progreso nacional y hace justamente lo contrario. Quitó sus medicamentos a los niños con cáncer, destruyó el Seguro Popular que atendía a millones de necesitados y anualmente reduce el presupuesto para Salud, (hoy lo hace mediante su “Subpresidenta” espuria). Copiando “Alo Venezuela”, instauró “La Mañanera”, que usó como campaña electoral permanente, para aventar toneladas de mentiras para engañar bobos, desprestigiar y amenazar informadores veraces y usos semejantes. Causó tantos males, que nuevamente vivimos otro “milagro mexicano” pero, al revés, con resultados negativos espectaculares, en tan solo menos de siete años.

Nuestra calificación crediticia es negativa. La violencia ha convertido inhabitables varios estados. El nepotismo llegó a niveles astronómicos; cualquier “cuatrotero” de cierto nivel puede meter parentela a la “fuerza aérea” o a servirse del público, (no al Servicio Publico). Nuestra posición entre países corruptos sigue empeorando.

Nuestro peso es de las monedas más débiles. Gozamos una economía en picada. Perdemos inversiones. Están desapareciendo instituciones autónomas que limitan, transparentan o supervisan al Ejecutivo. El Poder Judicial está por quedar hecho un total desastre, pero en poder del Ejecutivo. Esta lista de males podría seguir un buen rato. Pero el premio, se lo lleva el sistema educativo, que está formando ignorantes y adoctrinados, sin futuro.

Aunque no soy abogado, hay un principio jurídico que dice: “Todo vicio de origen, da nulidad al acto”. Aunque ahorita, lo legal es lo ilegal, tal vez algún día pudiera considerarse lo siguiente. Gran parte de los cambios realizados a partir del 2018, tuvieron la máxima de que no me vengan con que la Ley es la Ley. Así que muchos cambios y modificaciones de algunos organismos o nombramientos, violan la Ley. Dónde se pasó de la raya, fue que con su “megafraude” electoral, además de imponernos a su “Subpresidenta” espuria, con la misión de continuar con la destrucción del país y la eliminación de nuestros derechos, nos impuso un Congreso y Congresos Locales con poder suficiente para elaborar una Constitución anticonstitucional, totalmente al gusto.

Para empezar, fue una campaña abismalmente dispareja. Un grupo de ciudadanos valientes y responsables, apoyado en sábanas que la ciudadanía envió, (sospechosamente ni Xóchitl, ni PAN, ni PRI y aportaron una sola), al contar los votos, encontraron palpablemente que fue un “megagigafraude”.

Por la multitud de ilegalidades patentes queda claro que, tenemos un gobierno oficialmente constituido, pero por el vicio de origen, es nulo, espurio e ilegal. Empezando por la “Subpresidenta” y el Poder Ejecutivo; todo el Poder Legislativo sobrerrepresentado y multitud de funcionarios. Y para rematarnos, pretende dominar al Poder Judicial. ¿Qué pasará? ¿Logrará acabar de implantarnos su tiranía socialista? No lo sabemos, todavía hay demasiados factores en juego y muchos por aparecer. Aunque aparentemente está punto de derrotarnos, esta guerra todavía no termina.

Desgraciadamente la estupidez humana sigue presentándose en todo su esplendor, no solamente entre los ignorantes. Para empezar, olvidando su metida de pata y su “xingoneria”, Xóchitl sigue obsesionada en demostrar que fue derrotada. ¡Cosas veredes Sancho! Tal vez, pretenda no aparecer tan traidora o estúpida y reducir la repugnancia que inspira. Aunque, posiblemente, haya sido la mejor candidata presidencial de la historia y que pudo haber sido la mejor presidenta, siempre se le notó miopía en geopolítica y otros asuntos políticos. Rechazó relacionarse con Milei, Abascal y otros personajes libertarios. Se ha visto tan mal, que probablemente, el desempeño de la ignorante e inepta “Lenina” como ministra de la SCJN, sea menos deplorable, que el de Xóchitl, como libertaria. Claro que tiene seguidores. El Peje también los tiene, mientras sigue acabando con el país y los derechos de sus “idolatradores”.

Aunque están surgiendo movimientos ciudadanos para rescatar a México, la estupidez ahí anda, generando manifestaciones poco amistosas, envidias, enemistades y demás. Esto es catastrófico. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos. El enemigo es espurio, pero tiene el poder y lo usa sin miramientos, para alcanzar sus malignas metas. Así que tenemos que ser muy prudentes, razonablemente tolerantes e inteligentes. No podemos descalificar a nadie, con ligereza. Ni satanizar por parejo a todos los políticos, los hay “convertidos” y ellos conocen al enemigo desde adentro, con cuidado, podemos aprovechar su experiencia. Tenemos el caso de Guadalupe García Naranjo que realizó un excelente papel en el INE, le hizo faenas monumentales, al nefasto camarada fifí, José Gerardo Rodolfo del Niño Andrés Fernández Noroña y trae buenas ideas. Efectivamente habrá enfrentamientos y desacuerdos, pero existe el diálogo y la inteligencia. Vamos a ver hasta dónde la sociedad puede neutralizar la estupidez, a fin de cuentas, es la que tendrá la última palabra.

Lo que hizo el grupo que contó los votos, es de un valor incalculable, nos demuestra que tenemos un gobierno espurio y que la verdad está de nuestro lado. Eso de momento legalmente no sirve, pero tal vez más delante sí.

No sabemos. Depende de cómo reaccionemos, concienticémonos de que, el futuro de nuestros hijos está en juego. Los grandes movimientos liberadores, son fruto de un puñado de hombres y mujeres conscientes. Ahí nos llaman.