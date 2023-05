¿Tendremos que hablar el lenguaje inclusive en cuante al génere?

Antes de entrar en materia, pedimos disculpas, pues ante el riesgo de ser multados, como la Diputada Teresa Castel, por si las moscas, en parte, utilizaremos el lenguaje inclusivo en cuanto al género, para no herir sentimientos, complejos, resentimientos o lo que sea, de quienes se perciban de sexo diferente del que nacieron y evitar la multa.

Como en el mundo, hay minorías aguerridas, apoyadas y financiadas por globalistas para instaurar su gobierno mundial, que están estableciendo sus ideologías e imponiendo fuertes castigos, como en Canadá y otros países, no sería muy difícil que dentro poco tengamos que utilizar este “lenguaje”. Por lo pronto, a Doña Teresa, ya la penalizaron por no respetar a Doña Salme, Don Salme, Doña Salma o Don Salma. Terminadas las aclaraciones, empezamos. (Para traducir, substituir las e por “a” u “o”).

Come el globalisme este logrande que, tante nuestre país y otras partes del munde, sean regidas baje las normas del surrealisme de le ideologíe de genere, para irnos encaminande hacia su Agende 2030, le diputade Terese Castell Palacios fue multade por un Tribunal Electoral, acusade de violencie de génere contre le diputade de MORENE, Salme Luévane Lune: un mache transgénere, que sintié que su nueve identidad habíe side vulnerade. Misme, que sole le cambie le apariencie físique y nombre. Ye que, por su guste, le fue retirade quirúrgicamente, el miembre y sus “acccesorios”, que dan constancie, de genere masculine. E pesar de su cirugie y un cumule de hormone, ni une sole célule de su cuerpe, he cambiade. Aun, después de su muerte, su esquelete huesude seguire mostrande que sin dude algune, pertenece a un individue del sexe masculine, que le denuncié, por el despiadade delite de no referirse a elle con respete, pues en un programe televisive, tuve la perverse osadie de hablarle de forme oprobobiose, sadique, despiadade y sanguinarie, usande génere masculine, en lugar de dirigirse a elle, come se le hable, e une hembre, ye que elle, así se percibe. El Tribunal, imbuide por la delicade doctrine de genere; determiné que hube violencie de genere y lé sancione con une multe.

Esperamos no haber lastimado la sensibilidad de los que se perciben diferente a como fueron concebidos. Si logran imponer sus ilógicas disposiciones, tendremos que “hablar” este lenguaje con “propiedad”, pues ya hay países en donde se multa fuertemente a quienes no lo hacen. Hecha esta aclaración, retomamos el lenguaje conservador, neoliberal y paternalista, que, basado en la naturaleza, se emplea desde las cavernas. En una escuela de Quebec este año quitaron el día de la madre.

Si imaginamos lo que ocasionaría la legalización de las ideas por el “descubrimiento” de que el sexo humano es “opcional”, cambiable y que no solamente contempla dos, sino que sobrepasan el centenar y hay más pendientes, veremos un caos y desastre social propicio para la Agenda 2030.

De legalizarse esta “curiosita” ideología, los que no nos hacemos bolas con nuestro sexo, corremos el riesgo de que si los que se perciben de uno diferente al que les tocó, si no traen un letrero con el que se perciben, como no adivinamos, los lastimaremos u ofenderemos su sensibilidad y seremos demandados.

Cuando solo teníamos dos sexos, los baños públicos no eran problema, había para hombres y para mujeres. Y todo resuelto, a pesar de que la homosexualidad siempre ha existido. Con tantos sexos, será complicado determinar el número a construir. Además, será necesario prever un área para

para los nuevos “géneros”. En construcciones pequeñas, el área de baños será la mayor. Igualmente, enfrentarán este problema cárceles y otras instituciones que separan por sexo.

Igual sucedería con los deportes. No solamente habría dos mundiales de futbol, habría tantos como géneros. Si no, acusarían a la FIFA de discriminación y machismo y la demandarían. Igual pasaría en cada deporte y las olimpiadas, todo tendría que ser multigénero.

Los nuevos papás, aunque su bebé naciera sin “pitirrín” no podrían anunciar tenemos una bebita, como se venía haciendo desde tiempos prehistóricos. Además, como entonces todavía no se percibe como nada y si se percibiera como algo, no podría manifestarlo. Así que, aunque a ojos vistas sea hembra, queda en calidad de pendiente, porque no ha decido a que sexo quiere pertenecer o si inventa otro. Por esto, la única respuesta posible para esa tradicional pregunta sobre un recién nacido sería: “no sabemos porque todavía no decide”. Ya no cabría tal pregunta, ya que todos los neonatos invariablemente pertenecerían al sexo por decidir o sexo pendiente.

El Registro Civil tendría que actualizarse. (Dicen que las credenciales de elector agregarán el sexo no binario). Las actas de recién nacidos no podrían especificar uno, como se hace tradicionalmente. Y cuando puedan decidir o percibir su género, tendrían que presentarse para notificarlo. Igualmente, lo tendrían que hacer si perciben que cambió o quieran cambiarlo. Para evitar aglomeraciones, convendría limitar el número de cambios.

Si escarbáramos más, encontraríamos muchísimas complicaciones y absurdos. Pero veamos el verdadero fondo de esta irracionalidad y necedad contra Natura, en dónde una minoría del 5% quiere que el 95% se pliegue a sus disposiciones. Claro, que, en la interrelación sexual, como en toda relación humana, existen abusos y problemas. Es muy respetable que cada quien nos percibamos como podamos o se nos dé la gana, pero eso del género opcional y mutable, además de no solucionar nada, creará problemas más profundos a los que deberá buscárseles solución y cómo somos los hombres, será sumamente difícil.

Pero eso es precisamente el propósito de esta estratagema maligna, junto a otras, que desde hace tiempo los Dueños del Mundo utilizan para implantar su Gobierno Mundial, como la legalización del asesinato de nonatos, el ataque a la familia, la persecución religiosa, la degradación de los valores, deformación maliciosa del lenguaje, el envilecimiento infantil y otras actividades para debilitar la sociedad. Estas perversidades conforman un paquete diabólico bien coordinado, patrocinado y ejecutado por multitud de instituciones; educativas, culturales, deportivas, religiosas, filantrópicas y de otra naturaleza, que incluyen desde poderosos organismos internacionales, hasta humildes agrupaciones de barrio. Entre las cuales encontramos a la ONU, Banco Mundial, Open Society, FMI, Club Bilderberg, la masonería. Así como infinidad de “prominentes” políticos ruines, enlazados al servicio del plan mundial.

Por eso México y muchos países están siendo atacadas sus instituciones, democracia, derechos, transparencia, legalidad y paz, con virulencia ascendente para perjudicarlas lo más posible e imponer su Agenda 2030. Esto nos prueba, que estamos luchando contra un enemigo global sumamente poderoso y cruel, que para derrotarlo es urgente que la sociedad reaccione masiva y enérgicamente. Si no, estamos perdidos.