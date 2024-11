Que padre se nos viene la sociedad igualitaria + +

El Doctor “Anticonstitucionalista”, Ricardo Monreal, encargado de pastorear servilmente a los lacayunos diputados nos anunció que, en el MOREPRIAN, PT y Verde, (su grupito de vividores), creen que muy pronto, México “necesitará” una reforma fiscal profunda, según él, sería para distribuir la riqueza y llegar a su pregonada “sociedad igualitaria”. Y como su esposa María de Jesús Pérez es propietaria de nueve casas, su hija María de Jesús de dos casas de diez hectáreas, su hija Edna Catalina de cuatro casas con 37 hectáreas. y una cadena de gasolineras. Sus hermanos también son latifundistas; Cándido posee ocho casas, con 901 hectáreas; Rodolfo 6, con 3 hectáreas; David 6, con 783 hectáreas.; Eulogio 3, con 16 hectáreas; Saul 3, con 24 hectáreas.; sus hermanas Susana y Leticia 1 casa cada una, y para rematarla, él, además de movilizarse en helicóptero, con su hipócrita pobreza franciscana del bienestar, posee 5 casas y más de 43 propiedades que suman 1,801 hectáreas, que se ha sabido, le han servido para guardar droga.

Además, sabemos que el nefasto José Gerardo Rodolfo del Niño Andrés Fernández Noroña, viaja en primera y en Europa llega a hoteles “súperfifís” del bienestar. Que el Diputado Pedro Haces organiza fiestones “clasistas” dispendiosos. Que Bartlett acumula casas. Que Olga Sánchez Cordero posee un palacete sin pobreza franciscana y una pensión sumamente substanciosa. Que, Juan Ramón, el junior de la 4T, vive en lujosas mansiones, extranjeras y nacionales, y disfruta de exóticos manjares en restoranes exclusivos. La familia de la “Subpresidenta” espuria, tiene cuentas bancarias millonarias en paraísos fiscales. Es sabido que amigos de los hijos del “Jefe Máximo de la Trastornación” realizan suculentos y dudosos negocios. Además, se ve que, todos los “cuatroteros” de cierto nivel para arriba les va de “puritito” bienestar. Se escandalizaron del FOBAPROA, si bien fue controversial, inicialmente no era corrupción y evitó una crisis en el sistema bancario que hubiera sido mucho más costosa. Pero la corrupción, solamente corrupción, del sexenio anterior equivale a siete veces el FOBAPROA, o sea que hay lana, algunos ya son potentados, Pero si alguien lo comenta, los hipnotizados se ofenden y lo califican como traidor a la patria. Así, que, si hacen su sociedad igualitaria, todos vamos vivir de maravilla, porque nos “igualarán” con ellos. Se han tardado.

¡Lástima Margarito! Los socialistas son puro cuento, son sanguijuelas, que viven de chuparnos sangre. Ofrecen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Y su sociedad “igualitaria” sin clases, que consta de dos clases, ricos y jodidos. A los jodidos no solo nos despojarán de lo que podamos tener, también de todos nuestros derechos, dejándonos totalmente indefensos ante perversidades gubernamentales. En un socialismo bien enquistado, el Estado, que es un hato de vivales, es quien determina absolutamente todo. Qué y cuanto comer, casi siempre raciones de hambre. Hay que pedirles permiso para moverse. Ya el Doctor “anticonsticionalista”, amenazó que los que más tienen, requerirán hacer un mayor esfuerzo, porque su filosofía es la “progresividad” fiscal, (para los demás). Incrementarán los impuestos, desmotivarán el progreso y al mediano plazo recaudarán menos.

No puede practicarse religión alguna. La Biblia está prohibida. En algunas de estas tiranías, el rosario católico es considerado una peligrosa arma. En la Corea comunista hombres y mujeres solo pueden cortarse el pelo entre una veintena de cortes autorizados por el siniestro tirano. El Estado determina todo, el ciudadano nada. Y como esto, atenta contra la naturaleza humana; denigra al hombre, lo envilece, (a los de ambas clases), así las comunidades, caen en la miseria. Si como pretenden, algún día lograran implantarlo mundialmente, la clase dorada no tendría a dónde vacacionar o comprar sus lujos, pues la miseria sería universal.

Esto del marxismo y sus derivados, es muy curioso y de una perversidad colosal, aprovechan extraordinariamente la estupidez humana. Antes organizaba alborotos y revoluciones, hoy está enfocado en las ideas. El marxismo nació enemistado con los burgueses, acusándolos de explotadores, abusivos y engendros

del mal. (Cosa que suele suceder). Ahora abrió una multitud de frentes, inventando abusadores y víctimas: varones contra hembras, padres contra hijos, heterosexuales contra homosexuales, blancos contra negros, maestros contra alumnos y otras muchas relaciones “abusivas” que, ellos corregirán. No tardan en enemistar arriba con abajo. Para empezar, no respetan ningún derecho, ni siquiera el de la vida, en especial la de los seres que se encuentran en el vientre materno.

Originalmente el marxismo planteó y ofreció combatir algunas injusticias que suelen darse dentro del capitalismo y se agarró de ellas para, demagógicamente, pintarlo como un monstruo que tiene que ser reemplazado por su sociedad igualitaria. Por las flaquezas humanas, no hay una sola organización humana libre de injusticias. Ni siquiera la Iglesia Católica, que muchos creemos que fue fundada por Dios, pero como es manejada por humanos, suelen darse casos espeluznantes. Pero como en el socialismo todo el poder se concentra en un grupito de vivales, las injusticias sobrepasan exageradamente a las cometidas en un sistema “capitaloide”. Hacen lo que decían combatir.

Para colmo de males, muchos de estos cabecillas son insensibles, incultos, tontos, burdos, ignorantes, prepotentes, mentirosos, hipócritas, ineptos, patanes y demás maldades. Pero sorprendentemente, tienen una innata capacidad para embaucar ignorantes, resentidos, hasta bobos que, teniendo la formación suficiente para detectar sus engaños, los siguen estúpidamente. Algo tienen, que les creen hasta las mentiras más burdas. Por esta simbiosis enfermiza entre estos “sociopsicópatas” y sus seguidores, hay quienes los califican como genios, pero su estupidez no los abandona. Además, son malas personas y parece que todos fueron a la misma escuelita. Usan las mismas estrategias, mentiras parecidas y enfrentan una multitud de enemigos inventados.

Los que sí, son sumamente inteligentes, con una astucia satánica, son sus jefes. Han desarrollado unas estrategias de ingeniería social y guerra cultural, que están socavando gravemente los valores tradicionales humanos y causando caos en muchos sentidos. Provocaron el desbarajuste de sexos, lo que está modificando el lenguaje. El ataque a los valores, el lenguaje y la cultura, es notorio. Desde 1918, que en la URSS legalizaron el asesinato de seres humanos en el vientre materno, (ahora luchan para que puedan asesinarse a la salida), se han ejecutado más de 2,500’000,000 inocentes. Quien les da la vida, debe estar bien “encaboronado”.

Como prueba de que estos individuos son bastante tontitos, tenemos el deplorable desempeño de la “Subpresidenta” espuria en el G20, haciéndonos quedar en ridículo. Claro que ella no manda, aunque está en el poder, solo tiene tantito poder. No conecta con el pueblo, más bien es soberbia y repelente. Por eso, en el aeropuerto y el avión, pasó inadvertida. ¿Qué sentirá? Con sus “Otros Datos” presumió, que con el fallido programa de Sembrando Vida, habían plantado 100,000’000,000 árboles, (y se le secó el ahuehuete de Reforma), que cuadruplicaban la superficie de Dinamarca, (dale con Dinamarca). Es increíble e ilógico, que uno de los países más violentos del mundo, por la perversa e inútil estrategia de abrazos, no balazos, se atreva a proponer paz. Además, se le vio acartonada y encerrada en sí misma e inaccesible. Estando sentada al lado de Trudeau, mandatario de uno de nuestros principales socios comerciales, ni siquiera volteó a verlo. Pero sonriente se fotografió con tres integrantes del Grupo Puebla. Esos eventos son para relacionarse internacionales. Pero ganó su gelidez.

Maldades, buenas y malas noticias burbujean, Moody’s bajó a negativa, nuestra calificación crediticia. Veremos como Trump combate al narco y cómplices gubernamentales. Dijo que enfrentará al globalismo, parece que hará equipo con Milei y Bukele, cuyos logros económicos y de seguridad son espectaculares. Estos dos estadistas se han convertido en líderes mundiales. Si lo hacen, podríamos salir beneficiados, ya que son globalistas los que están acabando con nuestro país. Puede haber ayudas del extranjero, pero, a nosotros nos corresponde la parte más importante de esta lucha. Agrupémonos y roguemos con devoción al Cielo.