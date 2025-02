Pobre inocente, quiere ponerse con Sansón a las patadas

Cada día que pasa, nos reconfirman que, al igual que al primero, también al 2º piso de la 4ª Trastornación, el pueblo bueno, le vale un puritito sorbete. Para ellos, “pueblo” solamente es una palabrita que usan en sus “habladas”, para engatusar gente y tratar de justificar su perverso proceder. El vocablo “pueblo”, que tanto mencionan, más de las veces se refiere a ellos solamente. Al igual que su famoso bienestar. La “Subsubpresidenta” espuria con a, descaradamente, en su estilo ríspido, despótico, soberbio, frío y acalorado entusiasmo de computadora emocionada, iluminada por sus pocas luces y furia, hace unos días, acorralada, por la valiente periodista Dalila Escobar de Proceso, la interrogó sobre aranceles, seguridad de la frontera y algo más. Con sus respuestas, demostró que poco, o, mejor dicho, nada le interesa la verdad, ni la patria, ni los mexicanos. Está para culminar la tiranía, acabar de “desmadrar” la SCJN, desmantelar las instituciones autónomas que defienden nuestros derechos o limitan al gobierno para nuestro bien, causar otros daños, así como, proteger, en nuestro perjuicio, a su jefe, funcionarios involucrados con el narco y narcotraficantes.

Por su despiste y afán de mentir, defendió al General Salvador Cienfuegos, El Padrino, que cuando lo detuvieron, hace años, el “Ex” lo festejó, pero, como al parecer tiene unos videos de sus hijitos, con los chapitos; inmediatamente rectificó y pidió a Trump, su extradición. A pesar de que declararon que había elementos más que suficientes para procesarlo y culparlo, lo entregaron por cuestiones “diplomáticas”, pero, con la consigna de que aquí sería juzgado. Pero como buenos fariseos socialistas, no cumplieron y Gertz Manero lo dejó libre sin más. Ahora que el General apareció en un evento público, Dalila preguntó sobré él y la “Subsub” espuria con a, conociendo la verdad, “Conminó” a Dalila que, como reportera, hiciera una investigación, de porqué se le liberó y la presentara en la mañanera. Mintiendo como acostumbra, declaró que lo extraditaron, porque no tenían elementos para juzgarlo, que, de haberlos tenido, no lo hubieran liberado. No pensó que, al investigar, encontrará que no fue por cuestiones de justicia, sino que Trump le dio gusto a López, a quien le hizo demasiadas concesiones. La fiscal estadounidense escribió una carta diciendo que las pruebas eran sólidas, que el día en que quisieran podrían reabrir el caso, pero que desistían del proceso, para evitar problemas diplomáticos. Hay un expediente que puede reabrirse en cualquier momento. Por eso el General no visita Estados Unidos. Lo riesgoso es que la “Subsub” espuria con a, está tapando a involucrados con el narco, en franca oposición a lo que, se supone, están combatiendo Trump y su equipo. Argumentando que no son suficientes las acciones realizadas por el gobierno, ya nos pusieron aranceles al aluminio y al acero. Con esto, provoca a Trump, más que sus lacayos le aplaudieron como si los “doblados” fueran los gringos. Le están buscando tres pies al gato.

Cuando Dalila le preguntó si continuaría con los abrazos, no balazos; fingiendo no entender, (curiosamente nunca entienden cuando son interrogados sobre sus “obradorizaciones”), dijo que ella, y su jefe, hablaban de una estrategia integral. (Estrategia etérea, que, lejos de integrar, desintegra y es totalmente inútil. Las escalofriantes cifras de sus nefastos sexenios lo constatan. Su inservible estrategia tiene cuatro ejes: Atendiendo las causas, (sin atenderlas). Fortaleciendo la Guardia Nacional, (descanzándola). Inteligencia e investigación, (¿Cuál?). Y coordinación, (Solo Dios sabe con quién). Que su “amo”, había creado una sección (jalada de los pelos) llamada “Cero Impunidad”, que más bien, es cero persecución, porque había la idea completamente falsa, que sus abrazos no balazos, era darle carta abierta a la delincuencia, cosa absolutamente “equivocada”, que propagaron algunos medios y “comentócratas”, (palabritas idiotas inventadas para ganar adeptos). Pero los nulos resultados de tan amorosa estrategia, son aplastantes.

Enfáticamente anunció: “Nosotros, siempre defenderemos al presidente, que a nadie le quepa la menor duda, porque fue, es, (el subconsciente brincó), como presidente, un gran presidente, (juar, juar, juar). Siempre lo defenderemos; (aclaración innecesaria). Que no se equivoque nadie, somos parte del mismo movimiento”. Que ella está para protegerlo de todo, absolutamente todo, lo malo y lo peor, que hizo su amo mientras abusó de su poder en la presidencia. Amenazó: “Ahí está la oposición queriendo distanciarnos. Pero no nos distanciarán. Nosotros tenemos una responsabilidad”. (pero no les interesa atender, solo están afanadísimos en implantar su tiranía “Castrochavipejiana”). Como buscan causas, sin buscarlas, no encuentran nada. Todo parece indicar que ama tanto, a su impositivo y queridísimo jefe, que quiere aparecer a su lado, en el estercolero de la historia.

Por cierto, ante la duda de que, si su jefecito aún permanece escondido en palacio, “La Chingada”, algún otro sitio o de plano ya huyó a Cuba, cabe preguntarse qué pasará con su obediencia. Si aún permanece en palacio; indudablemente, recibirá las órdenes, como dijera Cantinflas, personalmente en persona. Pero si se fugó, ¿podría seguir manejándola de lejos? o ¿podría independizarse y sacudirse varios obstáculos?, empezando con Andrés Manuel López Beltrán, delfín del “amo” y otros manipuladores leales a “Su Alteza Huidísima”, aunque, huyendo las “lealtades” cambian. Así que, hay que esperar. Pero, aunque se liberara totalmente; como es comunista generaciones atrás y no tiene ni un glóbulo rojo de sangre mexicana, a su modo, continuará con la Trastornación. Nada más que probablemente se pondrá con Sansón a las patadas con Trump, quien ya declaró la guerra a los cárteles mexicanos y que el gobierno mexicano está involucrado con el narco. Quién sabe cómo le vaya a hacer, pues le vienen problemones que nos pudieran beneficiar. El tiempo despejará la incógnita.

Como que ella todavía no sabe qué hacer, se encuentra entre la espada y la pared. Su “doblador”, es mucho más poderoso que su titiritero, ya empezó a doblarla, pero como que se resiste. Pareciera que todavía no entiende bien la situación. Incluso se escucha que su jefecito, podría ir a prisión. Entre muchos presidentes delincuentes, fue el único que confesó públicamente delitos. (La liberación del Chapito y la recepción ilegal de fondos para campaña). Prueba de ello, es que está “desaparecido”.

Como su mentor, primero muerta, que dejar de mentir. Dice estar en desacuerdo con el narcotráfico, pero está con los narcotraficantes que financian sus campañas y posiblemente algo más. Dice que están haciendo su trabajo con el narcotráfico, pero no se ve. Dice buscar las causas, pero no encuentra nada, Además continúa desmadrando la SCJN.

A los “cuatroteros”, les vale madres lo que le pase al país. De cualquier modo, si logran esclavizarnos, acabarán de dañarlo seriamente. Solo les interesa quedar bien con sus jefes de jauría. Por eso, ante la amenaza de que Donald Trump mande tropas para atrapar narcos, para lucirse, el Secretario de “Defensa Y Todo Lo Que Se Le Antoje Al Presidente”, declaró que “aunque no seamos un gran ejército, siempre habrá con que defender a la patria”. ¡Que patético!

Mientras, parece que se les vienen más problemas. Terry Cole, el nuevo titular de la DEA, es un policía con una larga carrera, que ya estuvo en México y sabe cómo, están las cosas aquí. Así que, muy probablemente causará problemas a los narcos, sus socios y “patrocinados”. Desde 2020, declaró que todos los niveles del gobierno mexicano están involucrados con el narcotráfico. Cosa que hoy es una declaración abierta de la Casa Blanca. Esto tiene asustado a más de algún funcionario “cuatrotero”. Pues además del riesgo que corren de parar en alguna celda, es posible que ya no podrán culminar su proyecto de tiranizar nuestra patria. Esto puede ser una oportunidad caída del cielo, para rescatarla. Nada más que nadie vendrá a salvar el país que dejaremos a nuestros hijos. Eso nos corresponde a nosotros. Mantengámonos bien informados y listos, para aprovechar las oportunidades que pudieran darse; por estos acontecimientos.