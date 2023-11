Otis está encuerando la insensibilidad y perversidad de la 4ª trastornación

Otis, huracán que nos ha golpeado más intensamente; con sus destrozos, entregó a los guerrerenses a la indiferencia, insensibilidad, lejanía, ineptitud, irresponsabilidad, corrupción y demagogia presidencial y de su horda de lacayos antipatriotas. Como bien grita a los cuatro vientos: “no somos iguales”. Efectivamente, son “desigualísimos”. Son mucho peor que los de antes. Y Otis está exhibiendo su vileza.

Los “adversarios” de “antes”, a todos, (tal vez algunos hipócritamente), pero a todos, (menos a Miguel de la Madrid en el sismo de 1985), se les vio en la zona del desastre; apoyando, acompañando y escuchando damnificados. No dudaron en enlodarse y andar entre ruinas. Tampoco les asustó la gripe. Avisaron oportunamente. Dictaron medidas precautorias para atenuar los males. Fueron solidarios, “se pusieron la camiseta”. (Aunque a veces, incompleta). Demostraron cierta calidad humana.

El actual, con su cínica “desigualdad”, confesó que se enteró, oportunamente, pero como venía “cañón”, irresponsable y criminalmente, decidió no avisar. Menos dictó medidas preventivas. Aparte de su inútil “tuitito”, no hizo más. Luego del desastre, para perder tiempo, no llegar, poder hacer su faramalla de la atascada y “ser”, una vez más, la víctima; tomó una carretera que no llegaba a Acapulco. Concluida su teatral representación, fue “rescatado” por un helicóptero, que, en lugar de llevarlo a Acapulco, lo regresó al clasista y seco Palacio Nacional. Y ahí finalizó el actuado acto “heroico”.

No contento con eso, en lugar de agilizar el auxilio, despertar la solidaridad social, imitando a Maduro, decretó estúpidamente, que la ayuda, solamente sería entregada por Ejército y Armada, (una vez más impondría militares). Cuando en estos casos, la sociedad se moviliza mejor que nadie, absurdamente, especificó que “menos”, las organizaciones sociales, porque “buscan aprovecharse”.

Su comportamiento es un dilema, pero en esta descalificación caben varias interrogantes. ¿Por qué negar el apoyo entre compatriotas? La solidaridad cohesiona a las comunidades y nos ayuda a integrar una mejor sociedad. Cosa que estorba a las dictaduras. ¿Porqué, estúpida o perversamente, perjudicó a los necesitados, condenándolos a solo recibir socorro del gobierno? ¿Saludando con sombrero ajeno, para comprar votos?

Luego, el ejército apareció tarde y a medias. ¿Ineptitud o perversidad? ¿Por qué de 47 municipios declarados en emergencia, al día siguiente solo quedaron dos? ¿Por qué los elementos armados, permitieron los saqueos vandálicos en sus narices? (Algunos con su participación).

Mientras el pueblo sufría, la “analfabestia” presidente municipal, ofensivamente festejaba con pirotecnia su informe. La Gobernadora, también morenista, brilló por su ausencia. Ni el ejército, ni las autoridades morenas, han atendido. Pero el comportamiento más vil, lo encontramos en el “Dueño de MORENA”. Desde antes, desapareció, (junto con otros), el fondo creado para eventos catastróficos, así que no existen recursos para socorrer en este. Su clasismo, no le ha permitido apersonarse en Acapulco. Trata de parcharlo, argumentando que desde palacio hace más bien. Si efectivamente, quiere estar donde “haga” más bien, debería irse a su casa y dedicarse a otra cosa. Esta sería la única forma en que beneficiaría a la patria. Pero es puro cuento.

Este presidente que se autoproclama el más cercano a la gente, se negó a recibir en un palacio amurallado contra la ciudadanía, a una caravana de acapulqueños, que querían ser escuchados. Pero, ya de presidente, los pretextos sobran, al individuo que vivía organizando marchas y plantones, para condenar, descartar y repudiar, las organizadas para dialogar con él, por más justas que sean.

Por ineficiencia, hay agua estancada con cadáveres putrefactos, abunda la basura fétida. No hay energía eléctrica, agua, alimentos, medicinas, ni otros artículos y servicios vitales. Tampoco hay seguridad. Reina el caos, rapiña e inseguridad. Se dice que, la delincuencia “abrazada” por decreto, domina la situación. Que se robaron de cuajo cajeros electrónicos, que venden las medicinas y que están presentes. De ser esto verdad, cabe preguntarse: ¿Habrá inversionistas que se arriesguen a reparar sus inmuebles para pagar “Derecho de Piso”?

Ahora, no son los fifís, conservadores y demás adversarios, los que manifiestan su disgusto con su gobierno. Son los “primerizos” pobres. En medios abundan reportajes, de gente manifestando su indignación. En uno, entrevistan a una mujer del pueblo, alterada por el abandono del “Mesías” por el que votó. Al preguntarle si estaban enojados. Contestó: “no estamos enojados, estamos “emputadísimos”, (sic), pero ya nos veremos en las urnas”.

El terrible siniestro lo ha minimizado falsa y vilmente. Pues, para él, sus diputados peleles y demás lacayos el dolor ajeno no interesa. El PRI, PAN y PRD, en un plan humanitario, haciendo a un lado su antagonismo, con el corazón en la mano, les “suplicaron” que autorizaran una partida especial y, con total ausencia maternal, no autorizaron un solo centavo.

El cabecilla está mucho más interesado en difamar a Loret, socavar al Poder Judicial y, sobre todo, en ganar la elección, que en apiadarse de los guerrerenses. Como, acostumbra, una vez más, sale a relucir su poca calidad humana. Con esto nos confirma, que, si se mantiene en el poder por más tiempo, su insensibilidad y crueldad nos llevará a una tiranía muy sufrida, miserable y despótica.

Argumentando que, solo hubo lluvia severa y vientos fuertes, con un simple aviso, el Gobierno amante de los pobres, inmisericorde dio por concluida la emergencia, dejándolos a su suerte. Nunca habíamos tenido un presidente tan cínico y ruin. ¡Esto es aterrador!

Hoy la 4T, está metiendo el acelerador a fondo para culminar su daño. Con su corrupción se está acercando recursos para la campaña. Sobre todo, está tratando de descarrilar instituciones que puedan obstaculizarlo. Aunque, la Constitución establece que los ministros de la SCJN, solo pueden renunciar por causa grave, al parecer, le ordenó a su indigno lacayo Arturo Saldívar que renunciara, para poder infiltrar por 15 años, a otro sirviente en el Poder Judicial. A nivel mundial, se publicó que, Hong Kong incautó un cargamento mexicano de sacos del “saqueado” SEGALMEX, con estupefacientes, por más de US $80,000,000. ¿Con la complicidad de los marineros aduaneros? No hay recursos para los niños con cáncer, pero si para regalar gasolina y alimentos a la siniestra tiranía cubana. Para realizar esto y más se necesita ser un auténtico hijo del rancho de palenque.

Lamentablemente ante estas irregularidades, aunque estemos en el proceso electoral más trascendental de nuestra historia, PRI, PAN y PRD siguen sin reaccionar. Continúan desperdiciando el abundante material de primera, que, especialmente hoy la “Mafia del Poder” les proporciona, para demostrar que valen.

Para rematarla, nuestra candidata, que venía muy bien, además de cometer algunos “errorcillos”, bajó significativamente de ritmo. Se creería que cuando menos, ahora que recibiera su certificado de precandidata de los tres partidos, realizaría un evento tumultuario y no fue así. La convocatoria, se pareció al “tuitito” presidencial. Cuando urge motivar y movilizar masivamente a una sociedad, que por indolente y pesimista, requiere mucha trabajo, pues no es difícil que, esta lucha remonte las urnas. Como siente pasos en la azotea, la miseria “cuatrotera”, es capaz de cualquier cochinada para retener el poder.

Todo esto, nos confirma que, nosotros sociedad, jugamos el papel más importante en esta histórica y trascendental lucha. Que no se trata de una elección entre partidos, sino de una elección entre democracia y tiranía. Libertad o miseria.

No se le “antojó” avisar a Acapulco del Otis, pero a nosotros ya nos está avisando que ahí nos viene Andrés, ciclón categoría 100, (o dictadura marxicastrochavistapejiana), y lo enfrentaremos en junio del 2024. No debemos asustarnos, es una excelente oportunidad para prepararnos a vencer un enemigo que, si nos unimos podremos derrotarlo. Claro que no será nada fácil. Los expertos siguen diciendo que ganará la Corcholata. Así que, necesitamos esforzarnos con lo mejor de nosotros. No olvidemos los creyentes, que, si oramos con el alma, contaremos con la ayuda divina la cual nos hará mucha falta.