Nuestros niños no se tocan

Por más que se quiera dejar de ser “conspiranoico”, no se puede. La conspiración aparece por donde quiera. Resulta que el hecho de que los nuevos libros de texto sean una porquería maligna, no es un invento de “YSQ”, es algo programado de más arriba y desde hace mucho.

Para completar este obscuro panorama, cabe mencionar de pasadita, que, gracias a los hackers de Guacamaya se filtró, que hay bandas que su armamento lo adquieren en tiendas ubicadas frente a campos militares. Saben quién las compra y a dónde van a parar. Conocen algunas de sus actividades anticipadamente. Saben a quien van a asesinar, quien lo ordenó y otros datos con los que podrían evitar el crimen, pero no mueven ni un dedo. (Se ignora si los abrazan antes o después del atentado). Están informados de sus extorsiones a empresarios y de sus jugosos ingresos por “derecho de piso” o tránsito, que ellos determinan los precios del pollo, aguacate, limón y otros productos. Que ellos imponen los programas de corte. Es decir, son una mezcla de Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía alternativas. Esto agrava los males generados en este pérfido sexenio.

Sus maldades no paran, ya dañó entre otras instituciones: al INE, CIDE, INAI, UNAM, FONATUR, Sistema Nacional de Salud, CNDH, Comisión Reguladora de Energía, COFECE, Financiera Nacional de Desarrollo, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y NOTIMEX. Se nota que le gusta la diversidad. No podemos olvidar, que no contento con ser el Comandante Supremo de sus lacayos legisladores, ataca a la SCJN para “educarla”, pues sus ministros tienen la idea “equivocada” de que la Ley es la Ley y la aplican para frenar sus ilegalidades.

Pero ahora si se voló la barda. Con los bodrios de sus libros de texto, pretende deformar a nuestros niños. Van a aprender matemáticas con los números de página. Esta será la peor abominación sexenal. Elaborados por gente ignorante, asesorada por ideólogos venezolanos y quizás también cubanos, con la finalidad de acabar con el futuro de nuestros niños y el de México. Para atreverse a esto, se requiere ser un ser humano muy miserable.

Así, además de reafirmar su vileza, nos reconfirma que en sus huestes predomina la ignorancia. Pues, aunque estos libros son de vital importancia para su proyecto dictatorial están hechos con las patas y están plagados de errores de todos tipos. La diputada morenista Adela Romo Juárez, se atrevió a señalar patrióticamente su inconformidad y hoy teme por su vida.

Este ataque a nuestra niñez a través de la educación, no es el primero, ni será el último. Plutarco, trató de imponer la educación socialista. Continuó Lázaro Cárdenas. Echeverría, (que es el verdadero proclamador de la 4ª Transformación), intentó cerrar las escuelas particulares. Y esto, no es una exclusividad mexicana. Es una parte de las viejas estrategias usadas por el globalismo, para envilecer a la humanidad y poder sojuzgarla. Antonio Gramsci, uno de los reformadores marxistas, anunció: “Cualquier país cimentado en valores judeocristianos, no puede ser derrotado hasta que no se corten esas raíces… El socialismo es precisamente la religión que debe aplastar al cristianismo. En el nuevo orden, el socialismo triunfará apoderándose en primer lugar de la cultura, mediante la infiltración en las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación”. Más claro, imposible.

Por esto, la cultura occidental y sus valores están degradando paulatinamente. Así, el planeta anda de cabeza. Pero esto, es solo parte de un agresivo y bien estructurado plan mundial, que junto con

otras maldades se aplica en, EEUU, Canadá, Perú, Costa Rica, España, Argentina y otros. Y como lo legalizan sus lacayos, los padres y sus hijos quedan indefensos. Esto es aterrador.

En EEUU este adoctrinamiento va más adelantado. Con el “hermano” Biden dio una buena ayudada. Allá también, como estos bodrios, promueven conceptos LGBTTTYYUKJUOW. Pero los llevan más aventajados. Una madre que revisó los libros de su hijo que estudia en la Fairfax High School en Texas, se presentó a reclamar que contienen descriptivas ilustraciones de actos de pedofilia y homosexualidad, entre niños de 4° de primaria con adultos, pero le desconectaron el micrófono. Allá tampoco oyen lo que no les conviene.

En sus libros de secundaria, describen el uso de juguetes sexuales, masturbación y pornografía ofensiva. Los drag queen, (hombres vestidos y arreglados de mujer en forma ridícula) que son presentados en escuelas, y hasta en templos, por desgracia tienen un buen grado de aceptación. La homosexualidad está maliciosamente promovida en muchas partes. Aparece en comerciales de empresas globalistas, (algunos han sido repudiados causándoles cuantiosas pérdidas). Esta ideología LGBTTTFWQXDAS, también se promueve en caricaturas “infantiles” famosas y revistas. Disney ya anunció que, el 50% de los personajes de sus próximas obras no tendrán el sexo natural.

Su maldad es clara y los absurdos abundan. Condenan el beso del príncipe a la Bella Durmiente porque ella no lo consintió, pero está bien que un adulto abuse de un menor. Los adolescentes tienen prohibido tomar cerveza, pero niños de 8 años pueden tomar, sin problema, hormonas o bloqueadores hormonales, que pueden echarles a perder sus vidas.

Eso del cambio de sexo resultó un negocio redondo. Se requieren hormonas (algunas no pueden suspenderse), e intervenciones quirúrgicas. Si se arrepienten y es irreversible, se deprimen más, lo que puede llevarlos al suicidio. Si esto, no es una conspiración, esta palabra debe desaparecer del diccionario.

Esta nulificación y manipulación del individuo desde la infancia, va del brazo con la promoción del asesinato de seres humanos en gestación. Hay países que padecen leyes antinaturales LGBTTTGWREUIPDHGF, (que castigan a quienes no hablen o hagan algo que moleste a quienes se perciben de sexo diferente al suyo). Además, manipulan la información, deforman los valores humanos, atacan la ciencia e instituciones docentes, (por eso está tratando de dañar a la UNAM), para imponer gobiernos totalitarios. Esta es una verdadera batalla cultural, muy sucia, con objeto de implantar su Agenda 2030.

Hay que entender que los nuevos libros de texto son apenas el principio de algo mucho más grave. Por lo pronto, quiere empezar a arruinarles el futuro a nuestros niños, ya que, por su pésima preparación, quedarán condenados a tener trabajos, que con dificultades podrán alcanzar el ideal del par de “chanclitas”. Les están matando sus aspiraciones y preparando un futuro de pobreza, ignorancia y opresión.

Esta “obradorización” es un atentado vil. Para generar riqueza se requiere capacidad y libertad. El responsable de los libracos, declaró que “leer es un lujo capitalista”. El comunismo requiere pueblos ignorantes y “jodidos” que dependan de su limosna. O sea, gallinas desplumadas que siguen a su “desplumador”, para que les de unos maicitos. “Aspiraciona” a convertirnos en un eslabón del imperialismo comunista. Seguramente el “Camarada Presidente” y sus “serviles” lacayos pasarán al estercolero de nuestra historia.

Esto de los libros de texto basura, hechos con las patas, como es el sello de este régimen. muy posiblemente, será la más abominable obra sexenal. Pretende que le creamos que ser pobres es un gran bien espiritual. Esto es peor que la crueldad de quitarle sus medicinas a los niños con cáncer, ya que con estos “pasquines” adoctrinadores, como lo marca la guía del Foro paulista, condena a nuestros niños a un futuro sin horizonte, en un mundo que requiere de gentes bien preparadas. Con esto, también le da un golpe mortal a la patria. Y es que no tiene el menor interés en el bien de México.

Por eso urge que nos informemos, interpretemos la información y actuemos adecuadamente. Ya tocó al INE. Si toca o no a nuestros niños, dependerá de nosotros.