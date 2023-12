Nosomos iguales, somos desigualísimos

Con el sainete del lanzamiento fallido del candidato esquirol que, obedeciendo al “Politiquero Mayor”, dispuso el dueño de MC, nos están demostrando, una vez, más que prácticamente todos los involucrados con la 4T, son gente muy poco o ni tantito recomendable. Pues, hasta donde alcanzamos a ver, entendimos que la finalidad de enviar de candidato presidencial, al émulo de quien cinceló la frase de que “No me vengan con que la Ley es la Ley”, era con la finalidad de quitarle votos a Xóchitl. Está bien que es una redituable estrategia política, pero no muy derecha que digamos.

Para apreciar más claramente la “calidad de la melcocha” repasemos los acontecimientos. Se le dio el banderazo de salida al ilustre contendiente por la presidencia, quien previamente se presentaba como un hombre con grandes méritos para el puesto y proclamando que echaría fuera a los “conservadores” del PRIAN. Las dificultades surgieron cuando el augusto precandidato, imitando a su “maestro”, quien por cierto lo protegió con su “manto limpiacorrupción”, trató de que la Ley fuera su Ley, para dejar en su lugar a alguien de sus enteras confianzas, o sea, una “tapadera”. Pero como en Nuevo León su Constitución establece que, en ese caso, es al Congreso a quien corresponde nombrar al gobernador interino. Y como la mayoría de diputados pertenecen al odiado “PRIAN” y como, él imitando fielmente los pasos de su “guía”, repudia el dialogo y la negociación, busca imponer su voluntad y ataca “adversarios”. Es más, se ha atrevido a quitarles el servicio del agua en sus hogares a los que más le molestan. Es un dictadorcito que no se lleva bien con el Congreso, porque no tiene títeres y se la pasa agrediéndolos y pisoteándolos. Lógicamente nombraron a alguien que no le gustó. Se amparó y buscó la forma de que se hiciera su voluntad, pero, afortunadamente una vez más, la SCJN, (nuestra aliada), cumplió con su cometido, sentenciando que el nombramiento correspondía al Congreso neoleonés.

En el inter hizo sus “chistosadas”, le dieron licencia y luego regresó tres días, para minutos antes de que se venciera el plazo para presentarse como candidato, renunció a la contienda y retomó la gobernatura. Los mal pensados suponen que se arrepintió, en virtud de que no pudo dejar en su escritorio, alguien de su confianza. Ya que otro le encontraría algunas “cositas” inconvenientes que lo pudieran meter en dificultades. (Hay indicios de que solo agitó las aguas y no es difícil que él, su esposa y su suegro, pudieran ir a prisión. Pues huele a gas y parece que la DEA y el FBI lo tienen en la mira. ¿Qué les pasa a los electores norteños? primero votaron por el “Bronco”, y ahora, empeoraron eligiendo al fatal Fosfo Fosfo). Total, se rajó y falló el plan de quitarle votos a Xóchitl.

Con esto volvemos constatar que la 4ª Trastornación, además de inepta, es perversa. Ya enrolaron en sus huestes otras “fichitas”. Al priista Alejandro Murat, exgobernador-saqueador de Oaxaca. Al panista Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, que de forma incongruente se une a una banda que pugna exactamente opuesto a los principios humanistas del PAN y al antipatriota Arturo Zaldívar, quien ya abiertamente, declaró su sumisión a su amo. O sea que, no paran de recolectar basura.

No cabe duda que los mexicanos, (desgraciadamente no todos), en estos cinco años, ya tuvimos la oportunidad de palpar en forma indiscutible, (y eso que todavía no nos llegan todos los coletazos de sus decisiones inadecuadas o perversas, más las que ha hecho en lo oscurito), que con esa basura gobernando, solo pueden obtenerse resultados catastróficos. Peor, cuando conjuntan

ineptitud, ignorancia y necedad, reforzadas con insensibilidad, perversidad, malas intenciones, aliadas con el mal. (Millones vimos el evento chamánico frente a la Catedral al tomar posesión. Se sabe que organizan sus ritos en el palacio amurallado). Por eso no es de extrañar que, una de las primeras decisiones presidenciales, fue la crueldad de quitarles sus medicamentos a los inocentes niños con cáncer. Para “reteconfirmar” el “valemadrismo” e insensibilidad por el dolor humano, fue a Acapulco para, cobardemente, solo ver a sus militares. Y lo peor, uno de los sectores a los que criminalmente, (igual que en Dinamarca), les ha recortado más recursos, es al de salud. Por eso desmanteló al Seguro Popular, quitándole la atención médica a millones de pobres que de “lengua” ama tanto. Todo esto, ha causado muertes y padecimientos que sus adversarios del régimen anterior no permitían. Probablemente esta será la más cruel “obradorizada” del sexenio.

Desde luego, que en este sexenio las ineptitudes y maldades sobreabundan más que nunca por todos lados. Ningún presidente había violado tanto, y menos con tal cinismo, la Constitución. Ninguno, pero ni remotamente, había tenido tantos familiares en escándalos de corrupción o de uso influencias. Nunca se habían hecho tantísimos negocios con “empresas”, (algunas fantasmas), creadas en el mismo sexenio. Las maldades e ineptitudes, sobran. Ataca instituciones que vigilan o transparentan el comportamiento gubernamental, que defienden la Constitución y los derechos de los mexicanos. En fin, para cualquier lado que miremos la situación está mal o para llorar. Quizá lo peor de todo sea que, aunque ha llegado a la Silla gente muy ruin, nunca se había visto tanto odio, tanta falsedad, ni tanta perversidad, sin nada positivo. Tal vez el ejemplo de maldad más ilustrativo, sea que la primera puñalada que le dio al país parando la construcción del, “internacionalmente premiado”, aeropuerto de Texcoco, (por el que estúpidamente nos endeudaron, para que no se construyera), para rematarla, con el fin de que ningún presidente pudiera continuarlo, con toda la mala leche, le salió lo ecológico y puso amigos de sus hijos, a hacer obras millonarias en el lugar, para que resultara inconveniente concluirlo. ¡Esas son ganas solo de “joder”!

Por todo esto, si organizáramos un mano a mano entre; “Su Alteza Serenísima” y “Su Alteza Desigualísima”, este se lo llevaría, pero de calle. Pues aquél fue, sus mayores males los ocasionó, cuando fungió como “agente inmobiliario” perjudicial, pero este está causando perjuicios en todos los ramos. ¡La canija historia lo está esperando!

Y esta basura, de nueva adquisición, ya está integrada al equipo de campaña de su Corcholata, la cual tiene como misión, ganar las elecciones a como de lugar, para luego continuar con la 4ª Trastornación, que en cristiano significa culminar la implantación de la dictadura “marxicastrichavispejiana”.

Por esto, la campaña “corcholatiana” será una prolongación de la anterior. Continuarán las promesas, desde luego, la de que acabarán con la corrupción, (sin considerar que ya la corrupción reinante es la suya y que ha crecido significativamente), continuará el ataque a los conservadores, neoliberales y demás adversarios que se le ocurran. Así que, más de lo mismo.

Afortunadamente el bando opositor, ya se está organizando, con gente muy capaz, para que, en comunión, con la sociedad, se elabore un realizable y verdadero plan de gobierno conforme la voluntad de los mismos beneficiarios, para que luego juntos pueblo y gobierno, por vez primera, se pongan a trabajar para hacerla realidad. Ahora, lo que se necesita es que nos ocupemos con entusiasmo en hacer ver a la mayor cantidad de gente esta diferencia abismal que existe de un

lado y del otro, para que voten masivamente, con la certeza de que, no son promesas huecas de campaña. porque efectivamente, no somos iguales. ¡Nosotros, si queremos el bien de México!