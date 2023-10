No son enchiladas, así que a dios rogando y con el mazo dando

Muchos expertos consideran que la Corcholata ganará las próximas elecciones y la 4ª Trastornación seguirá destruyendo al país y sus instituciones. Ante este amenazador y muy preocupante hecho, tenemos dos opciones. O seguimos agachados y aguantando aunque sean peores que antes. O lo vemos como un reto a vencer y lo enfrentamos con madurez, responsabilidad y valor. Si le escarbamos, encontraremos que la historia nos está brindando una oportunidad de oro, para, por fin, resolver nuestros problemas de gobierno. Naturalmente que no son enchiladas.

Ya al arrancar el tercer milenio logramos poner en la silla a dos presidentes no priistas, pero un electorado cansado, les exigió más y les tuvo mucho menos paciencia que a los del PRI y rapidito los echaron fuera. Bien fuera, porque no los dejaron, no estuvieron a la altura o que “haiga” sido, por lo que “haiga” sido, no hicieron los cambios que el país requería. Y no solamente, no nos liberaron del yugo priista, sino que pudiendo haberlo evitado, permitieron que llegara a la presidencia un priista “bolivariano”, que desde su niñez y juventud daba muy peligrosas señales. Las cuales como adulto empeoró y puso en práctica en perjuicio de la sociedad. Y como presidente, ya tiene al país y muchas de sus instituciones al borde del abismo.

Y no hablamos de memoria. Tiene demasiada tela de donde cortar. Para empezar, es sabido por muchos, que, de niño, mató a su hermano José Ramón, (por la espalda). Pudo haber sido accidente, pero hay quien sostiene que lo hizo de coraje, porque la niña de la escuela que le gustaba, no le hacía caso a él, pero si a José Ramón. A los pocos años, por vengarse de su compañerito beisbolero, José Ángel León Hernández, quien luego de una discusión, lo derrotó a trompadas, a traición le dio, un fulminante pelotazo en la nuca, dejándolo dañado en sus facultades mentales hasta su muerte el 10 de septiembre de 1995. Eso ya no fue un accidente. Al parecer desde entonces, aunque lo derroten, no acepta la derrota.

Unos paisanos suyos, que dijeron conocerlo desde aquel tiempo, narraron que cuando fue a México a prepararse de porro, (no fue estudiar, le tiene fobia, catorce años de porro en la UNAM lo comprueban), llegó a la Casa del Estudiante Tabasqueño. Ahí se dedicó a sembrar cizaña y malestar. Tuvo tanto éxito, que creó un ambiente tan pesado que todos sus residentes salieron corriendo y toda la casa quedó para él solito. Y siguiendo su costumbrita, ya en la presidencia se apoderó del Palacio Nacional.

No tenemos forma de comprobar esto, tal vez pertenezca a los “Otros Datos”. Pero fue lo comentado por personas que dijeron haberlo conocido o que vivieron de cerca los hechos y, como, cuadran con su personalidad, caen dentro de lo posible.

Pero regresemos al tema presidencial. Habemos quienes pensamos que, aunque, el PRI en forma antipatriótica saboteó y puso muchos obstáculos, a los presidentes panistas, les faltó visión y capacidad, desperdiciaron la oportunidad, para realizar los cambios que el país requería para enfilarse a la democracia.

Aquel PRI primario, era el enemigo a vencer, pero tuvo una ramificación y hoy apareció en una versión más violenta: MORENA. Y hoy, en el PRI que todavía conserva las siglas, existen dos corrientes, la de los de siempre, los cuales lo encabezan y la de los que efectivamente quieren trabajar a favor de México y que afortunadamente ya están enrolándos para derrotar al enemigo.

Como, el “NeoPRI”, quiere acabar con la incipiente democracia, está adueñándose vorazmente de recursos públicos para su campaña, neutralizando o desapareciendo instituciones que obstaculizan sus metas. Como toda tiranía “marxistoide”, para instalarse, requiere un país debilitado, no deja de dañar al país. Y para darnos la puntilla, pretende coronar la campaña electoral que ha venido realizando desde sus mañaneras, a lo largo de su sexenio, con el triunfo de su corcholata en el 2024 a como dé lugar. Para así consumar su sueño y, sobre todo, evitar ser encarcelado, que con su “sexenio de Hidalgo”, bien sabe lo que merece. Tan solo, por haber confesado públicamente que él ordenó la liberación del Chapito, automáticamente quedó convertido en un delincuente confeso.

Del lado de la oposición, desde lo que se alcanza a ver desde el pueblo, encontramos, que afortunadamente ya tenemos candidata y un sector social está reaccionado con entusiasmo. Pero ¿Esto es suficiente?

Muchos de los que detectamos el peligro y vemos el futuro terrible que amenaza a nuestros hijos y nietos, nos movemos y mantenemos informados en las redes. Estamos contentos porque encontramos que hay bastantes fuentes de información válida y que somos muchos los que compartimos, al menos por escrito, el interés por México. Encontramos encuestas que arrojan que el 90% de los encuestados votan contra la dictadura; la mayoría de los comentarios repudian la “corrupción del bienestar”, manifiestan su agradecimiento y apoyan a los comentaristas patriotas. Esto da gusto y esperanza.

Pero cuando analizamos los números, nos topamos conque, aunque en este nichito haya una gran cantidad de patriotas, es muy pequeña. En las encuestas se encuentran 80,000 respuestas y los videos son vistos por unos cuantos miles, si los juntamos a todos, difícilmente llegamos a 5’000,000 cuando somos casi cien millones electores. O sea que esto nos indica que el trabajo por hacer es muchísimo. Esto en vez de desminarnos, debe motivarnos a redoblar los esfuerzos en nuestro metro cuadrado.

Además, hay señales negativas. Es inconcebible que ahora que el “Atila Macuspano” sacó sus libros de texto para “obradorizar” a nuestra niñez y por lo tanto acabar con su futuro y el del país entero, las reacciones hayan sido tan pobres. Le permitimos con los brazos cruzados, que cometiera el peor crimen del sexenio, al agredir a nuestros hijos y nietos con sus malignos libracos. ¿Somos pésimos padres, ignorantes, inocentes, “valemadristas” o antipatriotas?

Así que tenemos mucho trabajo por delante. Lo bueno es que, en condiciones algo parecidas, ya los vencimos. Llevamos a Fox a la presidencia. Ciertamente que hoy, estamos en mayor desventaja, pero, como sus agresiones son mucho más graves, crueles y variadas, que las del PRI de antes, confiamos que hará reaccionar a más electores. Encaramos la dictadura más cínica, concentrada y despiadada. Tiene la suficiente crueldad para quitarles sus medicinas a los niños con cáncer y destruirles su futuro a todos con sus libros de texto adoctrinadores, pervertidores y productores de seres ignorantes; reducir significativamente los recursos para aliviar el sufrimiento por enfermedad. Así mismo, saquear las arcas para dilapidar, usarlas en su beneficio personal y para su campaña electoral y realizar más acciones perversas. Acabar con fideicomisos de la sociedad, mientras incrementa los de los militares. La historia ya le tiene un rinconcito en su estercolero. Es posible que tanta maldad e ineptitud, nos impulsen a reaccionar al enterarnos de la realidad y reaccionar ante tales “obradorizaciones” y constituyamos un frente social con la suficiente fortaleza para derrotarlo. Para hacer tanta maldad se requiere estar cargados al mal. Ante tal

hecho, no solo debemos recurrir a la razón, los creyentes podemos recurrir a la Divinidad para rogarle intensamente o sea ponernos a rogar y con el mazo dando. Enfrentamos un problema enorme.