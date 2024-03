No queremos un sistema como Dinamarca; regrésanos el México del 2018

Los humanos ya tenemos algunos miles de años sobre la Tierra, pero no aprendemos. Al arranque, por puritita envidia, Caín mató a su hermano Abel, y de ahí “p’al real”. Para algunos, nos resulta incomprensible que, a pesar de tantos años de experiencia aún no podamos vivir según los valores humanos que nos permitirían que una buena parte de la humanidad, sino es que toda, viviéramos de forma pacífica, confortable y satisfactoria. Lo desconcertante del caso, es que tecnológicamente tenemos adelantos verdaderamente impresionantes, pero en lo referente a los valores, sobre todo en estos años, aterradoramente vamos de reversa. Es increíble que hoy el peor enemigo de la humanidad, seamos los hombres mismos.

Es inaudito, que todavía no entendamos que el derecho humano más sagrado y primordial es la vida. Hoy, somos tan “progresistas” que, de cada cinco seres humanos concebidos, uno será asesinado antes de nacer. Lo terrorífico es que no nacerá, porque unos hombres lo permitiremos y otros los asesinaremos, en la peor cámara de ejecución que ha existido jamás: ¡el vientre materno! En la ruleta rusa, la posibilidad de morir es de una entre seis y en la “ruleta del aborto”, es de una entre cinco.

Curiosamente, en la minoría de países, que aprueban esta pena, para que un delincuente pueda ser condenado legalmente a muerte, tienen reglas claras que exigen de un juicio, en el que el acusado tiene derecho a defenderse. Y, si lo condenan, puede apelar. O sea, no es fácil quitarle la vida a un ser humano que salió al mundo. Mientras que, para asesinar un nonato, es de lo más sencillo. El globalismo está logrando que muchos países estén aprobando este homicidio, en forma simple, ágil y eficiente. Su triunfo más reciente lo acaban de obtener en Francia. Aquí, ya lo lograron en algunos estados y siguen luchando para que todos lo aprueben. Es una injusticia monstruosa que se “ejecute” a un ser que no cometió el más mínimo delito y que, además, no puede defenderse. Ciertamente que hay muchos casos de embarazos con infinidad de problemas, pero la solución no es asesinando un inocente. Este tema es muy extenso. Se menciona solamente para que veamos qué, clase de humanidad hemos constituido.

Por nuestras características, cualquier comunidad humana, requiere de un gobierno y, consecuentemente, de políticos. Ellos se encargan de promulgar y aplicar las leyes, así como de establecer y manejar la hacienda pública. Esto, a lo largo de la historia, ha ocasionado infinidad de abusos, pues las tentaciones de hacerse alguna “autoaportación” y de cometer abusos es demasiado fuerte. Y, como si esto no fuera un problema suficiente pesado, por encima de los gobiernos nacionales, existe una elite de listillos muy poderosa que se dio cuenta que era mucho más rentable, dominar, manipular e imponer gobernantes. Para ello, llevan siglos trabajando en lo oscurito. Pretenden establecer un solo país, un solo gobierno, una sola religión y todo bajo su control. Para ello utilizan muchas estrategias e instituciones, (parecen de inspiración diabólica), que trabajan a largo y muy largo plazo para lograrlo. Esto, a muchos les parece una “mariguanada” “conspiranoica”, (lo cual les favorece), pero hay claras señales de su realidad. Basta meterse a la página de la ONU y analizar seriamente su Agenda 2030, para darse cuenta de que ahí está plasmado este perverso plan. Obviamente que no declaran todo, pero lo publicado es más que ilustrativo.

El hecho de que hoy estemos a punto de caer en las garras de una dictadura, no es algo que solo amenaza a nuestro país, es parte de ese proyecto globalista. En América, ya cayeron Cuba, Venezuela y Nicaragua. (Venezuela y Cuba están en pie de lucha. Los cubanos, armándose de valor, otra vez, salieron a la calle a gritar que tienen hambre, que quieren comida y libertad. Venezuela lucha en tremenda desventaja contra el tradicional fraude electoral socialista. Ojalá, ahora ya haya solidaridad internacional. Por lo pronto, Milei, Santiago Abascal de Vox y otros personajes, salieron a apoyar a los cubanos.) Esta es una excelente muestra de lo que nos pasaría si logran imponernos su cruel dictadura.

Hoy el Candidato-Presidente está redoblando sus y usa el “lavadero mañanero” para agredir o difamar “adversarios” cimentado en la mentira. Habla de pobreza franciscana, pero esa solo aplica para el pueblo. Pues, vemos que los miembros de la 4ª Trastornación se la pasan muy bien aburguesados, derrochando clasismo, racismo y elitismo. Tenemos un fifí camarada Noroña, ignorando que lo material no importa, vuela en primera y en Venecia se hospeda en lujosos hoteles y se transporta en su ostentoso “camionetón” que sobrepasa el millón. (Es decir, algo más que, el par de camisitas y pantaloncitos propuestos para el pueblo.) Una “pobrecita” Rocío Nahle con una “casa de interés social” de $50’000,000. Además, sus hijitos y familiares están metidos en “negocios” multimillonarios con otros “cuatroteros”. Todos trabajando por el “igualitarismo” socialista.

Eso, pudiera ser lo de menos, pues, era una mala práctica frecuente, aunque, estaba muy lejos de la exageración actual. Antes, nuestros niños tenían medicamentos para su cáncer, había un Seguro Popular que atendía a millones de necesitados. Las mujeres con hijos tenían guarderías y escuelas de tiempo completo, en donde se les atendía mientras ellas trabajaban. Antes, no se violaba la ley con tanta facilidad y descaro. Antes, la cantidad de pobres disminuía año con año. Antes se podía salir a la calle con confianza. Antes, no era tan común el pago de derecho de piso. Antes teníamos un país que, a pesar de padecer situaciones muy injustas e inhumanas, era con mucho, mejor que el de hoy. Ya no queremos ser como Dinamarca, devuélvanos el México del 2018.

Hoy todo es más corrupto y cínico. Como buen gobernante que “aspiraciona” a implantar una dictadura “socialistoide” usa “toneladas” de mentiras, le importa un medio comino, partido por la mitad, el dolor y necesidades de la población. Para quitarles sus medicinas a unos niños que sufren los terribles dolores del cáncer se necesita ser de muy baja ralea, un sicópata. Pero no solo es perverso y ruin el líder. El corrupto amigo de “Boby” se carcajeó de que su balastro de baja calidad, algún día ocasionará un descarrilamiento, en el que muy probablemente habrá muertes. Entre una multitud de maldades, tenemos un Enrique Peña que para evitar pisar la cárcel, entregó al país entero, a un individuo que está destruyéndolo y tratando de esclavizarlo. Seguramente conocía bien sus malas intenciones y sabía perfectamente, a que clase bicho le entregaba México. O sea que, estamos rodeados de gentes ruines que les importan más sus intereses personales, que los de una nación entera. Abundan los traidores trabajando para la perversa 4T. Son basura humana.

Luego, por otro lado, secundándolos, encontramos una muchedumbre, que siempre ha existido, de la que ya Isaías decía: “Cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender”. Igualmente, Octavio Cicerón declaró: “Cuando un pueblo está decidido a ser esclavo, es una locura tratar de animar su espíritu de orgullo”. Los pensadores que tocan esta problemática abundan. Este es un enorme reto que, aunado a las tramposas argucias “fraudulentas”, abre muchos frentes. A los electores a los que les entregan boletas ya “marcadas” con la obligación de devolver la que les den en la casilla, se podría realizar una campaña, proponiéndoles que anulen la boleta que les entregaron.

Para mal y para bien, las nuevas estupideces y maldades del Atolero Mayor; el excremento que está apareciendo y nulidad de la “Ecocandidata”, aunque no a la velocidad debida, les está haciendo perder simpatizantes. Mientras nuestra candidata está realizando una excelente campaña. Así que vamos pa’delante en esta crucial guerra. Entendamos que es una lucha entre el bien y el mal, con sólo dos sopas: ¡Libertad o Dictadura!