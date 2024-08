No me vengan con que México es México, ya me lo expropié

Es increíble, pero muy normal, que una gran muchedumbre no pueda o no quiera entender, que los gobernantes juegan un papel crucial en nuestras vidas, ya que influyen de forma determinante en la calidad de vida de todos los habitantes. Los que trabajamos en la producción de bienes y servicios generamos la riqueza, (la social y la nuestra), mientras, los gobernantes promulgan leyes y “vigilan” su cumplimiento; establecen impuestos, los cobran y los utilizan, supuestamente, para el bienestar de “todos”. Así, maneja cantidades astronómicas y concentra un poder descomunal, pero como está conformado por seres humanos imperfectos, suelen caer en múltiples tentaciones perjudiciales para la comunidad.

Alguien por ahí dijo que el asaltante callejero escoge a sus víctimas, mientras que nosotros con nuestro voto o abstención, escogemos a nuestros asaltantes. Mientras, el ratero se arriesga a que su víctima se defienda y le ponga una buena “moquetiza”, el otro ratero no corre ningún peligro. Pudiera caer en prisión, pero ellos mismos manejan la “justicia”, así que no pasa nada. Y ahora con la impunidad del PRIAN Moreno es imposible. El ratero callejero solo roba el dinero y lo de valor que carguemos. La rata gubernamental, no solo nos puede robar, el efectivo que portemos, sino todo el que poseamos, mediante impuestos, inflación, expropiaciones, multas y otros. Pero además del efectivo, pueden despojarnos de todos nuestros bienes materiales, especialmente ahora. Con nuestro voto o no voto, les entregamos un cheque en firmado blanco, que además de lo depositado en la cuenta, incluye nuestras propiedades, derechos, libertad, creencias, movilidad, nuestro futuro, el de nuestros seres queridos y el de nuestra patria enterita.

En tiranías, iguales a la que parece que ya acabó de imponernos exitosamente “YSQ”, llegan a cometer excesos absurdos, opresivos, crueles y criminales. En la Corea comunista, no solo está prohibido que algún varón se le ocurra usar el bonito corte de pelo que acostumbra el siniestro, Kim jong-un, quien disfruta la tiranía que heredó de su padre y su abuelo, sino que tienen que cortarse el pelo conforme los 15 cortes masculinos y femeninos, que él personalmente determinó. En Cuba hay hambre, pero los hambrientos cubanos tienen prohibido pescar, porque así, tendrían cierta independencia y eso va contra el fariseísmo socialista.

El problema con los que gobiernan, viene desde que la humanidad habita la Tierra. Por esto, hace años, los mismos políticos, con la idea de reducir la concentración de poder, que tanto se presta para abusos excesivos, determinaron dividirlo en tres poderes. Obviamente, que esto, ante tal aglutinamiento, es insuficiente. Y, la sociedad, paulatinamente, mediante presión, ha ido consiguiendo, a veces después de una lucha intensa, organismos autónomos para limitarlo, vigilarlo, supervisarlo, realizar actividades que no convenga sean ejecutadas por el gobierno. Entre otras, las elecciones, la defensa de los derechos humanos, el manejo de las maquinitas de imprimir billetes, la supervisión de cómo y dónde se gastan los recursos públicos. Aunque, esta autonomía es relativa, ya que su financiamiento lo reciben del gobierno. Por eso, la primera puñalada que “YSQ” le dio al INE para anularlo, fue reducirle ingresos.

En México, durante la dictadura del PRI, la cual, salvo dos sexenios, se alargó hasta la fecha, esta división fue una vacilada, pero a partir de 2018 constituye una burla cínica. El Ejecutivo, todito era suyo, pero a finales del siglo XX, quedó dos sexenios fuera de la presidencia. El Legislativo también, era suyo, pero eran más disimulados y menos brutos. Además, gradualmente tuvo que ir aceptando legisladores de otros partidos. Y como, que al Judicial le dieron cierta libertad, nada más “cuidando” la “justicia” con los amigos y enemigos. Por eso, es el poder que, con todo y sus defectos, hoy está actuando como poder independiente y oponiéndose enérgicamente a la implantación de la tiranía “pejiana”, lo que despertó su odio jarocho reconcentrado contra la valiente patriota Norma Piña.

Pero, los dos sexenios que estuvo fuera, le sirvieron como al chivo, para agarrar vuelo y pegar con más violencia. Y como los del PAN, bien, porque no los dejaron, no pudieron o “aiga sido como aiga sido”, no hicieron los cambios que el país requería. El electorado, harto, no les tuvo ni tantita paciencia y los votó. Cabe aclarar que si el PRI de antes, si bien hizo barbaridad y media, incluyendo asesinatos, ni en todo su reinado junto, hizo la cantidad de mal, que ha hecho “YSQ” estos años con su PRIAN Moreno. Además, le quitó su calidad de partido y lo redujo a un movimiento, cuya única finalidad fue llevarlo al poder para implantar su tiranía. Con tanta maldad ya dejó chiquito, hasta a “Su Alteza Serenísima”. Por eso, la historia, ya les tiene reservado, a él y a su jauría, un lugar destacado en su estercolero.

Por engaños, hartazgo, ignorancia, “valemadrismo” y otros ingredientes, permitimos o llevamos democráticamente, a la presidencia, a un tipo, que desde niño daba malas señales, las siguió dando de joven, de maduro, y, no se diga, ahora de viejo. De niño golpeaba a traición. De joven era porro e inculcaba marxismo a campesinos tabasqueños. De madurito organizaba tomas de pozos, plantones en el Zócalo y Reforma, que fueron un excelente negocito, recibía millones por levantarlos. De viejo, todavía no tomaba posesión y prendió tremendos reflectores rojos, cosa que confirmó en todo su mandato. Siguiendo su manualito del foro paulino, destruyó y causó males por todos lados. Así, de un brochazo, echó abajo logros que, muchos ignoran que le fueron arrancados al PRI a lo largo de décadas de intensa lucha y hasta sangre. Su destrucción ha sido tan efectiva, que, en tan solo seis años, está a nadita de culminar la expropiación de México a su favor. Y mediante un gigantesco fraude electoral, ya heredó su puesto, a una calca suya, pero tan inepta, que ni con todo su doctorado pudo mantener vivo un Ahuehuete, ni evitar numerosas muertes en el zoológico de Chapultepec. Cuya principal propuesta electoral, fue que continuará la labor destructiva de la “4ª Trastornación” y consolidará la tiranía “narcosocialista”, para así, ponerle el último clavo al cajón mortuorio de la democracia y la libertad. Por esto, nuestra patria está en el momento más aterrador de su historia y muy lejos de Dinamarca, pero demasiado cerca de Cuba.

Afortunadamente, existen indicios que nos gritan, que, si actuamos adecuada y masivamente, no todo está perdido. Aunque no tenemos abanderado, pues la que debía serlo, por miopía o lo que sea, sorpresivamente, abandonó la lucha. Lo que, junto con el fraude gubernamental, provocó que muchos ciudadanos en esta etapa crítica de la guerra, la abandonaran. Afortunadamente, todavía hay ciudadanos en pie de lucha. Unos están contando los votos y hay señales de que se está desenmascarando un “megafraude”, lo que comprobaría que la Presidenta, muchos legisladores y gobernantes serán ilegítimos y servir de acicate a muchos para continuar luchando. Además, el “Invasor del Palacio” está cometiendo demasiadas tonterías, que le ocasionarán problemas, tanto nacionales como extranjeros. Por sus ataques a la SCJN los inversionistas se están yendo. Sus violaciones absurdas al TMEC ocasionarán que EU y Canadá tomen medidas enérgicas. Hay personajes de la 4T que aparecen en investigaciones de la DEA por nexos con el narcotráfico.

Esto, con otras babosadas y perversidades; como su bravuconada con el embajador, sus nexos con los narcos, lo exhiben internacionalmente, lo debilitan y le pica la cresta a la sociedad. Estas maldades invitan a que más reaccionarios participen en la batalla. (Los estudiantes de derecho ya están reaccionando). Necesitamos estar atentos, ser solidarios y apoyar movimientos patrióticos pequeños, como el paro del personal del Poder Judicial, las madres buscadoras o cualquier otro que se vaya realizando y asistamos a las mega marchas anunciadas oportunamente. Enfrentamos un enemigo demasiado poderoso, despiadado e inmoral. Recordemos, David venció a Goliat con la ayuda de Dios. Así también Nosotros podremos.