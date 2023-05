No estaba muerto, andaba legislando

Desde que, en 2018 tuvimos presidente electo, casi a diario amanecemos con el Jesús en la boca. La primera puñalada que nos dio, fue anunciar la suspensión de la construcción de un señor aeropuerto que nos traería enormes beneficios. Y los perjuicios fueron incrementándose gradualmente, hasta llegar a la preocupante situación actual.

Hoy estamos rodeados de amenazas. Ahora que la salud de “Su Alteza Desigualísima” se afectó, al clásico estilo marxista, ocultaron y distorsionaron información. Chávez falleció en diciembre de 2012, pero informaron hasta marzo. Aquí, se contradijeron y confundieron. Supuestamente, el enfermito mandó un mensaje, pero por su lenguaje, nadie lo creyó. Total, que la mentira, aunada con la corrupción y la destrucción, siguen siendo el soporte de este régimen “desigualísimo” pero “peorísimo”.

Y mientras, malamente, algunos soñaban esperanzados que estaba muerto, los diputados morenistas y “similares”, como nunca antes se había visto, en aguda “diarrea legislativa”, aprobaban al vapor, sin siquiera leer, un voluminoso paquete de propuestas, mayormente dañinas y perversas, enviadas, horas antes, por su amo.

Obviamente para realizar esta trastada, se brincaron lo establecido legalmente. Como las leyes no son enchiladas, por su trascendencia, requieren análisis, discusión, correcciones, antes de votarse. Esta vez, tan solo votaron y a ciegas. Lo que deja más que claro que los legisladores morenistas no legislan. Obedecen.

Entre, que los diputados “opositores” aguantaron muy quitados de la pena la infamia y las especulaciones sobre la salud del “Legislador Supremo” iban y venían, se dio un “multigolpe” que daña varios sectores; aumentando las injerencias militares en asuntos totalmente ajenos a lo castrense, quitando recursos al FONATUR para transferírselos a la “Multisupersecretaría de la Vicepresesidencia” (antes SEDENA), entre otros males.

En el Senado quiso repetir la infamia. Entregó su “paquetito” y, también sin mayor trámite, al poco rato, todo completito, ya estaba esperando ser votado. Pero, como el INAI, que tiene como fin la transparencia y proporcionar al ciudadano, la información que solicite sobre el uso de los recursos que paga y eso obstaculiza la corrupción, vetó el nombramiento de sus consejeros, para impedir su funcionamiento y pudiera realizar tranquilamente sus tranzas y que sus adoradores, con su miopía, lo sigan viendo, como la honestidad personificada. ¡Viva el sexenio de Hidalgo!

Y olvidando, qué con los “marxistoides”, no se debe negociar, porque no tienen palabra, acordaron con ellos que se nombraría al menos a un consejero, para destrabarlo. Para facilitar el asunto, aceptaron que ellos nombraran a alguien con 1% de conocimiento y 99% de fidelidad, para después, votar lo demás. Accedieron y hasta dieron el nombre de su candidato. Pero, como acostumbran, no cumplieron, como marca su manualito del Foro paulista, obraron sucio. Entonces, afortunadamente, los senadores opositores por fin reaccionaron, se rebelaron y tomaron la tribuna.

Suspendieron la sesión. Continuaría cumpliéndose lo convenido. Como, tenían órdenes de no cumplir, y son mayoría, cambiaron la sede. Nunca se había visto, que una minoría hiciera correr a una mayoría. Y para que no hubiera la menor duda de a quien obedecen ciegamente, raudos

fueron a refugiarse en las faldillas de su amo y señor. Los recibió, los apapachó y junto a las corcholatas, incluida la que regresó al aprisco, se tomaron la foto de la infamia.

Esto reconfirma la peligrosidad y diligencia del enemigo, así como ratifica la urgencia de acciones y reclutas, si no, estamos perdidos. Hay expertos que aseguran que la elección en Edomex está en peligro, pues el Partido Abstencionista, está muy firme en su tradicional posición. Nótese, que este paquete enviado para su rápida aprobación a ojos cerrados, representa una agresión muy directa, violenta y masiva contra la patria. Anuncia que los ataques cada día serán más virulentos. Que para salir victoriosos forzosamente tendremos que redoblar energías significativamente. Que enfrentamos un enemigo que no se tienta el corazón, es truculento y, que, aunque “moraliza”, carece de moralidad.

Ahora, que, sospechosa y sorprendentemente, después de “tres días”, apareció resucitado el mesías castrochavista, es palpable que con la “enfermedad”, su resentimiento y odio, se recrudecieron. En su “homilía” de ofensas, amenazas e hipócrita moralismo expresó: “utilizan información de cualquier tipo, para mentir, (un burro orejón hablando de orejas)… de estos sensacionalistas, vendidos o alquilados a la oligarquía, (olvida que el gobernante es él)… No es que tengan mucha imaginación… están muy tóxicos, lamento que se llegue a esos extremos, no se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así, es porque es muy infeliz, está muy vacío y de malas entrañas. Porque lo más importante del ser humano son los sentimientos, que deben de prevalecer en cuanto a la situación de otros. Esa es la esencia del humanismo. El amor al prójimo. Cuando lo que se desea es que le vaya mal a alguien, es porque se tiene un problema serio… en un video, hablé de que me da sentimiento de estos personajes”.

Y como repudia que se le desee el mal a alguien, él no se lo desea, él se lo ocasiona y lo hace masivamente. ¿Qué habrá en su corazón? ¿Qué tan infeliz será?

Luego, que los rastreros abyectos, recibieron la “bendición” e instrucciones en palacio, pasaron a Xicoténcatl para concretar su vileza y batir un récord, aprobando ilegalmente, ellos solitos, a un ritmo desenfrenado de diez minutos por dictamen, veinte reformas, casi todas perjudiciales, sin ni siquiera una breve exposición, sin defensores ni críticos, con firmas improcedentes, falsificadas y a larga distancia, (una senadora firmó desde el extranjero), así como otras transgresiones. Si las decisiones tomadas sobre las rodillas suelen ser calamitosas, las tomadas sobre los “d’estos” de “Ya Sabes Quien”, son mucho “peores” y lo grave del asunto es que predominan. Esto es otra manifestación más de lo maligno de sus planes y una pequeña muestra de lo que se nos avecina. Y los partiditos opositores, no andan de parranda, esos sí, parece que están muertos. La buena noticia es que la SCJN está viva, apegada a la Constitución y hay ciudadanos en pie de lucha.

De cualquier forma, el peligro pende sobre nuestras cabezas, la dictadura está a la puerta y para vencerla, tenemos mucho por hacer. Como ya demostró públicamente, que él, también recurre a fuerzas obscuras, no estaría mal que recurriéramos a fuerzas de la Luz. Es guerra total. Si perdemos, los perdedores, serán nuestros hijos, nietos y bisnietos.