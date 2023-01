A mentadas de madre no vamos a resolver nada

Antes de entrar en el tema que nos mueve, quiero hacerte saber, que a ti que lees esto, te deseo de corazón que este año, que está comenzando, sea menos difícil de lo que se avizora, pues con la enorme cantidad de barbaridades que está cometiendo “Su Alteza Desigualísima”, todo indica que no podemos esperar un muy venturoso 2023. No va a haber medicamentos y el virus chino, todavía anda por ahí dando lata, además el “pejevirus” se lanzará con mucha más virulencia, pues se va a dar cuenta que sus Corcholatas siguen de picada. Y un virus acorralado, es mucho más peligroso, recurrirá a lo que sea, sin que le importe nada más que su triunfo, por lo que causará gran daño. Así que espero que este año, sea lo menos malo posible. Hay que apoyarse en la fuerza espiritual, para que nos vaya mejor y el bien triunfe. Pero para su victoria, el bien necesita nuestra ayuda.

Ahora entremos al tema que nos puede ayudar a contribuir a que este año sea menos infeliz. Si a mentadas, ofensas y bravuconadas de cantina se resolvieran los problemas nacionales, México sería el país más próspero de la Tierra y sus alrededores. Pero para nuestra desgracia no es así. Hoy, gracias a nuestro “becado” VIP de Palacio Nacional, los ciudadanos de México estamos polarizados de forma prácticamente irreconciliable e intercambiamos apasionadamente mentadas y ofensas. En un polo se encuentra el “Bloque Destructor” con su flautista de Hamelin encabezando a sus Corcholatas, secretarios y funcionarios floreros, legisladores lacayunos, gobernadores incondicionales, legiones de arribistas y una muchedumbre de fanáticos seguidores. Del otro, el “Bloque Conservador” que, constituido por los que generan la riqueza, cada día recluta más individuos patriotas. Desde luego que, no podemos olvidar que también, existe un tercer grupo que, posiblemente, sea el “Bloque” mayoritario, el cual no está ni con los destructores, ni con los conservadores de su patria. Es apolítico y no vota. Si bien es neutro, pesa mucho y frecuentemente, su indiferencia irresponsable, favorece a los malintencionados adversarios del “Bloque Destructor”, que se fortalecen con sus ritos obscuros en público.

Esta enemistad, azuzada estratégicamente ha dado enormes dividendos al imperialismo marxista en todo el mundo. Esto es muy peligroso, pues si los que vamos en un barco, nos enemistamos, damos pie a que lo capitanee alguien inadecuado y en lugar de que se dirija a buen puerto, se hunda o vaya a ninguna parte. Hay que tener muy presente que los logros nacionales, son fruto del trabajo y del ingenio de la parte productiva. Pues los que generan la riqueza, básicamente, son los capitalistas conjuntamente con sus asalariados. En los países socialistas el principal capitalista es el gobierno. Cosa que provoca abusos y miseria, ya que el Estado es quien reparte según el criterio de los gobernantes, pero como no está protegido de las ventajas de la propiedad privada y el gobierno está incapacitado para manejar empresas ya que lo que es de “todos”, no es de nadie, ocasionando que a la larga sea ineficiente y decaiga sensiblemente El capital es indispensable, pero el capital solo, no sirve, requiere forzosamente del trabajo y una adecuada organización para su funcionamiento. También requiere de una buena visión empresarial, característica que no se encuentra en el gobierno.

Entre otras tareas, el gobierno es responsable de construir y mantener la infraestructura, así como la fuerza para establecer, aplicar las reglas de juego y castigar a quien las viole, para proteger a capitalistas y empleados, sin olvidar al consumidor y la sociedad. También, debe promover un ambiente social seguro y propicio para la generación de empleos y la convivencia. Su función es muy delicada. Por el poder que posee, suele inmiscuirse en asuntos en los que su intervención más bien resulta negativa. Por ejemplo, el gobierno no puede determinar a su arbitrio, el salario mínimo. Puede participar como intermediario entre patrones y empleados. Pero, si buscando votos, impone un aumento inadecuado. ocasionaría tal inflación, que el incremento concedido. no resultaría suficiente para compensar el incremento de precios, por lo que, a pesar de las apariencias, los asalariados saldrían perdiendo.

En realidad, el papel del gobernante, es sumamente delicado. Pues los logros que un pueblo obtiene luego de años de trabajo y sacrificios, un mal gobernante los puede desaparecer de un brochazo y se necesitaran otra vez años, para reponer lo perdido y recuperar el nivel anterior. Esto no solamente se circunscribe a cuestiones económicas, sino que hay que lo mismo sucede en otros temas. Las instituciones benéficas, la cultura, la ciencia, la educación, la democracia, entre otros.

Esto se puede ver claramente con lo que, desafortunadamente está sucediendo en nuestro país. Se habían creado una buena cantidad fideicomisos para diversos fines positivos, como recopilar recursos para hacer frente a futuras catástrofes, para promover las artes, la ciencia, la cultura y demás. Y de un plumazo fueron desaparecidas y los recursos se “autoaportaron” para los fines personales del becario VIP de Palacio. Y para justificar el atraco, usó el espantajo desgastado de que las desapareció porque había corrupción. Pero eso fuera cierto, ya debería haber fulminado la presidencia. Sobre todo, ahora que la corrupción y la “impionidad”, han crecido como nunca antes, ni siquiera en los peores tiempos del PRI. Nunca se habían visto tantos parientes presidenciales haciendo “negocitos” con el gobierno o con jugosos puestos. Hoy la corrupción fluye por todas partes. Solo se la combate con discursos y se respeta a los corruptos. A los de antes y a los de ahora. Efectivamente no son iguales a los de régimen anterior, son bastante “pior”.

Con esto se puede vislumbrar que para el futuro hay dos alternativas muy claras. Si el “Bloque Conservador” reacciona con la fuerza y la estrategia requeridas y derrota al “Bloque Destructor”, y luego lleva a la presidencia a un individuo sensible, bien intencionado, preparado, inteligente, sincero, veraz, honesto, derecho, conciliador, entre otras cualidades. Apoyado por un equipo de trabajo de la misma calidad, con verdaderos secretarios de estado, ubicados de acuerdo a su profesión, ya que el país quedará seriamente dañado, por lo que será un reto muy grande reconstruir y recuperar las grandes pérdidas, ocasionadas por su 4T, y volver a encaminar al país por la senda del progreso y el bienestar colectivo, para que, dentro de algunos sexenios, recuperemos el nivel que teníamos al 2018 y así entreguemos a nuestros nietos y bisnietos un país nuevamente en la senda del progreso. Y bienestar.

Pero si el cabecilla del “Bloque Destructor” se sale con la suya, neutraliza al INE y encumbra a su corcholata favorita y esta a su vez, como por sus pistolas, lo estableció en su “testamento”, le herede la dictadura a su delfín, y así, al grito de “las instituciones al carajo”, esta nación efectivamente acabará en el “carajo”.

A partir de que Caín mató a Abel, inauguró en la Tierra la práctica de perjudicar al prójimo. No se sabe si, luego de que lo mató, también se apoderó de sus bienes, pero si se sabe que no quedó “impione” y se le condenó, a no poder estar en paz en ningún sitio, por lo que se la pasó errando continuamente por el mundo. Esto también nos muestra que el mal que hacemos a los demás no queda sin castigo y que para esto no se requiere de la “justicia” humana. De este hecho surgió la actitud de aprovecharse del prójimo, oprimirlo y despojarlo del fruto de su trabajo, sus derechos y de todo lo “despojable”, para su abusivo beneficio. Esta actitud humana se ha venido manifestando a lo largo de toda la historia y por desgracia pareciera que hoy está llegando a niveles nunca vistos.

Darse el gusto de sojuzgar a alguien es un deporte que practicamos con mucho entusiasmo algunos, sobre todo cuando tenemos poder. Ya sea poder físico, económico, religioso, político o algún otro. El abuso político, que es el que nos ocupa, se practica de diversas formas. Como las sociedades humanas, forzosamente necesitan de una institución que la coordine, la norme y maneje los recursos sociales, concentra tal poder que se presta para que algunos políticos hagan de las suyas y sin el riesgo que corre un asaltante ante su víctima. Por esto, a lo largo de la historia hemos visto infinidad de atrocidades de los gobernantes. Como guerras, hambrunas, genocidios y otras más que la cometen en lo oscurito. Este tema del gobierno es uno de los más conflictivos de la humanidad. Claro que ha habido gobernantes excelentes que han hecho grandes aportaciones. Por eso la humanidad, buscando el mal menor, ha ensayado diversas formas de gobierno. Pero como desgraciadamente los hombres forzosamente tienen que intervenir, en todos los sistemas se dan atrocidades. Pero el peor sistema de gobierno es el inspirado por el marxismo, ya que está diseñado para explotar, oprimir y degradar a la humanidad, ya que para subsistir necesita oprimir y envilecer a sus víctimas. Con este sistema el pueblo sufre miseria y opresión y a los gobernantes los corrompe y los puede convertir en monstruos capaces de abusar sin clemencia del prójimo.

Y todavía para empeorar el asunto, hay gentes que han amasado fortunas astronómicas o acumulado tal poder que no se conforman con eso, sino que quieren más y para ello han desarrollado estrategias y trampas para dominar gobiernos. Creyéndose dioses, desde hace muchos años trabajan para dominar al mundo, apropiarse de todo y decidir la suerte de la humanidad. Entre otras brutalidades determinaron que somos demasiados hombres y que hay que reducir el número. Para su objetivo, invierten cantidades astronómicas y presentándose como “amorosos filántropos” gastan cantidades brutales de recursos para hacer daño. Lo aterrador del caso es que, si esas fortunas que invierten para dominar al mundo las emplearan para combatir la miseria, ya tendríamos un mundo sin miseria. Además, el dinero que acumulan, se lo quitan a semejantes que lo necesitan para comer y cubrir sus necesidades básicas, mientras a ellos no les sirve absolutamente para nada, más que para determinar, qué lugar ocupan en el listado de los más ricos del mundo. Para esas enormes fortunas, miles de millones de más o de menos no les otorgan ningún beneficio, pero si para mal, pues lo utilizan para promover guerras, caos y muerte. Esto es maldad pura. Buscan el dominio del mundo.

Por eso ya en países controlados por ellos se ha eliminado la propiedad privada, la libertad de expresión, de tránsito, de religión y otras más. Ellos son los patrocinadores a nivel mundial el crimen de seres en el vientre materno, tienen infiltradas las religiones, las universidades, los gobiernos y otras instituciones claves de la sociedad, tanto locales como internacionales. Llevan años trabajando desde la obscuridad, socavando los valores del hombre para envilecerlo. Una de sus armas más efectivas ha sido el marxismo el cual suena bonito, pero es el peor sistema de gobierno que ha padecido la humanidad, pues no solamente daña en lo material, sino que daña espiritualmente. Esto tiene tufo de astucia demoníaca.

Por esto no es casualidad que el Vocero de la Presidencia, luego de tomar posesión oficialmente en la mañana, en la tarde realizó su rito chamánico, con lo que demostró que está del lado obscuro, de donde obtiene su poder. Ya le concedieron lo que pedía; la presidencia y una millonada de billetes de a $200, para su bolsillo. Pero ya no tardan mucho en cobrarle el precio pactado. Le espera algo terrible. Esta es su peor burrada. Pero él así lo quiso. ¡Pobrecito! Pero a nosotros nos lleva entre las patas.

Este es un tema muy extenso que demanda varios volúmenes. Muchos creen que esto es una idea de una mente enferma y “conspiranoica”. Como trabajan en las sombras, en forma subterránea, muchos no lo creen, además es algo demasiado perverso, como para aceptarse fácilmente. Esta conspiración dio su primera muestra de fuerza con la Revolución Francesa. Luego proclamaron el Manifiesto Comunista, que declara que es un afán imperialista para todo el mundo. En el ya metió su mano el patriarca de los súper poderosos Rothschild. Hoy ya se descararon y ya lo sacaron a la luz pública. Abundan las declaraciones de estos monstruos anunciando sus perversas intenciones. La Agenda 2030 es de ellos, la cual descaradamente proclama: “No tendréis nada, pero seréis felices”.

Pero volviendo a lo nuestro, en el que pretenden convertirnos en un eslabón más de su tiránico imperialismo. Es muy claro que todos los tiranos o “aspiracionistas” fueron a la misma escuelita. No es casualidad que todos los narcotiranos sigan el mismo libreto y usen muchas expresiones semejantes. Además, Fidel Castro, Hugo Chávez y Maduro, también participaban en los mismos ritos del mal. La esposa de Daniel Ortega es bruja. Esto no es casualidad, es una clara demostración de que obedecen a los mismos amos y que traen un malvado plan perfectamente establecido. Y nosotros, haciéndoles gordo el caldo. mentándonos la madre y agrediéndonos. Tenemos que entender que los mexicanos no somos nuestros enemigos, que nuestro verdadero enemigo es el que nos está dividiendo y destruyendo a nuestra patria.

Se dice que no se debe discutir de política, religión y deportes. Lo que sucede es que en estos temas las vísceras intervienen demasiado y desgraciadamente, muy poco la razón. En política también intervienen los intereses personales y hasta mundiales, la ignorancia, las mentiras, una historia falsificada, y el “cash”, los cuales juegan un papel muy importante para nuestra derrota. Esto a los políticos perversos les cae como anillo al dedo. En una sociedad utópica, los adversarios políticos se enfrentarían con argumentos y con resultados.

De por si, es un tema controversial ya que hay muchas formas de pensar. En Venezuela, aunque no han de ser muchos, hay conformes con la cruel tiranía. Normalmente, al menos en México, los políticos engañan, ofrecen muchos regalos, pero lo que dan son puros palos. Sobre todo, los castrochavistas y similares. Como, en términos generales, los ciudadanos con menos educación y cultura, aunados con los resentidos y despistados, se tragan enteritas sus mentiras. Y como suelen ser más agresivos, son carnita de cañón fácil. (Aunque no faltan doctorados en economía fanatizados). Por esto son muy dados a las mentadas, ofensas y las agresiones físicas.

Por ello, como se supone que los más preparados y maduros son los que, gracias a esto, se dieron cuenta del peligro. Por esta superioridad de formación, deben tenerles paciencia y buscar la forma de ayudar a los engañados. Esto es muy complicado, pero a mentadas entienden menos y solo ocasiona que se amachen más en su posición. Recordemos que los fanáticos del Rey del Cash no son nuestros verdaderos enemigos, es necesario intentar, con peras y manzanas, hacerles ver la realidad y que entiendan que su bien es nuestro bien y nuestro bien es el suyo. Es difícil, pero insisto, hay que hacerlo. Necesitamos reconciliarnos los mexicanos, para unidos, defendernos del verdadero enemigo.

Aunque el enemigo es muy fuerte y rico, tenemos de nuestro lado la verdad y el bien. Ahora que con su “contramarcha” visceral nos retó para demostrarnos que su músculo es más poderoso, que el nuestro. Vimos que nuestro músculo está libre de anabólicos, ya que se conforma solo con ciudadanos que buscan el bien nacional, mientras que el suyo estuvo integrado por acarreados y amenazados, es decir, su músculo es más anabólicos, que músculo. Quedando claro, que, si hacemos lo que tenemos que hacer, lo venceremos. Debemos olvidarnos de las mentadas y ofensas, para buscar la difícil conciliación. Tengamos presente que lo que está en juego es nada menos que nuestra patria y la de nuestros hijos.