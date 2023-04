Mató nuestra capacidad de asombro, pero la resucitó

Hoy el panorama está cargado de una abrumadora cantidad de hechos increíblemente asombrosos, propios de un país surrealista como Pejetlán el país de los “Otros Datos”. Tan abrumadores que matan nuestra capacidad de asombro. Pero genera tan numerosos y sorprendentes, que el asombro resucitó.

Después de la “independencia”, tuvimos una multitud de políticos, entre los que predominan los perjudiciales. Pero como que su maldad se circunscribía o ensañaba en ciertos aspectos más o menos restringidos. Aún los peores, dejaban bastas áreas sin tocar y no era a diario, dejaban respirar. Y así siempre se avanzó, a veces muy lento y a veces no tanto, pero siempre se avanzaba algo. Era capacidad destructiva con límites.

Pero llega la 4ª Trastornación y el panorama se Trastornó. Apenas fue declarado presidente electo, arrancó su ataque contra todo. Amenazó parar la construcción de un señor aeropuerto que estaría entre los cinco más importantes del mundo. Asombrosamente pagamos $331,000’000,000, para no tener aeropuerto. Su substituto costó $104,000’000,000, y ahora es una carga que, en 2022, significó $4’000,000 mensuales, que podrían utilizarse para medicamentos de niños y mujeres con cáncer. Como es necio y no entiende, por sus “d’estos” obligó a usarlo para vuelos de carga. Pero como no sirve, para poder liberar lo descargado, asombrosamente, tuvieron que llevárselo por tierra al que funciona. Es un aeropuerto que no tiene vuelos, pero tiene himno. Es para Ripley.

Siguiendo con la aeronáutica, el “odiado” Calderón para eficientar la movilidad presidencial, encargó un avión que se entregaría en este sexenio. Con teatralidad y demagogia, desconociendo el tema, declaró que el feo Calderón compró un avión ofensivamente lujoso. Y como Prima Dona, rechazó usarlo y se convirtió en su agente vendedor. Después hacer el ridículo en varios foros, fracasó. Con tenacidad cambió de estrategia y de empleo. Organizó una bien publicitada “rifa, no rifa” y se convirtió en vendedor de boletos. Pero resultó otro de sus cuentos. Después de varios fracasos abandonó el empleo y al avión. Y cuando era una buena inversión, por la necedad resultó otro desperdicio estúpido, pues el despilfarro del avión sigue.

Luego como el INE, (que por su claridad, imparcialidad y eficiencia como candidato defendió a ultranza), obstaculiza seriamente sus “aspiracionismos” dictatoriales, argumentando que como además de caro, conservador, oligárquico, corrupto y una larga letanía de sus acostumbrados calificativos demagógicos, quiere destazarlo, legal e ilegalmente, para revivir al dictatorial PRI. Quien piense que quiere erradicar la democracia, es un horrible conservador.

Puso a su gabinete oculto a elaborar su plan de guerra. Presentó al Congreso un destructivo proyecto de ley para destazarlo, pero fracasó. Entonces sacó un Plan B. Al promocionarlo, demostró una vez que a su paso por la UNAM no obtuvo ni conocimientos académicos elementales. Confunde la oligarquía (gobierno de unos pocos), con la plutocracia (gobierno de los ricos) y cree que solo hay un solo poder, el suyo.

Se enfureció porque el valiente ministro Javier Laynez, le echó abajo su perverso, antidemocrático e ilegal Plan B por ir contra la Constitución. Para esto, se necesita mucho valor y patriotismo. ya que quien no se alinea con sus caprichos, ocurrencias y perversidades, aunque obre legalmente y en bien de la patria, se echa al seno, un muy poderoso y peligroso alacrán.

Como acostumbra, según él en defensa de la democracia, se rasgó sus imperiales vestiduras, alegando que esto era algo inédito, injusto y arbitrario, que no había sido Suprema Corte la culpable, sino que el enemigo de su Trastornación había sido solo un “terrible” ministro, quien rechazó lo aprobado por el Congreso. No dijo, que sus serviles diputados aprobaron un mamotreto de casi 400 páginas que entregó en la Cámara noche y ya en la mañana, sin que nadie lo leyera, a primera hora estaba asombrosamente aprobado.

Le aventó su acartonada letanía de descalificativos y lo acusó de “antidemócrata”, y cómo si tuviera algún valor, de no querer un INE más barato. Pero ahora sacó una novedad. “Su Alteza Diferentísima”: lo llamó: “Su Alteza Serenísima”. Pobre, no piensa que, por haber defendido la democracia, seguramente aparecerá en la historia verdadera, del lado de los buenos, junto a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama que también la defendieron aceptablemente, de quien pretende destrozarla para imponernos su dictadura castrochavista. Y como su Plan C le pinta bien, ya amenazó, que retomará su Plan B.

También cocina una propuesta para acotar las facultades del TRIFE para con los partidos políticos. Asombrosamente en ella están involucrados el PAN, PRI, PRD y MC. Todos están en el “negocito”. Una inmunda cloaca. Con estas ratas y las otras, tenemos que constituir un gobierno honesto y progresista. Esto exige mucha, pero mucha presencia social.

No obstante, hay esperanza. El Judicial, con Norma Piña, su presidente, una mujer patriota y con arrestos, pinta que, finalmente, será un poder independiente que cumplirá su responsabilidad. Anteriormente este, aunado al Legislativo, prácticamente estaba, atado al Ejecutivo. Esto empeoro con la 4T. Pero ahora parece que, con esta encastada mujer, como nunca antes, seremos una república de dos poderes. Esperamos que, amparada por la Constitución ubique al Ejecutivo. Solo le suplicamos, que por favor no olvide que la vida es el derecho humano sobre el cual se fincan los demás y que la sabia naturaleza tiene reglas, que las ideologías humanas no cambian.

Este descarado ataque al INE, hizo que, por fin, el tigre del “Bloque Conservador” empezara a despertar y mostrara que se quiere defender. Es obvio que, si hace lo que tiene que hacer, despertará y concientizará, al importante sector mayoritario de dormidos, apáticos e indiferentes para reunir la fuerza requerida para derrotar ampliamente al cabecilla del “Bloque Destructor” y evitar, no solamente que no toque al INE, sino que “NO TOQUE A MÉXICO”, que es a fin de cuentas su propósito.

Por eso, enfrentamos: escases de medicamentos; inseguridad ascendente; despilfarro irresponsable y astronómico de recursos; fidecomisos saqueados; disposiciones judiciales que le sirven para pitorrearse; inflación; mayor pobreza; serios ataques a la UNAM, emblema educativo nacional y sus estudiantes y maestros calladitos; obras inservibles; desfalcos cuantiosos como el de Segalmex; destrucción o infiltración de organismos protectores de los derechos ciudadanos, la transparencia y otros; problemas diplomáticos originados por un hipócrita injerencista en asuntos internos de otros países. En fin, un Güey Tlatoani que solo escucha al “diablito”, que dice que le aconseja y como, está creciendo, y le aconseja peores y más numerosas maldades, convirtiéndolo en un especialista en darle en la madre a todo. La cantidad de maldades es tanta, que, desgraciadamente, muchas de ellas ya pasaron al archivo muerto. En resumen, tenemos un presidente que a casi cinco años de funciones solo tiene las manos vacías y manchadas de sangre y corrupción.

En este peligroso momento, enfrentamos, a un enemigo sumamente perverso que no está lejos de su meta maligna. Macrón quiso postergar la edad de jubilación y los franceses marchan protestando casi diario. En Israel, el primer ministro quiso modificar la ley para incrementar su poder y su pueblo se lanzó a las calles. Hasta en las crueles dictaduras comunistas de China y Cuba, sus pueblos, hartos, sin importarles los riesgos, se han atrevido a manifestarse en las calles.

Mientras que en México su “Presidente no presidente”, nada más, está destruyendo todo lo que puede, asombrosamente una buena parte de ciudadanos están muy cómodos en casita. No se diga los partiditos políticos y prepreprecandidatitos. Pareciera que no ven lo que le hacen a su patria. Será que nos han dado tanto atole con el dedo, que a muchos ya nos corre por las venas.

En realidad, enfrentamos a dos enemigos terribles. La apatía, la indiferencia, la ignorancia o la inconsciencia popular y al gobierno. Este es muy poderoso y despiadado. Según el sapo es la pedrada. Como enfrentamos a un sapotote, necesitamos una piedrotota y esa solo la conseguiremos reaccionado masivamente y el tiempo se acorta aceleradamente.