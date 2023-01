Lo que hay que hacer en 2023

Este 2023 es uno de los años más críticos de nuestra historia. Tenemos un Becado VIP en Palacio, que está afanado en esclavizarnos bajo el imperialismo castrochavista. En estos cuatro años, se ha dedicado a concentrar la mayor cantidad de poder para dominarnos y socavar nuestra patria, sin otorgar a cambio, siquiera una obrita rescatable. Para que estas dictaduras se impongan, tienen su manualito que, a grandes rasgos, les va marcando el caminito. Les determina que deben debilitar o arruinar en la nación víctima. Dominar al Poder Legislativo y controlar al Judicial. Debilitar o neutralizar las instituciones que protejan los derechos de sus ciudadanos y la democracia. Perjudicar su economía, atacando a sus empresarios, obstaculizando la creación de empleos, pues por “estrategia política”, necesita muchos pobres.

Los daños causados en su nefasta gestión, son tantos y tan visibles, que la revista trimestral inglesa que cada año nombra al peor dictador del mundo, lo nominó, junto con otros once, como candidato para la presea del 2022. (Parece que quedó en 4°). Esto es una clara señal de que hasta en el extranjero son notorios los perjuicios que nos está recetando.

Pero lo sorprendente, es de que a pesar de la dimensión de la amenaza que nos “amenaza” y de que la sociedad pide a gritos a la oposición, sin embargo, esta, no oye, sigue calladita, como si no existiera. Y políticos de oposición salvo tres senadoras, que han sido insistentes voceros de los intereses pisoteados de los mexicanos y algunos legisladores que ocasionalmente han manifestado su oposición, también brillan por su ausencia.

Entre los “prepreprecandidatos” algunos han manifestado que, por su historial limpio, capacidad, cultura, calidad humana, honestidad, personalidad y otras características positivas, podrían ser excelentes presidentes. Pero el caso, es que ahorita, se necesita con urgencia un precandidato opositor que encare frontalmente, la maldad y la venza. Esto es un problemón. Pues esa potencial maravilla, si no es un opositor que pueda salir victorioso, de poco sirve.

Sin embargo, los aspirantes a candidatos tienen a su disposición un excelente “Curso de Oposición” gratuito. Fue desarrollado por el jefe único del “Bloque Destructor”, quien fue mucho mejor presidente cuando no era presidente, que ahora que tiene tal nombramiento. Pues se desempeña más bien como “Vocero, Chismolero, comeperiodistas y Camorrista Presidencial”. Si hoy este catedrático “opisicional” estuviera en acción, estaría dándose un banquetazo con las abundantes brutalidades gubernamentales y no sería nada difícil que lo traería tan “azorrillado”, que no realizaría tantos deterioros. Para valorizar más el curso, incluye acciones porriles, demagógicas y de mal gusto, que no se deben practicar, que lo enriquecen.

Afortunadamente, la sociedad ya está reaccionando y al arrancar el 2023, ya obtuvo algunos triunfos esperanzadores. Como una buena cantidad de miembros de la “caballada” de la 4T ostenta una dudosa calidad, le pudo echar abajo, a su candidata títere, para la presidencia de la Suprema Corte. Pero ¿Dónde carajos, están los candidatos opositores?

Más ahora, que el “Politequero Mayor”, empieza a quitarse la máscara. Ya reconfirmó, que un gobierno sin corrupción, no sirve para nada. Por eso, la maximizó en el suyo. Además, ya confesó que, en realidad, no ama al pobre, lo usa. En su mañanera dijo textualmente: “Ayudando, (maiceando), a los pobres, va uno a la segura, porque ya ¿?…, de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, (dictadura), se cuenta con el apoyo de ellos, (su carne de cañón),

no así, con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, (ya que si piensan), entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.” No cabe duda que su perverso diablillo consejero, le da muy malos consejos.

Este año, tenemos que realizar urgentemente varias tareas. Además de agarrarnos bien de la Luz, debemos movilizarnos masivamente para impedir más perversidades. Unirnos y jalar a los partidos, para ganar en Coahuila y EDoMex. Conseguir un buen candidato opositor para el 24. Buscar la forma de ganarle al abstencionismo y derrotar la ignorancia de los pobres engañados con sus más de cien mil mentiras y usados como estrategia política. Nada fácil, pero hay que hacerlo. Si no, lloraremos lágrimas de sangre.