La orden del águila azteca desplumada

La condecoración del Orden del Águila Azteca fue establecida el 29 de diciembre de 1933, como el más alto reconocimiento que concede México a ciudadanos extranjeros por servicios extraordinarios otorgados al país y al mundo. Esto suena bonito y se esperaría que fuera concedido a personajes con algún mérito real.

Pero sorprendentemente, se ha otorgado a: Nelson Rockefeller, magnate político globalista estadounidense; Fidel Castro, “narcodictador” y “súperfifí” cubano; Bill (Vil) Gates, magnate globalista; Rigoberta Menchú, activista “progre” guatemalteca Nobel de la Paz; Nelson Mandela, demócrata expresidente de Sudáfrica; Mario Vargas Llosa, escritor demócrata Nobel de Literatura; José Mujica, exguerrillero y expresidente de Uruguay; Michele Bachelet globalista expresidente de Chile. En este sexenio, se entregó al globalista ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian y al títere del dictador heredero Raúl Castro.

Como se aprecia, en varias ocasiones se ha otorgado a gentes que están muy lejos de merecerlo. Así el Águila Azteca ha sido desplumada. Pero lo que acabó de desplumarla, fue que por los “d’estos” de “ya sabes quién”, se le concedió al dictador lacayo de la narcotiranía cubana.

Incluso la Izquierda Democrática mexicana, constituida por académicos, políticos y ciudadanos reconocidos, manifestó por escrito su inconformidad, (entre los firmantes destaca José Woldenberg), apoyados en documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que registran al menos 1,034 presos políticos y que “Prisoners Defenders” constata que a los presos políticos se les tortura, intimida psicológicamente e incomunica y que el pueblo vive permanentemente reprimido y miserable. Por eso condenaron la condecoración de un dictador “auxiliar”.

A principios del siglo XX, Cuba era un país prometedor. Y hoy gracias al castrismo, entre el 72 y el 90% vive en pobreza. Claro que, si al “Premiador” solo se le pide su opinión de esto, apoyándose en su reglita marxista de dos escalas, se evade diciendo que no puede intervenir en asuntos extranjeros. Pero, si en Perú por violar la Constitución, derrocan y apresan a un tirano castrochavista, con apoyo del pueblo, voltea la reglita, se rasga las vestiduras e interviene tanto, que ocasionó el rompimiento diplomático. Además, interviene descaradamente en otras ocasiones. Quería derribar la Estatua de la Libertad de Nueva York.

Lo peligroso de esto, es que no se trata de una noticia pasada. Es una de tantas muestras de la hermandad existente entre los gobernantes castrochavistas. Vienen más “médicos” cubanos, que incluyen militares encubiertos de la inteligencia, así como “médicos” venezolanos, bolivianos y nicaragüenses, que vienen a apoyar al “aspiracionista” a dictador. No perdamos de vista, que el marxismo fue diseñado para imponerse en todo el mundo. Atrás de Marx, estuvo el patrocinio de los Rothschild, el clan globalista que, junto con otros, trabaja por la Agenda 2030. Y aunque ya quedó palpablemente comprobado que el marxismo no funciona porque solo genera miseria y opresión, pretenden imponerlo universalmente.

Los países dominados por algún régimen derivado del marxismo, son miserables en varios sentidos. Para excusarse buscan “culpables” que les sirvan de “escudo” y “enemigo perverso” a

vencer. Es triste ver las sucias y maltratadas calles cubanas, cuando Fidel murió siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Por eso su nieto hoy despilfarra ofensivamente. Se apachurra el corazón viendo en las fronteras familias enteras huyendo de la miseria venezolana.

Toda sociedad humana padece problemas e injusticias. Pero ellos, los de los países democráticos, perversamente los agrandan y “malevolizan”, para presentarse como mesías. Engañan y una vez bien apalancados en el poder, ponen la reversa, que es el cambio prometido, empeoran los problemas de antes y crean nuevos mediante la opresión y esclavitud, preparándolos para la Agenda 2030. Es un “compló”. No es casualidad que EU apoyara a Castro para entronizarse, que López Portillo financiara al guerrillero Daniel Ortega y hoy se hagan millonarios negocitos con su cónsul. Es claro que mundialmente hay gobernantes globalistas, apoyando dictaduras socialistas y que haya un silencio e indiferencia cómplice internacional con los sufrimientos y peticiones de auxilio de sus habitantes.

Se menciona esto porque el otorgamiento, poco publicitado, del Águila Azteca desplumada a un lacayo de dictador, es noticia vieja, pero no olvidemos que es una de tantas señales que indican que nos están convirtiendo en una igualitaria sociedad socialista sin clases, en la que hay dos clases: la de arriba y la de abajo. Una dueña de todo y otra dueña de nada, ni siquiera de sus hijos, ni de sus pensamientos. Afortunadamente, el tigre del “Bloque Conservador” está despertando y manifestó que tiene el poder para ser mucho más fuerte que el tigre del “Bloque Destructor”. Solo esperemos que despierte bien, se concientice y haga lo que tiene que hacer.