La moneda está en el aire

Las noticias nacionales e internacionales están moviditas. En el extranjero, Trump y sus muchachos se traen un “relajazo” nunca visto. Localmente, casi diariamente aparecen escándalos sobre “obradorizaciones” pasadas, presentes y las que están aplicándonos, corrupción, barrabasadas y otras “curiosidades”. Ahora que Trump está cumpliendo algunos ofrecimientos de campaña relacionados con los narcos y sus socios, la migración y el TMEC, la flexible “Subsub” espuria (con A), intenta aparecer como la heroica “defensora” de su sobada y discutible “soberanía”, (que ni ella tiene), mientras brotan borbotones de noticias. En el sexenio precedente, por los abrazos, nunca se le tocó un pelo algún narco importante y cuando detuvieron a uno, su socio de palacio, ordenó su liberación, convirtiéndose en el único presidente “delincuente confeso” y aunque era culpable, no pisó la cárcel. Pero por Trump, ya empiezan a detenerse algunos “capos”.

Además, están apareciendo muchos asuntos candentes. Como los tiernos álbumes fotográficos de narcos, sus abogados con gobernantes del MOREPRIAN, espurios y no espurios. Pero, con fariseísmo y cinismo “cuatrotero”, declaran desconocerlos. Igualmente, aparecen muestras de los cuentos de su sociedad igualitaria, su austeridad republicana y pobreza franciscana. Sandra Leticia Araí Chávez, maquillista y peinadora de “Claudita”, recibe mensualmente un sueldito fifí de $92,008. Aquí cabe comentar, que necesita salir lo mejor en sus fotografías con sus “amigos” licenciados, pero más que requerir una maquillista, urge que alguien le enseñe “empatía”.

En su sociedad igualitaria sin clases, que tiene dos, a la de arriba le está yendo maravillosamente. El diputado Pedro Haces, que volaba en helicóptero, acompañado del “doctorado en anticonstitucional”, en 1998 fue fichado por robarse un auto y portación de armas. En 2000, cambió de giro; creó un sindicato, fue acusado de extorción y venta de protección. Ingresando al MOREPRIAN, sus millones quedaron “purificados”. Entre otras propiedades, posee un señor rancho con enorme salón y una importante plaza taurina española. La ignorante “ministra del pueblo” que no rebuzna, porque no da el tono, pero, como buena “cuatrotera” irresponsablemente, ambiciona presidir la SCJN, se transporta en lujosos “camionetones” del bienestar. La diputada Patricia Armendáriz desprecia al IMSS bienestar atendiéndose en el hospital privado de Santa Fe. Los amigos de los hijitos del “Jefe Máximo de la Trastornación” ya son poderosos potentados del bienestar. Así es el comunismo. Los nietos de Fidel se pudren en dinero y lo derrochan sin miramientos. Una hija de Chávez es la venezolana más rica Los casos de socialistas nadando en billetes abundan. Todo muy igualitario.

Por nuestro alejamiento de los valores que subliman al hombre y lo acercan a Dios, los humanos enfrentamos serios problemas. Los socialistas, condenan farisaicamente las injusticias del capitalismo, las cuales efectivamente suceden. Explotación laboral, ventas o compras abusivas o tramposas, fraudes, “negocios” turbios con políticos ratas y otros, pero, básicamente, se circunscriben a lo económico, aunque Claro que esto desemboca en sufrimiento y otros males, algunos terribles.

Pero en el marxismo y derivados, los abusos abarcan prácticamente todas las facetas humanas. Podríamos decir que el capitalismo es individualista, algunos lo llevan a extremos, realizando crueldades monstruosas. Afortunadamente son minoría. También hay solidarios. En el capitalismo, hay buenos y malos. Una sociedad mayoritariamente positiva, progresará más y brindará un bienestar colectivo. Mientras que el socialismo, como todo lo determina el Estado, solo tiene un patrón. Y como, normalmente este es una camarilla de “listillos”, cuya misión principal es sostenerse en el poder y abusar de los demás. Con demasiada frecuencia, en esa mafia del poder, predominan los ambiciosos, inmorales, indignos y seres de baja ralea. Incluso encontramos “sociosicópatas” y genocidas. Por eso las purgas y luchas exageradamente sucias por el poder. Stalin asesinó a Lenin, organizó las sanguinarias purgas y mandó asesinar a Trotsky en México. Luego, fue asesinado por Krushev y Beria. Castro Eliminó a Camilo Cienfuegos y otros guerrilleros que, lo acompañaron en la entrada triunfal de 1959, a la Habana y entregó al Che para su ejecución. Kim jong-un ha liquidado familiares. Aquí, el “Ex” tiene maniatada a su “empleada”. El globalismo ha causado más de 150’000,000 muertes.

En el capitalismo también hay asesinatos, aunque frecuentemente el globalismo está involucrado. A Lincoln lo asesinaron, porque iba a quitarles la Reserva Federal, para entregarla al gobierno y así lo impidieron. Kennedy iba a hacer lo mismo y el “Club de los Hijos de Puta”, (como él llamaba a los globalistas), lo asesinaron a él y a Robert. Como Trump es un poderoso “antiglobalista”, ya lo intentaron. Pero se salvó por un milímetro. En estos y otros asesinatos en países “capitalistas” y algunas guerras, interviene la perversidad globalista.

En el socialismo, el “Estado”, es propietario de todo y los ganones son quienes lo conforman. Al desaparecer la propiedad privada, el “Estado” se encarga de repartir lo bienes. Por eso las tarjetas de racionamiento, que además de ser muy raquíticas, son difíciles de surtir.

En una prestigiosa universidad estadounidense, un maestro detectó que todos sus alumnos eran simpatizantes del socialismo. Acordó con ellos, calificar con la filosofía socialista. Así, en el primer examen parcial, todos sacaron 7. En el segundo, 6 y en el final, todos reprobaron. Los estudiosos entendieron que no valía la pena estudiar y fueron dejando de hacerlo. Los malos estudiantes, vieron que sin estudiar les iba bien. Esto llevado a nivel social, es catastrófico, por eso, los países comunistas “reprueban”. Como ahí los méritos no cuentan, extinguen el incentivo para trabajar y esforzarse. Y los países en lugar de progresar, empobrecen. A la clase dorada, esto no le importa, pues ellos a pesar de que el país empobrece, son los beneficiaros de la pobre producción. Millones poquitos suman una fortuna, que es para ellos.

Para sostenerse, el socialismo requiere una muchedumbre de individuos nulificados, ignorantes, débiles y sin fe aniquilados espiritualmente, para poderlo manejar y sojuzgar. Para ello, con sus planes de estudio, empiezan a destruir y envilecer al individuo desde su infancia. Por eso el plan de estudios “marxista-cuatrotero” que, ante la pasividad de los padres, que están implantando. El verdadero capital de una sociedad son sus integrantes. por lo tanto, una sociedad que los destruye desde la niñez a sus miembros no tiene futuro. No es casualidad que el socialismo ha caído en muchas naciones.

No es casualidad que los cabecillas de las naciones socialistas son excesivamente ricos. Aunque también los gobernantes de los países capitalistas suelen enriquecerse en una forma claramente “explicable”, el nivel elevado de producción, permite que, aunque sean un perjuicio, el país pueda progresar. México desde 2018, prácticamente no crece económicamente, pero hay “cuatroteros” enriqueciendo.

Y a pesar de que estos abusos son reprobables, no son lo más grave. En esas tiranías, sus habitantes no tienen derechos, están a merced de las arbitrariedades y caprichos del “Estado”. Quien, bajo el pretexto de su imposible sociedad igualitaria, además de apropiarse prácticamente todos los medios de producción, les quitan sus derechos. Es delito no estar de acuerdo a ciegas con el Estado. Además, pretende controlar todo, hasta las creencias. Absurdamente, pretende ser aceptado como Dios. Algunas de sus ideas van contra la naturaleza y la lógica. (Esto es tema aparte).

Vivimos un momento sumamente interesante y trascendental, tanto en México como en el mundo. La conspiración marxista, está trastocando los valores sociales, se ha adueñado de algunas naciones y tiene a sus agentes infiltrados en otras, como México, Canadá, Colombia, Brasil, Inglaterra, Francia y Alemania. Esto trae al mundo patas pa’rriba. Afortunadamente hay países democráticos que han resuelto problemas graves, en forma muy exitosa y difundida como Argentina y El Salvador. Hay señales de que Estados Unidos está sacudiéndose a los globalistas y que está dándose un movimiento que está demostrando que cuando hay gobernantes conscientes y preparados la democracia y la libertad, a pesar de sus defectos, favorece la paz, el progreso y el bienestar. La moneda está en el aire.