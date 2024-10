La justicia es una tom tom tómbola

Ahora que sufrimos la segunda etapa de la 4ª Trastornación, constatamos que es más de lo mismo, pero más perverso. Es desesperante, que, a pesar de tantísimas señales dolorosas y dañinas, que demuestran que lo marcado en el manualito del Foro paulino va muy adelantado, haya todavía tanta gente aferrada, apoyando a sus carniceros; a pesar que su preparación les permitiría entender el terrible peligro que nos amenaza. Pues como dijera la superiora del chiste, dijeron que, a “todas”, también serán “obradorizados” sus feligreses, preparados o ignorantes que pueden ser engañados con facilidad. Lo malo de estos, es que suelen ser violentos y carne de cañón fácil. Por esto, en todo el mundo, las manifestaciones izquierdistas conllevan violencia, pudiendo llegar al saqueo. En cambio, las de la derecha o en las que se defienden los derechos humanos, suele predominar el orden y, hasta, la limpieza. Esto de alguna forma indica las bondades de cada una. La izquierda atenta contra la naturaleza humana y comete muchas más injusticias que la derecha.

Es indudable que agoniza la república de tres poderes, cosa visible hasta para los ciegos, menos para los que no quieren ver o los implicados. Desde 2018, tenemos un Ejecutivo afanado en concentrar todo el poder en una persona. Esto, gracias a que una ciudadanía resentida, con el PRI y el PAN, estúpidamente votó por un chapulín que brincó al PRD, porque el PRI le negó la gubernatura tabasqueña. Que encabezando al PRD lo afilió al Foro Paulino. Que nunca abandonó el porrismo; organizaba mitotes para extorsionar autoridades locales, presentándose falsamente como paladín de la justicia, la democracia, que “enfrentaba” con valor sin igual, a las autoridades abusivas y explotadoras, engendros del mal neoliberal y conservador. (Autoridades que fueron y son cómplices). Pura falsedad, pues ya empoderado realizó, con mayor ferocidad, lo que fingía combatir, de lengua solamente. Con su actuación farisaica, logró engañar a tanta gente, que obtuvo la popularidad suficiente para fundar un movimiento que pudiera encumbrarlo. Lo registró como partido. Por eso muchas veces habló de los enemigos de “nuestro” movimiento, (que solo es suyo), el cual ya lo lleva en su 2ª etapa y, mediante un fraude comprobado, lo “entregó”, (¿prestó?), a una “Subpresidenta”, que controla hasta hoy. Para conformar su “movimiento-partido”, consiguió basura del PRI, PRD y PAN. Al PRI le dio un buen bajón de miembros, prácticamente vació al PRD. Al PAN no le bajó mucho, pero se llevó algunas “joyitas” que llegaron a presidirlo, lo que demuestra que estaba deformado, ya que estaba comandado por individuos de no muy elevada calidad moral que digamos, lo que les permitió asociarse, aunque fuera temporalmente, con alguien, cuya ideología es totalmente antagónica a los principios panistas que, supuestamente defendían.

Esa revoltura poco recomendable, resultó bastante “peor” de lo que él bautizó peyorativamente como PRIAN, pues, conformó un MOREPRIAN, que hasta la fecha sigue afiliando, por la buena o la mala, inmundicia de dónde sea. Entre sus últimas adquisiciones notables encontramos la de Alejandra del Moral, excandidata “priista” al gobierno del Edomex. Pero su golpe maestro, fue que los Yunes traicionaran al país, votando por su “desreforma” del Poder Judicial. ¡Esas son traiciones perversas! Además de pisotear derechos de sus trabajadores, apuñalaron mortalmente a la SCJN y a México. No era perfecta y aunque tenía tres infiltradas incondicionales y serviles, era el único poder autónomo, pues los ocho magistrados restantes eran patriotas. Luego, con la “desreforma”, las elecciones serán problemáticas, (si para muchos es complicado votar razonadamente entre dos candidatos, entre más de cien será enajenante). Todos los candidatos serán nominados por el “Dedo Supremo”, pero nos dejarán votar en total “libertad”.

Hasta ahora, se requería de una carrera jurídica, con años de preparación. Pero hoy, para obtener un título universitario, en plena Trastornación no se necesita pasar de cuatro a catorce años por una universidad, estudiando o “porreando”. Ya es posible titularse y con cédula en 24 horas. No piden experiencia, solo “lealtad”. Pues, para “Plutarco López”, cualquiera, sin necesidad de estudios, puede perforar un pozo petrolero o

construir una carretera. ¡Que chiste puede tener juzgar! Por esa mentalidad, otras deficiencias y perversidades, el sexenio anterior fue el peor de la historia, aunque el actual, amenaza superarlo. Con biólogos en PEMEX, niñeras en gobernación, futbolistas gobernadores y otros casos similares, no pueden esperarse buenos resultados. Para esta nueva y cuestionable SCJN, cualquier abogado sin experiencia jurídica, aun recién titulado, puede candidatearse. La justicia puede esperar, a ver quién sale de la tómbola.

Precisamente, este es de los problemas inhumanos del socialismo; concentrar el poder en un tirano y su camarilla, con la finalidad de alcanzar y retener el poder como sea. Los derechos humanos y el bienestar popular no importan. Por el contrario, necesita embrutecerlos, empobrecerlos y envilecerlos, para manipularlos y sojuzgarlos. Así retrocederemos, pero no importa, lo único transcendental es mantener el poder, aunque ni ellos sean felices, por eso necesitan amurallarse. Ahí tenemos a Maduro, todo apanicado, cambiando la fecha de la Navidad, pero bien aferrado al poder. Muchísimo poder y muchísimo dinero, pero luego rendirán cuentas. Por eso Chávez murió aterrorizado. ¡Esa no es vida!

La ineptitud, necedad, altanería, perversidad y comicidad de muchos funcionarios públicos no es accidental. Tenemos el caso del nefasto y “súperfifí” camarada José Gerardo Rodolfo del Niño Andrés Fernández Noroña, que presidiendo el Senado se siente la “divina garza”, (lo que indica la clase de Senado que tenemos), un individuo corrupto, que con sus necedades y aberraciones es tan difícil de tragar, que ni siquiera su hermana lo soporta. Al recibir a la Magistrada Norma Piña, vimos que si puede portarse decentemente. Hay más de este personaje, pero ahí muere.

Otra muestresita la tenemos con la insigne “abogada” carretonera, “Lenina” Batres, (hermana de otro insigne porro “cuatrotero”), que, sin reunir los requisitos profesionales, ni la preparación adecuada, fue infiltrada para minar y controlar la SCJN. En su primer período de sesiones, (enero a julio), no presentó en el pleno un solo proyecto de sentencia. Presenta casos en tribunales equivocados o interviene en dictámenes que no le corresponden. Producción cero, nulidad total. Para justificarse, alega encontrarse en su “curva de aprendizaje” pero, es una “curvototota” demasiado amplia. Posiblemente se desgastará organizando sus 79 asesores, que mensualmente nos cuestan $5’000,000. A pesar de este costosísimo batallón de asesores, su ineptitud luce esplendorosa. Como es agresiva, la Magistrada Presidente le pidió cuidara su lenguaje. Según ella, apelando a su libertad de expresión, exigió que le mostrara la norma escrita que le impidiera expresarse como ella lo hace, desconoce que aunque el Manual de Carreño que marca las normas de urbanidad está en desuso, socialmente existe un código, no escrito, de buenos modales. Ya la vimos con sus vecinos ejerciendo ampliamente su libertinaje de expresión. Se autodenomina “La magistrada del pueblo”; pero se moviliza en tremendo “camionetón” clasista fifí, que sobrepasa el millón.

Aunque aún se encuentra en su “curva pedagógica”; se atreve a criticar a la SCJN y proponer la modernización de la justicia, tecnológicamente. Los casos se presentarían en formularios especiales y la tecnología los resolvería. Así, se eliminaría la necesidad de abogados. Se sabe, que, con la “desreforma”, a pesar de su enorme incapacidad, pretende ser presidenta del Poder Judicial. He aquí, a la Magistrada más incompetente en la historia de la SCJN. ¡Genial!

El comunismo necesita malas personas para funcionarios y “sociosicópatas” capaces de todo, en la cúspide. Pues en este sistema la prioridad principal, es mantenerse en el poder a como dé lugar. El pueblo, no solamente no le interesa, sino que lo necesita ignorante pobre y derrotado. Por eso muchas de las decisiones del sexenio anterior y de este, son decisiones perjudiciales, tomadas por gente incompetente y perversa. Así que agarrémonos, vienen cosas muy terribles. La única forma de defendernos es actuando y orando.