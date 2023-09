La guerra entró a su etapa decisiva

Las dos precandidatas finalistas del Frente, estuvieron en el foro final en el que, principalmente, tocaron el tema del feminismo, pero lo hicieron con cierto aroma a LGBTTTTVBFGQQHP, o sea un feminismo “sesgadón”. Cuando hay problemas más graves por solucionar.

Tanto el genocidio ocasionado al legalizar el asesinato de nonatos, como el tema LGBTTTUYOOÑN, son temas relacionados con el “feminismo” muy escabrosos y múltiples aristas, como callando no se soluciona nada, tratando de basarnos en datos palpables y razonamientos lógicos le vamos a entrar.

Cabe mencionar, que desde que la humanidad apareció en la Tierra, es fuente inagotable de múltiples injusticias. Y para acabarla de fruncir, con el pretexto de solucionarlas, surgen movimientos que, con una visión miope o mal intencionada, los empeoran o crean nuevos.

Gracias al proceso “obradorizador” que, bajo la premisa engaña bobos, de abrazos no balazos, deja manos libres a la delincuencia; los asesinatos de mujeres, están incrementándose escandalosamente. Aunque, efectivamente, es un problema que hay que resolver urgentemente, a “YSQ” le vale medio comino.

“Para variar”, culpan al pasado neoliberal, al perverso patriarcado capitalista, machista y opresor, lo que crea divisiones que favorecen la demagogia. Aunque es un problema que urge resolver, le sirve de maravilla, al perverso y bien orquestado movimiento mundial LGBTTTHKKÑYÑP.

La relación hombre-mujer desde siempre ha sido conflictiva. Algunos han culpado al cristianismo, pero esta injusticia, desgraciadamente, se vive en prácticamente todas las religiones y culturas, (no se diga en la islámica). Sus causas son múltiples. Entre ellas la diferente fuerza física y la conformación genital. El caso es que es un problema vigente.

Aunque, mientras once mujeres mueren por violencia de género, casi cien varones son asesinados, no se le da mucha importancia. (Por eso, “El Presidente Más Atacado Desde Madero”, preguntó, que si con todo lo que le dicen, no es también violencia de género). En realidad, esto afecta a ambos sexos y debería solucionarse, o al menos, irse reduciendo. Pero sin absurdos. Claro, que se le debe dar especial atención a las mujeres agredidas, por ser más delicadas. (Aunque tienen sus propias armas para defenderse y agredir). Pero ese es otro tema.

Ya que estamos en eso del género, cabe mencionar que, para el marxismo, o como se le quiera llamar, esta es una de sus estrategias favoritas, ya que matan varios pájaros de un tiro. Una de ellas es reducir significativamente la población mundial, como pretenden los dueños del mundo, por lo que esto del género les cae como anillo al dedo. Para explotarlo, crearon al violento movimiento LGBTTTGEWQKQQH, (coordinados con otros), cuyos líderes son adiestrados en Europa oriental. Una cosa es, que todo individuo tenga libertad para manifestar su sexualidad, según sus preferencias, (sin perjuicio de terceros), y otra, aprovechar el tema, para generar caos y saqueos, promover la homosexualidad, la pedofilia, el asesinato de nonatos, así, como atacar a la familia e imponer sus ideas y su lenguaje absurdo, con pesadas penas a “todes” los que violen sus “regles”. O sea, una minoría, que al menos hasta hace poco, no excedía al 5%, intenta imponer normas absurdas, antinatura o criminales, al 95%.

Posiblemente, el problema más grave, o mejor dicho, más aterrador, basados solamente en números, sea que, al año, sean asesinados en el vientre materno alrededor del millón de bebés. Aunque, este es un tema muy controversial, no deja de ser, un paso hacia la Agenda 2030. Un millón de asesinatos, es genocidio. Y esto no es religión. Son números y el derecho primordial del ser humano; la vida.

O ¿Estamos mal? Seguramente que los promotores de este asesinato, mentalmente sanos, no estarían acuerdo, en que sus madres, con el pretexto de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo o algún otro, los matara en su vientre.

Los “pseudoargumentos” para defender estos homicidios, abundan. Algunos dicen que es una “bola de células”. Cuando los científicos, esos que tanto disgustan a “YSQ”, saben que desde el primer instante en el que óvulo y espermatozoide se funden, quedan determinados; sexo, estatura, color de piel, ojos, pelo y demás características físicas del nuevo ser, si recibe lo necesario. En redes, hay videos que muestran, cómo se va desarrollando la “bola de células” maravillosamente, desde la fusión del óvulo y el espermatozoide, hasta que sale al mundo. Y también hay, los que muestran, al “humanito” tratando desesperada e inútilmente de escapar de la muerte.

Como este crimen, es parte vital del vasto paquete de perversidades de quienes, Kennedy denominaba “El Club de los Hijos de Puta”, que incluye el cambio de valores y la deformación del lenguaje. Por eso al derecho para asesinar bebes, eufemísticamente le llaman: “Derechos de la Salud Reproductiva de la Mujer”. Y eso, suena hasta bonito.

Sus peleles, alrededor del mundo, cada día decretan leyes más laxas. En New York, ya hasta pueden matar a una “bola de células”, recién nacida. Este espantoso baño de sangre, “casualmente”, es patrocinado y reforzado, entre otros, por el Banco Mundial, el FMI y varias agencias de la ONU. Desde 1980 a la fecha, han exterminado en el mundo, a más de 1,400’000,000 de seres humanos.

Si hay nacimientos que causan problemas, hay muchas formas más humanas de resolverlos. Simplemente, hay millones de parejas que aspiran tener un hijo y muy felices adoptarían uno. Realmente la legalización de este asesinato, no es una conquista de los derechos de las mujeres, sino, una maligna conquista del Globalismo. Si fuéramos una mejor humanidad, ni siquiera lo pensaríamos.

Pero, aunque tanto, el asesinato de nonatos y los fines del movimiento LGBTTTRTRWQXZTZLZ, junto con otros conflictos requieren atención; en este momento, lo urgente es aprovechar la oportunidad que tenemos de salvar a México. Así que cambiemos de tema.

Acabamos de recibir la noticia esperanzadora de que el patriotismo de un sector social, logró que Xóchitl fuera la candidata ideal, la cual, si la sociedad cumple con su responsabilidad, derrotará a la Corcholata que designe “El Dedo Destapador”.

Así arrancó la etapa decisiva de esta vital guerra. Obviamente no será nada limpia. Por lo pronto, un lacayo “cuatrotero”, ya se trae la primera “demanda” para desbarrancarla como sea. Se ve que van a demandarla hasta por su forma de respirar.

Hay que tener presente que la sociedad estuvo “xingue” y “xingue” para que Xóchitl aceptara la candidatura, por lo que tiene la obligación moral, de cerrar filas para apoyarla, pues la embarcó en esta trascendental y peligrosa guerra. Para ganarla falta mucho por hacer, ya que va contra un enemigo muy ruin, peligroso, poderoso, que cuenta con la lana del Erario Público y que, como la moral y la ley le valen, realizará cualquier vileza. Y no hay que olvidar, que recurre a ritos “obscuros”.

Xóchitl sigue de arriba para abajo, haciendo lo suyo y se nota que cada día está más preparada. Sin duda, en contra del “Promotor de Libros Basura”, está estudiando. Se le debe arropar súper bien, pues, el jalón es largo y el peligro grande. Ella es la esperanza de la sociedad y la sociedad debe ser su sostén, para constituir una mancuerna invencible. Falta la respuesta social.

Hay creyentes que entendemos, que somos la generación que le cayó del Cielo la oportunidad y la responsabilidad histórica de verdad cambiar, para bien, al gobierno desde sus raíces. Que no es casualidad que Xóchitl, signifique flor del Tepeyac, ya que nos recuerda que en ese cerrito tenemos a alguien más poderoso que la obscuridad, que nos puede ayudar.