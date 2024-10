Golpes de estado desde el estado

Arrancó el sexenio y los males e incertidumbre se agudizan y aceleran la debacle del país. Este será otro sexenio dolorosamente largo, pues pinta que será más despiadado y destructivo que el anterior. La “Subpresidenta” ya está cumpliendo lo que ofreció en campaña: continuar la destrucción iniciada por su amo, para terminar de enjaretarnos al 100% su tiranía “comunistoide”. Está afanada en acabar con la república y neutralizando o desmantelando aquellas instituciones que representen algún obstáculo o limiten sus propósitos o beneficien al verdadero pueblo. Es la albacea encargada de cumplir el testamento político de alguien que no ha fallecido, pero que es quien manda.

La falsedad, la mentira, el nepotismo, la corrupción, la insensibilidad, el absurdo, los caprichos y las muertes continuarán intensificándose. Vivimos momentos inimaginables. La dictadura priista está en su peor momento, con la peor gente. El surrealismo sigue activo. Por el megafraude de Segalmex, solo apresaron al denunciante. La “megarrata” responsable, amenaza ser fiscal “anticorrupción” de Sonora. Ahora la delincuencia y la Guardia Nacional extorsionan en las carreteras. En Sinaloa el ejército espera cruzado de armas, que los cárteles se arreglen para abrazarlos. Se asesinan sacerdotes y alcaldes. Ya tenemos carros bomba. Los inversionistas huyen.

Los ridículos no paran. En la escuela de derecho de Harvard, que en la mente pequeña y demagógica del “Jefe Máximo de la Trastornación”, enseñan a robar; el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, expuso la Reforma del Poder Judicial y lo de las 5 cartas de vecinos, (Lenina Batres no las obtendría), les provocó risa. Si hubieran sabido lo de la tómbola, se hubieran carcajeado con ganas. Una vez más la 4T es motivo de risas en el extranjero y les confirma que somos muy "pendejos” por soportar estos “cómicos” gobernantes. La “Subpresidenta” con sus tripas, ignorancia y estilo insulso, demagógico y absurdo, salió al ruedo. Se enredó en la bandera y declaró algo así: “de los mexicanos nadie se burla. El “pueblo” de México decidió elegir sus jueces. A mí, me toca defender a “mi pueblo” y mi país. Harvard será muy reconocida, pero a ver que investiguen de la corrupción del Poder Judicial”. (¿También del Ejecutivo?) Y otras babosadas y falsedades semejantes. Los socialistas usan el término pueblo, para arriba y para abajo, para justificar sus barbaridades y atropellos, cuando ese “pueblo”, son ellos.

Luego, la servil senadora Antares Guadalupe Vázquez, declaró que el ministro mentía. Que ese requisito no existía. Como si existe, demostró que aprobó la destrucción del Poder Judicial, lacayunamente, sin leer. Ellos están para destruir la democracia y robar. “Lenina” Batres, la “ministra del pueblo”, además de desperdiciar mensualmente $5’000,000 en sus 79 asesores inútiles, que, aunque no logran quitarle lo ignorante, 32 disfrutan de vehículo, (9 fuertemente blindados, con chofer y escolta), así como, vales para restaurantes, viajes y otros privilegios, que suman casi otros $4’000,000. Pobreza franciscana “cuatrotera”. Qué le vamos a hacer, son pura falsedad, viven como fifís, a nuestras costillas e intentan explotarnos con su cruel tiranía globalista. Quien nos iba a decir, que el peor enemigo de México surgiría desde adentro.

Finalmente llegó una mujer a la presidencia, pero no es algo que pueda enorgullecerlas. Para empezar, es ilegítima, (llegó mediante fraude comprobado) y con tal de ser “presidenta”, renunció a su dignidad humana, dejándose dominar por un macho perverso. Además, su frialdad, ineptitud, intolerancia, altanería, prepotencia, mentiras, insensibilidad, arrogancia, necedad y demás, la descalifican. Su familia ya tiene cuentas en paraísos fiscales. Anabel Hernández asegura que tiene nexos con el narco. Forma parte de un dueto, que amenaza constituir una “Docena Apocalíptica” que superará ampliamente la Docena Trágica de Echeverría-López Portillo. Una mujer de estas, solo las desprestigia.

Es sumamente fácil comentar las maldades del “Atila Macuspano”, su “Subpresidenta” y huestes, sobreabundan. Y esto no solamente, sucede en México, muchas partes del mundo enfrentan la misma amenaza, aunque con diferente intensidad. Entre otras España, Francia, Inglaterra, USA y Canadá se encuentran en un caso parecido, aunque con más “sutileza”, pero aquí el descaro es total. En apoyo al globalismo, los gobiernos de varios países europeos anteponen los derechos del islam a los del cristianismo.

Desde que la humanidad existe, el tema gubernamental es un grave problema. Ocasionalmente ha alcanzado niveles excesivamente inhumanos. Como el que hoy pretenden implantarnos el “Ex”, su “Subpresidenta” y lacayos. A pesar de sus miles de años de existencia, la humanidad no solamente no ha tenido la sabiduría para resolver aceptablemente este problema. Por el contrario, hoy tenemos el peor sistema gubernamental de la historia. Además de pretender “adueñarse” de todos los bienes materiales, invade la vida privada y relaciones familiares de sus víctimas, (los hijos son propiedad del Estado), y para rematarla, pretende controlar las creencias. Los Derechos Humanos se ignoran.

Por las características humanas toda comunidad requiere gobierno y, hoy, lo ejercen los políticos. Este pone las reglas sociales, vigila su observancia y aplica castigos por su violación, maneja los recursos públicos y establece los impuestos. Si este exagerado poder se concentra en un solo individuo, da pie al abuso. Para reducir este riesgo, se erigieron tres poderes, cosa que rechaza el socialismo cuando gobierna. Por eso la 4ª Trastornación está afanada en acabar con el Poder Judicial. Pues además de dividir el poder, los poderes se hacen contrapeso, tratando de evitar que algún poder se extralimite.

A grandes rasgos, el Ejecutivo utiliza los recursos públicos en servicios y obras. El Legislativo emite las leyes, autoriza y supervisa ciertos asuntos del Ejecutivo. Y el Judicial verifica que todo se haga conforme a derecho. Esto en México, después de la Revolución funcionó a medias, pues los tres poderes estuvieron básicamente controlados por el PRI. Conforme se fortalecía la verdadera oposición, surgían enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, pero, no representaron problema grave. La sociedad, con auténticos partidos opositores, tras ardua lucha y tiempo, gradualmente, fue consiguiendo que algunas funciones del Ejecutivo, (como las elecciones), fueran realizadas por instituciones autónomas y creando organismos independientes que limitaran, supervisaran o transparentaran las funciones del Ejecutivo, así como organismos positivos y defensores del ciudadano. Así el país iba mejorando paulatinamente e inspiraba esperanza de un mejor futuro.

Pero a partir del 2018, todo cambió violentamente. Muchos no lo detectaron, pero surgió un enfrentamiento entre el Ejecutivo, (concentrado en un solo individuo, preocupado más por su proyecto personal que por las necesidades de la población y el progreso), apoyado por un Legislativo lacayuno, (el Senado ya votó que puede pitorrearse de las disposiciones de la SCJN), contra un Judicial que, a pesar de sus fallas e infiltraciones, se ha defendido con admirable patriotismo y apegado a la Constitución legítima. Y en este arranque de la 2ª edición de atole, al igual que la anterior, no tiene el menor interés en ocuparse de solucionar las urgencias del pueblo verdadero, ese enfrentamiento se ha viralizado, pues está intentando, por la buena y por la mala, acabar de controlarla definitivamente, mediante candidatos previamente palomeados por el Dedo Supremo, para neutralizar y “desmadrar” al Poder Judicial.

Este Golpe de Estado dado por el Estado, está gestando un conflicto grave, tanto interno como internacional, que no sabemos dónde parará. Somos un país que es noticia y motivo de burla en el exterior. Los partidos políticos de oposición siguen demostrando su falta de patriotismo y “matriotismo”, al país bien pueden llevárselo al rancho de Palenque, ellos están muy ocupados en lo suyo. Uno, organizando su Elección de Estado y el otro, solo sus cabecillas lo saben. Esto nos indica que gigantescos reflectores, (no foquitos), rojos están encendiéndose día con día y que urge que más ciudadanos, reaccionemos adecuadamente al problema. Esto es difícil, pero es la única solución. Tengamos muy presente, que esta es una lucha entre bien y mal, por lo que además de reaccionar socialmente, debemos recurrir al auxilio del Cielo.