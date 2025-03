Ella no tiene sangre mexicana, pero nosotros tenemos atole

Como la lucha entre globalismo y libertad está intensificándose, las noticias sobran. Los progres para derrocar a Milei organizaron una “manifestación” de jubilados, “milagrosamente” rejuvenecidos, que “casualmente” encontraron piedras apiladas, para romper aparadores y generar caos. Aquí puede palparse que derecha e izquierda son antípodas. Mundialmente, las manifestaciones de derecha, se realizan por injusticias comprobadas, motivos razonables, reales, defendiendo derechos o la democracia. Mientras las izquierdistas, generalmente son injustificadas, demagógicas y violentas. Mayoritariamente, sus “manifestantes”, son “acarreado$”, que desconocen qué “manifiestan”. Frecuentemente buscan, un muertito, para luego protestar por él. Buscan derribar gobiernos democráticos y fortalecer al globalismo. Dejan toneladas de basura, mientras, las otras no dejan un solo papelito tirado. Protestan por causas justas y razonables. Sus manifestantes asisten voluntaria y ordenadamente. Es una oportunidad de captar la abismal diferencia entre ambas posturas. El mal no puede ocultar totalmente su cola.

Otro elemento apreciable, es que el globalismo es sumamente poderoso y falsea la verdad continuamente. Gran parte, de lo que prometen, anuncian y comunican, es mentira. Son “retechistocitos”, tienen una piel extremadamente sensible, se “ofenden” y escandalizan, si alguien tiene la “infame” osadía de desenmascararlos o criticarlos. Ellos se molestan muchísimo más por ser exhibidos, que los perjudicados por sus maldades. Con la piel de cocodrilo que nos cargamos los mexicanos agachones, aguantamos que nos roben, mientan, pisoteen nuestros derechos, destruyan nuestra patria, defiendan a los delincuentes mejor que a nosotros, aceptamos tranquilamente que la “Subsubpresidenta” espuria (con A) y prácticamente todos los gobernantes y legisladores sean fruto de un fraude comprobado, y desmantelen al Poder Judicial y una larguísima lista de “obradorizaciones”. Lo que se lleva la corona, es que están acabando con el futuro de nuestra niñez y de nuestra patria, implantando un sistema educativo para adoctrinarlos, “estupidizarlos” y envilecerlos. Permitimos partidos de oposición que, más bien se oponen al pueblo. Nuestra piel cocodriliana, da para esto y más. No sabemos que infamia necesita hacer la 4ª Trastornación para que finalmente reaccionemos adecuadamente.

Sale la “Subsub” espuria (con A), con su entusiasmo de computadora que “desentusiasma”, entre otros dislates, exigiendo que ya dejemos a su amo y no olvidemos al feo Calderón, [(causante de todos los problemas pasados, partiendo desde las cavernas), presentes y futuros de México]. ¿Dónde quedó su doctorado? ¿No puede comprender que, él es el culpable de la catástrofe que tanto nosotros como ella, (en su calidad de títere, impuesta como presidenta espuria, mediante un “súpermegafraudesote ”, a quien pisotea y no deja presidir), y que nunca debemos dejarlo tranquilo? Menos, ahora que se escucha que, por sus nexos con el narco, irá a parar al bote acompañado de ilustres “cuatroteros”. Lástima que su poca cabeza, aunada a sus genes lituanos comunistas, no le permitan entender, que está obedeciendo al peor presidente de la historia, la cual, ya le tiene reservado el sitio principal de su estercolero y si sigue sometiéndosele le hará compañía.

Sus barrabasadas, no paran y está saliendo demasiado excremento “cuatrotero”. Luego que fue excluida legalmente la ministra “Lenina” Batres, quien ni idea tiene sobre la SCJN, pero quiere presidirla, se molestó y ella apoyó. Como era un asunto de impuestos, tuvo el cinismo de decir que, todos los mexicanos tenemos que pagarlos. (Juar, juar, juar). ¡Se voló la barda! No aclaró que, excepto los que disponen de cuentas bancarias multimillonarias en paraísos fiscales. Tiene familiares con cuentas de esas. O qué ¿ellas no son mexicanas?

Los “cuatroteros” del bienestar, no tienen llenadera. El gobernador zacatecano, fruto del nepotismo, (hermano de Monreal, “doctorado en anticonstitucional”), por falta de fondos, suspendió pagos a maestros y jubilados. Pero contraviniendo la voluntad popular, por sus purititos d´stos, si tuvo lana, para que los amigos de los hijos de “Su Alteza Escondidísima”, iniciaran la construcción de 3½ kilómetros del 2º piso de la avenida principal. Como fue presupuestada con austeridad republicana, costaría 3½ veces, que la carretera de varias decenas de kilómetros, de Compostela a Puerto Vallarta. Afortunadamente, los zacatecanos se envalentonaron y lo impidieron.

Siguiendo con Zacatecas. Alguien compró una partida para su casa, pero, como no pagaron Derechos de Piso, fueron secuestrados. El comprador “arregló” con el jefe de la “oficina”, para que ambos fueran liberados. Para salir el “Delegado de Hacienda Alterna”, refiriéndose al vendedor, ordenó a sus “auxiliares”: “échenselo”. El comprador, valientemente, lo encaró y le exigió cumplir lo acordado. Y displicente dijo: “está bien, váyanse”. Esto, que pone los pelos de punta, sucede infinidad de veces diariamente. No lo publica ni La Jornada, ni demás pren$a vendida. Indudablemente vivimos un “México Desconocido”.

Lo espeluznante es que, la violencia ha llegado a extremos insospechados y horripilantes. De alguna forma, estamos reviviendo los tiempos del Holocausto de la II Guerra Mundial. Gracias a las “Madres Buscadoras”, constatamos la existencia de, al menos, un “Campo de Exterminio” e infinidad de fosas clandestinas. Esto es aterrador, pero gracias a la perversidad de la 4ª Trastornación, es apenas, una minucia. La “Subsub” (espuria con A) y sus horcos, están febrilmente dedicados a desvirtuar y negar los hechos. Estamos en plena vorágine de una deshumanizada crisis humanitaria, que día a día empeora. Alimentada desde el lugar desconocido donde se esconde el “Jefe Máximo de la Trastornación”, ejecutado por autoridades de una vileza e insensibilidad que mi español no alcanza a calificar. Obviamente, que estas maldades generan tremendo estupor y confirman la ineptitud, nexos malignos y mala voluntad del “MORENARCOPRIAN” para combatir la violencia. Y, para colmo, la forma en que están tratando de desvirtuar la realidad es repulsiva. Mostrando un cinismo e insensibilidad inhumanos, no les interesa resolver el problema, ellos lo provocan, y para no variar, ellos son las “víctimas” de una perversa campaña contra el gobierno. Cínicamente se burlan de las Madres Buscadoras, mienten a granel, desprecian el dolor del prójimo, obstaculizan a los Colectivos de Búsqueda y solapan a los culpables. En lugar de solucionar el problema o condolerse con el sufrimiento de las víctimas, la “Subsub” espuria (con A), se puso a informar, como sus “adversarios” habían conformado su “maligna” campaña. ¡Que cosas! Y así se atreven a pedir disculpas por las “atrocidades” de la corona española, cuando liberó de los aztecas a los pueblos sojuzgados. Y para rematar con broche de oro, ya limpiaron y pintaron el campo de exterminio para borrar toda evidencia e impedir que se pueda investigar algo. Esto nos “requeterecomprueba” de otra forma palpable, que el comunismo es pura falsedad y sumamente inhumano.

Aquí cabe otro cuestionamiento. La “Dama de Hielo” junto con Maximiliano son los dos únicos mandatarios de México que no han tenido una sola gota de sangre mexicana. Bueno, ni un glóbulo rojo. Pero Maximiliano, como acostumbraban aquellas familias reales, adoptó patrióticamente la nacionalidad mexicana y amó a México. Pero lo aterrador del caso es que, ella bien puede tener solo sangre israelita de todos los países que integraron la URSS y que traiga el comunismo desde sus genes. Pero, quienes, apegados a la realidad, aceptamos solo dos sexos, creemos que la mujer es más sentimental, afectuosa, sensible, que trae un paquete completo de afectos inherentes a la maternidad, (aunque hay madres monstruosas), los cuales hacen más tierna a la mujer, que al varón. Podrá ser todo lo rojilla que quiera, pero puede buscar el bien de México y practicar los sentimientos que conforman la grandeza femenina. Y no calificar de carroñeras, oportunistas, bastante hipócritas, (sic) a las mujeres sufrientes consagradas a encontrar a sus hijos.

Ella es madre, y tiene a una becada en el extranjero, (aprendiendo a robar). Esto es sumamente escandaloso, recuerda al siniestro campo nazis de Auschwitz y demás. Pero si la domina la insensibilidad y la hipocresía, nosotros necesitamos reemplazar el atole de nuestras venas, por sangre. Ella, está buscándose un puesto en el estercolero de la historia, al lado de su “patrocinador” y ¿nosotros dónde?