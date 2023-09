Afortunadamente, este sábado, ya estamos a un año y veintitrés días, del ansiado final de este larguísimo, horroroso y destructivo mandato. Si este sexenio, por su altísimo grado de corrupción e impunidad, ha sido un sexenio de Hidalgo, no es difícil imaginar cómo será su año de Hidalgo. Y lo mejor de todo, es que no teníamos alguien que pudiera presentarse a la próxima contienda con alguna posibilidad. Pero gracias a las mentiras de “YSQ”, nos cayó del cielo una extraordinaria candidata que cambió el panorama. Hasta ella, resultó sorprendida.

El pueblo se impuso a los partidos y por vez primera escogió su candidata a la presidencia. Aunque, como criatura humana no es perfecta, es la candidata, más limpia e idónea de nuestra historia. Al ocupar puestos públicos, sabe cómo se manejan los asuntos gubernamentales, pero como no es política, es ajena a cualquier camarilla partidista. Tampoco tiene patrocinador económico. Así que política y financieramente está libre de compromisos. Su único compromiso es con México y su conciencia.

Para ella, realmente los pobres son primero. No para multiplicarlos y aumentarles su miseria. Pues sufrió sus penurias y no quiere que otros las padezcan. Jamás habíamos tenido una candidata tan limpia, libre y exitosa. De vendedora descalza, de gelatinas y tamales, ahora, candidata a la presidencia. No cualquiera.

Por cierto. Nada más “por no dejar”. En los foros realizados con las finalistas, solamente figuraban banderas del PAN, PRI y PRD, pero ni una sola de la sociedad, cuando ella jugó el papel definitivo. ¡Aguas con los partiditos!

Los politólogos dicen, que, al aparecer los candidatos a la presidencia, el poder presidencial va disminuyendo y arranca el otoño del monarca. (Hoy cosa maravillosa).

Al no tener un candidato con garra, sufríamos, pero milagrosamente, apareció Xóchitl; despertó la esperanza y activó al pueblo, lo que a la 4T le cayó como dedo al anillo. Apenas pasaron unas pocas horas y empezaron los ataques viles, golpes bajos para descarrilarla. Lo cual indica claramente su terror.

Para variar, además de la maldad, apareció la estupidez humana. Pues parte de los que se supone están por México, además de tragarse fácilmente las mentiras del enemigo, están afanados en encontrarle peros al proceso y su candidata.

Si somos objetivos, encontramos que es notorio, que tenemos un presidente que, en lugar de buscar el bien de la patria; desde que obtuvo su constancia de triunfo, se dedica a destruirla. La lista de destrozos es fatal.

Como calca de Chávez, instituyó una Mañanera, que le consume casi toda su jornada laboral. Principalmente la ha utilizado, para su campaña electoral, así como, atacar a quienes publican y critican sus perversas acciones, engañar, chismear y “anexas”. En el Congreso, trae una recua de lacayos antipatriotas, que “tienen que” aprobar todo lo que les mande. Lo que, normalmente, es para concentrar poder o reducir derechos.

Sus maldades y agresiones se incrementan y el país empeora cada día. Hace poco, entregó sus libros detestables, que de utilizarse harán de nuestros hijos y nietos, unos burros ignorantes

adoctrinados, sin futuro. Esto constituye, con mucho, la acción sexenal más vil. Atenta contra el futuro de nuestra niñez y el de México. Es una canallada, que solamente puede hacer un auténtico hijo de su rancho.

Además, está afanado en causar grandes perjuicios para poder enjaretarnos su tiranía “narcocastrochavista”. Para ello, cuenta con algunos floreros serviles. Una chusma, de partidarios agresivos y violentos, que, por su ignorancia, necedad o estupidez, lo apoyan incondicionalmente ya que solamente escuchan y aceptan las palabras viperinas del presidente más mentiroso e hipócrita de la historia y actúan según sus intestinos. ¡Todos bien “obradorizaditos”!

MORENA, conformó la alianza “Juntos Causamos Histeria”, con un partidito prostituto que se va con el que más “pague”, otro partidito comunista, que aún existe por argucias legaloides y otro que ni pinta. Igualmente, cuenta con el apoyo del apátrida “Partido Abstencionista”, (el más numeroso), constituido por indecisos e indiferentes. Y obviamente, un ejército de comunicadores “chayoteados”, otro de militares bien maiceados y el del narco. Además, dispone, a su arbitrio, de los recursos públicos y del poder gubernamental.

El otro bando, cuenta con una candidata, que al despertar la esperanza está motivando al electorado. Una sociedad que está activándose, fortaleciéndose y entusiasmándose, que, aunque ha obtenido logros nunca vistos, todavía le falta bastante. Ha bloqueado algunas intenciones perversas del monarca. Sobrepasó a los partidos políticos. Con ayuda de “YSQ”, por vez primera puso su candidato a la presidencia. La juventud, a pesar de que son los que ya están recibiendo la estafeta, son escasos. También hay una SCJN que, aunque, no ha entendido que el primer derecho humano es la vida, lucha patrióticamente contra las ilegalidades del Ejecutivo y que la Constitución sea la Constitución. También cuenta con algunos comunicadores, no “chayoteados”, que difunden y comentan la realidad por las redes.

Un bando se inspira en las mentiras, chismes, calumnias, delitos, caprichos y demás villanías de su “mesías” y amo. Si gana, su premio será opresión y miseria general. El bando “conservador”, “aspiraciona” reducir, no con saliva, la pobreza, rescatar y reconstruir la patria. Su premio: libertad y bienestar para todos.

Como “YSQ”, vio que la regó ayudándonos a encontrar una candidata que, si la sociedad reacciona como debe, derrotará a la corcholata que, tras una inútil campaña y una teatral simulación fraudulenta, su dedo “candidateador” señaló, está aterrorizado, pues bien sabe lo que merece. Por eso, ya arrancó su andanada de ataques. Olvidando los negocitos de sus familiares, mintiendo cínicamente, la acusó de hacer negocios dudosos con el gobierno, logrando que sus seguidores, acepten como dogma, que es corrupta y mala. Con su reglita marxista de dos escalas, condenó el procedimiento de selección, argumentando que fue simulación; que es imposición de la oligarquía; el neoliberalismo; los conservadores; Claudio X y demás adversarios de siempre. Cuando él, con sus arbitrariedades, fue el detonante que prendió a la sociedad para suplicara a Xóchitl que fuera su candidata. Ella, aunque no ganara, aparecerá en la historia como heroína.

No cabe duda, que los humanos somos complicados y estúpidos. ¡Apenas encontramos candidata y ya estamos haciendo gansadas! Circula que Xóchitl fue puesta por “Su Alteza Desigualísima” y es su cómplice. Aun los electores que quieren el rescate de la patria, sin analizar, le encuentran

muchos peros: que es mal hablada, abortista, trotskista y otras más. Las falsedades de la Mañanera impactan.

Para rescatar a México, no tenemos otra, más que derrotar al enemigo, votando masivamente por nuestra candidata. Ella no nos va a sacar de Guatemala, para meternos en “guatepior”, como ya ha sucedido con el voto de castigo.

Tenemos un enemigo maligno del que debemos liberarnos ya, antes de que se salga con la suya. Necesitamos apoyar fuertemente a Xóchitl y no andar buscándole prietitos. Máxime que, ella junto con Maquio, son los candidatos más limpios y bien intencionados de la historia. (Por eso lo asesinaron. Bien valdría la pena conocer algo de su historia).

No olvidemos que el destino está brindándole, a nuestra generación, la oportunidad única, (que algunos consideramos caída del Cielo), de acabar definitivamente el dominio priista y derivados, así como fincar los cimientos de un gobierno donde la sociedad lleve el control. Obviamente, no es fácil, somos humanos. Además de vencer al enemigo declarado, hay que cuidarse mucho de los aliados. Sobre todo, ahora que por arte de “magia”, ya aparecieron chapulines y moscardones buscando hueso.

Tomemos consciencia, que no se trata de una simple contienda electoral. Se trata de rescatar o dejar morir al país. Hablando en plata, dejémonos de inocentadas y “pendejadas”, recurramos al Bien, hay mucho por hacer, trabajemos con entusiasmo y astucia, para salir airosos de esta oportunidad que nos brinda la historia. Si le fallamos, también, nos refundirá en su estercolero.