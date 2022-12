¡Dictadores derrocados que vendan!

De verdad que tenemos un Presidente, No Presidente, Atolero que no deja de hacer barbaridades y muchas de ellas, van justo en contra de los intereses, creencias y “aspiracionismos” de los mexicanos auténticos. Y confirmando una vez más que su principal objetivo es cumplir su compromiso con el Pacto de San Pablo de encadenar al país a la dictadura del imperialismo castrochavista, haciendo gala de su política farisea, de dos caras, sobre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cual le impide dar su opinión sobre las atrocidades que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras comenten en contra de sus habitantes, pero que le autoriza “injerencionarse” con basta amplitud, en apoyo a la “autodeterminación” de los tiranos marxistas. Con esta actitud, además de que nos ocasiona otra chamuscada internacional más, da ppie a que en el extranjero piensen que los mexicanos somos muy tontitos, al haber llevado a la presidencia a un ejemplar tan peculiar.

Resulta que Pedro Castillo, como todo buen aspiracionista a dictador castrochavista, presentándose hipócritamente como defensor de la democracia, “la del Foro de San Pablo”, inspirado en aquel adagio de que “no me vengan con qué la ley es la ley” y violando descaradamente la Constitución peruana, decretó, injustificadamente, la disolución del Poder Legislativo y otras medidas restrictivas, como el toque de queda, dando un claro golpe de estado. Pero como no controlaba al Congreso, ni tenía maiceado al ejército, ni contaba con Magistrados “carnales”, le salió el tiro por la culata. Además, tiene 51 carpetas fiscales abiertas por corrupción. Y como también estaba destruyendo al país, solo el 24% de la población pensaba que debía quedarse hasta terminar su periodo, Pero como el Congreso y los peruanos si reaccionaron oportunamente e hicieron lo que les correspondía, cuando el dictador fallido intentó huir, en su lujoso vehículo, el pueblo bloqueo las calles y rodeó la embajada de la 4T, para impedir que se asilara ahí. Pues los peruanos saben muy bien que, para nuestra vergüenza y coraje, en esa embajada se acogen a cuerpo de rey los dictadores repudiados por el pueblo. No habrá recursos para las medicinas de los niños con cáncer, pero sobra para atender, con lujos de los burgueses, a compañeros del “establo” marxista derrocados. Con el bloqueo ciudadano la policía lo atrapó, impidiendo que se refugiara bajo el manto protector de “Su Alteza Distintísima” y acabó en la cárcel.

Esa liberación del pueblo peruano, le pareció mal al Presidente “dos veces legítimo”, y declarando que respetaba la autodeterminación de los pueblos, se puso no solo a opinar, sino a meterse en lo que no le compete. Tal vez ha de escuchar mucho a Ciro Gómez Leyva, pues eso crea tumores cerebrales. Dijo que no se iba a meter en el asunto, pero se “injerenció” hasta la cocina. Tan se metió dónde no debía, que posiblemente lo declaren Persona Non Grata en Perú. No sería mala idea que también nosotros lo declaráramos y lo mandáramos a su rancho.

Lo más significativo de esto, es que nos está dando una muestra indudable más, de que sus semejantes le valen un comino, pero le importan mucho sus compinches dictadores. Nos comprueba que no tiene el menor interés en buscar el bienestar de sus conciudadanos. De hecho, a él no le interesa el bien de los peruanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, bolivianos y, quizá, menos el de los mexicanos. Él, con sus ideas dictatoriales, apoya solo a dictadores o “aspiracionistas” a tiranos. Es tan desubicado que ni siquiera Lula de Brasil, Fernández de Argentina y otros se involucraron, se atrevieron a tanto y ya reconocieron a la nueva presidente.

Por cierto, que parece ser que si bien se liberaron de quien quería darles un golpe de estado, en realidad siguen en peligro. Para empezar, Dina Boluarte es de ideas afines a las de Pedro Castillo y al parecer no es una blanca paloma, pues poco antes del golpe, en el Congreso se archivó una acusación constitucional por corrupción. De no haber hecho no hubiera podido ocupar el puesto ya que estaría legalmente inhabilitada y pinta que no es muy honesta. Ojalá puedan frenarla y liberarse de ella. Lo grave del asunto es que España y varios países iberoamericanos tenemos el mismo problema, algunos están reaccionando, otros no.

O sea que el “Inquilino VIP de Palacio” sigue dando claras, múltiples e innegables muestras de que está obsesionado únicamente en su proyecto personal de instalar su dictadura castrochavista en nuestro país. El tremendo golpe que le acaba de dar a la democracia, apoyado por unos diputados que, exhibiendo su servilismo, le aprobaron, el bonche de páginas que les envió para su aprobación, sin ni siquiera leerlas. Pues lo recibieron en la noche y a la mañana siguiente, a primera hora, ya estaba aprobado. Los peruanos pudieron deshacerse fácilmente de un dictador corrupto, pero a nosotros nos va a costar mucho trabajo, para ello es indispensable que la sociedad reaccione. Con ese golpe, la temperatura de la olla en la que nos está cocinando como ranas, dio una buena subida. Urge actuar. Es inconcebible que todavía haya quienes sigan creyendo que tenemos un mesías. Pero, desgraciadamente, así es.

Todavía queda la esperanza que el Poder Judicial, se apegue a la Constitución y declare inconstitucional esta puñalada contra el INE. El temor es que en otras ocasiones algunos magistrados han mostrado, que están en contra del “Bloque Conservador”, (los mexicanos), y a favor del “Bloque Destructor” encabezado por el encargado del Ejecutivo. Con esta cuchillada, el plazo para defendernos se acorta aceleradamente. Urge que la sociedad defienda lo suyo, todavía estamos a tiempo. Ojalá reaccionemos con la fuerza necesaria.

Cambiando de tema, aprovecho la oportunidad para manifestar mis buenos deseos navideños para los creyentes. Viendo los “Estos Datos”, o sea la realidad neoliberal y conservadora, te recomiendo que, desde el punto de vista material, disfrutes esta Navidad, ya que muy probablemente será más difícil que la pasada, pero, menos complicada que la del 23, la cual, a su vez, será menos dificultosa que la del 24. De la del 25, no me atrevo a opinar, porque todavía hay muchas incógnitas por despejar, pero si no nos dejamos, será mejor que estas. Pero, sea como sea, deseo que esta sea una Navidad llena de bendiciones y que el Cielo se apiade de nosotros, nos ilumine y nos dé la fuerza para salir airosos del reto que enfrentamos. Recuerda que ya se nos dio a conocer que el “Bloque Destructor” recurre al mal, por lo que nosotros tendremos que recurrir al poder de la luz, la cual está a nuestra disposición. Y como esta, en el fondo, es una lucha entre el bien y el mal, a fin de cuentas, la luz, vencerá a la obscuridad, así que bien podemos recurrir a ella. Por eso me permito recomendarte que festejes con alegría, devoción y esperanza esta Navidad, en la que conmemoramos que Nuestro Redentor nació para nosotros. Así pues, aprovechemos, aferrémonos a Él y pidámosle con todo nuestro corazón que nos llene de su gracia, para que fortalecidos seamos mejores personas y enfrentemos hermanados con valor y éxito los retos de la vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, para que los venzamos y al final del camino nos encontremos con Él, para disfrutar de sus dones luminosos para toda la eternidad. Feliz Navidad.