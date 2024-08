Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las de tus hijos a remojar

Ahora con la inauguración de los Juegos Olímpicos tuvimos oportunidad de constatar, una vez más, que no es “conspiranoia”, ni paranoia, creer que existe un complot para implantar la Agenda 2030, en la que están involucradas infinidad de instituciones encabezadas por la ONU. Usan muchas estrategias e instituciones infiltradas o neutralizadas, para su perverso proyecto de constituir un solo país, un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión; en donde no tendrás nada, pero serás “feliz”. Ya llevan cientos de años trabajando en esto. La sanguinaria Revolución Francesa fue su primer golpe.

Han estado socavando gradualmente los valores sociales, pues necesitan sociedades envilecidas y debilitadas para implantar su reino. A la fecha, ya están adelantaditos. En muchos países, ya lograron legalizar el asesinato de seres en el vientre materno. El marxismo, que es un instrumento suyo, que ha tenido en sus garras a muchas naciones; algunas lograron liberarse, pero otras no. Para implantarlo y mantenerlo, ya sobrepasaron los cien millones de muertes y todavía no paran. Están atacando exitosamente a la familia que es la célula social. Adoctrinan a la niñez para deformar y envilecer al ser humano. (En nuestra patria nos impusieron unos libros de texto gratuito perversos y erróneos). En fin, traen un maléfico proyecto de reingeniería social para modificar totalmente la cultura y valores humanos. Un ex agente de la KGB comentó que para cambiar la cultura de un país se llevaban treinta años.

En el espectáculo de la inauguración de las olimpiadas, nos demostraron que también tienen infiltrado al Comité Olímpico Internacional, pues lo usaron para promover sus ideas antinatura y atacar la religión. No es que seamos escamados. Realmente se presentaron temas totalmente ajenos al deporte y de muy mal gusto. Se vieron escenas de individuos del mismo sexo besándose, varios Drag Queens, (varones estrambóticamente disfrazados de mujeres), cuadros promoviendo la pederastia, la homosexualidad, seres con cuernos (como demonios) y otras manifestaciones sospechosas. Igualmente presentaron una escena, que sí, no fue una calca de la Última Cena de Leonardo Da Vinci, bien podía interpretarse como su parodia y una burla al cristianismo, en la que Jesucristo fue representado por una mujer homosexual bastante obesa y exageradamente maquillada, coronada con algo que recordaba una hostia consagrada, detrás de una “mesa” semejante a la de la famosa obra y a sus costados, homosexuales y otras personas, que, aunque no eran doce, podían tomarse la docena de apóstoles. Este desplante, les sirve para propagar sus ideas ante millones y tantearle el agua a los camotes, viendo que tanta aceptación va conquistando su ideología. Este espectáculo generó cuantiosas manifestaciones de repudio. Este tipo de “shows” han sido vistos en otros eventos masivos, como los realizados en la inauguración de un túnel magno en Suiza y el del Carnaval de Rio, los cuales, sobre todo este, fueron descaradamente satánicos y causaron mucha inconformidad.

El globalismo tiene abiertos muchos frentes. Están metidos en el fraude de las elecciones de Venezuela y en el de México, pues el socialismo, es tan “popular” y “democrático”, que, cuando se ha sufrido, normalmente no triunfan mediante el voto, por lo que recurren al fraude y la sociedad, necesita defenderse, recurriendo a su unidad y a la legalidad. Los venezolanos tenían mucha esperanza de sacudirse la tiranía, le echaron ganas y el 73% del electorado votó en su contra y el 27% a su favor, pero la dictadura tuvo otros datos y está por coronar su fraude, para que Maduro siga construyendo el catastrófico 2º piso del chavismo. En México, aunque la tiranía todavía no acaba de amacizarse, está por realizar un gigantesco fraude con el que pretenden culminar la “obradorización”. Aunque en ambos países el resultado definitivo está pendiente, el panorama está bastante complicadito.

Como buenas dictaduras socialistas jamás aceptarán una derrota por la vía democrática, pues para ellos la democracia consiste en votar por ellos y obedecerlos, quienes no se les cuadren, son enemigos de la “patria”, conservadores y hasta terroristas. Para tratar de justificar este fraude, como acostumbran, avientan sus mentiras de catálogo a diestra y siniestra, encontrando enemigos por todos lados. Como desde hace años, la tiranía tiene a Venezuela sumida en la miseria y la opresión, ha causado tanta miseria y sufrimiento en la población, que muchos de los que no han huido al extranjero a buscar mejor suerte, (cosa que frecuentemente no sucede), ya le están perdiendo miedo a la represión y hasta están dispuestos a perder la libertad o la vida. El socialismo es enemigo de que el pueblo tenga armas y desde hace años a los venezolanos se las quitaron, así que tenemos a un pueblo inerme frente a un gobierno cruel que cuenta con poder, dinero y armas. (No es casualidad que haya políticos en EEUU que, con diversos argumentos, estén tratando de desarmar a la población). El fraude de Maduro fue más abierto y notorio, para enfrentarlo, la población está saliendo masivamente a la calle, pero, para derribar a un enemigo tan poderoso, esto no es suficiente. Pero como cada día se hace más notorio el fraude y el descaro, las medidas represivas han sido agudizadas y los derechos humanos ignorados, el evento ya se manchó de sangre con algunos muertos, se difundió que llegaron fuerzas militares cubanas para apoyar y proteger a Maduro, (los socialistas son muy solidarios y unidos echan montón, también llegaron chinos para falsificar actas, pero la regaron) y, además, como las manifestaciones multitudinarias del pueblo se están incrementando, están llamando la atención de muchos países, y aunque la solidaridad internacional no es muy confiable, estos hechos, al parecer están abriendo la posibilidad de que la presión extranjera influya o intervenga en el derrocamiento del dictador. En la OEA se vio que hay países que son indiferentes o cómplices. Hubo una votación para condenar a Maduro. 13 votaron condenándolo, sorprendentemente once se abstuvieron y cinco, de la misma porqueriza, no asistieron. O sea que, sospechosamente, a once no les pareció que fuera algo repudiable. No cabe duda que hay muchos intereses obscuros. Pero EEUU, basado en las actas que los opositores lograron rescatar y subir a las redes, ya reconoció a Edmundo González Urritia como el triunfador. También el famoso y poderoso Anonimus le declaró la guerra al fraude. Así que existen posibilidades para que la tiranía sea vencida, ojalá lo logren a un bajo costo.

El fraude en México estuvo mejor trabajado, pero, sin embargo, aunque, hasta la fecha en que se escribió esto, todavía no había Presidente Electa declaraba, todo seguía pendiente y había oportunidad de luchar hasta por la anulación, pero como los responsables de la defensa, (partidos y candidatos), lo han hecho tan mal, sobre todo, los “partiditos” que desde la campaña manifestaron ineptitud y desinterés, no hay muchas esperanzas. Para empezar, la candidata, sintiéndose demócrata, al reconocer y felicitar a la “Calcandidata”, abandonó el barco prácticamente de inmediato. Si bien impugnó, lo hizo mal, pues argumentó que no buscaba la anulación. ¡¿Entonces?! Y que quería dejar constancia de que el Presidente se había portado mal. ¡Que novedad! Para eso no necesitamos su constancia, estas se encuentran a borbotones por todos lados o sea que de esas constancias tenemos hasta la madre. Además, se sintió una mamá regañando a un delincuente.

Afortunadamente, aún queda la esperanza en la organización social, que si reaccionamos y prendemos como debe ser, seguramente venceremos al dictador y estaremos en condiciones de establecer un sistema de gobierno que brinde oportunidad para que elevemos nuestra calidad humana, desarrollemos y usemos nuestras capacidades para el engrandecimiento de México.

Si no reaccionamos adecuadamente, tendremos que esperar algunos sexenios, a que el hambre y la miseria de nuestros hijos y nietos que vivan ese infierno, les inyecte el valor requerido para derrotar a esta dictadura, como lo hoy están tratando de hacerlo los venezolanos.