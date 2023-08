Con melón o con sandía

Todo este sexenio ha estado fatal, pero actualmente está peor. Especialmente ahora que un activo sector social le pidió a Xóchitl que fuera su candidata a la presidencia, ella aceptó y de inmediato por su espontaneidad, transparencia y trayectoria triunfal, conectó de manera natural con gran cantidad de “conservadores”, iluminando el sombrío panorama.

“YSQ” se “apanicó”, redobló las agresiones e inició una guerra sucia contra Xóchitl. Mandó lacayos a demandarla y calumniarla para descarrilarla. Y como cereza del pastel, salieron a la luz pública sus bodrios de textos escolares, confirmando que además de pobres, nos quiere brutos, como establece su manualito marxista.

Superando a los partiditos, un importante segmento social está apoyando a la aparecida. Hasta un militar patriota se atrevió a manifestar su inconformidad. Dijeron que era falso, pero sospechosamente no le hicieron nada. Si efectivamente fuera falso militar ya estaría preso. Lo que puede significar que no todos los militares están con su 4T. Sería bueno saber cuántos son patriotas y cuantos maiceados.

Ciertamente que vivimos el momento más crítico de nuestra historia. Y ya aparecieron la estupidez y la vileza humana. No solo en México. En Brasil votaron por un exconvicto, en Colombia por un terrorista, en Nicaragua por un guerrillero. Y en Edomex por una identificada rata inepta.

Las cuestiones políticas son muy controversiales, pero no por las diferencias de pensamiento, sino, porque predominan la intransigencia, ignorancia, intereses egocéntricos, la falta de humildad y la desconexión con la realidad.

En ocasiones basta que alguien, sin pruebas, mencione algo negativo de alguien, para que se convierta en un dogma predominante. También se da lo contrario, que un demagogo engañabobos, cometa las peores aberraciones y, aunque se compruebe su culpabilidad, resulte inocente. Luego, muchos votan basados en estos engaños. Lo que, normalmente beneficia a los perversos. Más, si disponen de una mañanera, que frecuentemente, más bien parece un “lavadero”. Por esto, es indispensable establecer estrategias que difundan exitosamente la verdad, pues las mentiras favorecen al demagogo, en perjuicio de la patria.

Tratemos de ser objetivos. Dejemos de lado por un rato, tripas, rencores, necedades, envidias, fanatismos y demás. Veamos hechos. Los males de este sexenio son bien visibles. Claro si se quiere ver. Los números oficiales, muestran que las muertes violentas sobrepasan las del horrible Calderón y del compa, el Ilustre Sr. Lic. Don Enrique Peña Nieto y hasta las de Ucrania. La economía va en picada. Deuda pública, pobreza, violencia y deserción escolar se han disparado. Y hay otros males incuantificables más aterradores. La corrupción, contra lo prometido, está en jauja. La ley, ya no es la ley. Las instituciones democráticas y defensoras de los derechos humanos están siendo neutralizadas. El narco domina gran parte del país. Las mentiras e hipocresía son cotidianas y las vilezas abundan.

Para colmo, pretende aplicarnos, la “obradorización” más cruel y repulsiva del sexenio. Y vaya que las hay terribles. Despojó de sus medicamentos a niños enfermos de cáncer y dejó a sus amados pobres sin servicios médicos. Pero esto, es peor. Ya no se trata de hacer sufrir o dejar morir

infantes, ahora se trata dañarlos a todos, de por vida, convirtiéndolos, mediante una educación deficientísima, en adultos ignorantes, sin futuro. Pero, eso es otro tema.

Además de estar peor que nunca, enfrentamos la amenaza más terrible de nuestra historia. La lógica dice que deberíamos reconcentrarnos en derrotar al enemigo. Sobre todo, ahora que parece que, si reaccionamos lo suficiente podremos conformar un poderoso equipo, con el que podremos derrotarlo. Y, aunque es prematuro, podría pensarse que lo conveniente sería apoyar al candidato que prendió la esperanza. Xóchitl no es perfecta, pero les da diez y las malas a las corcholatas. Y eso es suficiente.

Pero para variar, aparece la poca inteligencia, el borreguismo, la vileza y otras debilidades humanas. En primer lugar “YSQ”, está haciendo todo, ilegal e inmoral, para tronarla. Envió a varios de sus lacayos, (algunos verdaderos delincuentes), a chamuscarla con demandas insustentables y falsedades, buscando que alguna pegue, ya sea por la complicidad de algún juez o algún truco legaloide. Y muchos se van con la farsa.

Luego, como la derecha y la izquierda extremas, tienen muchas coincidencias, también la derecha, basada en la calumnia, la está atacando. Otro posible obstáculo es la dirigencia de los partidos, porque no pertenece a su camarilla.

Desgraciadamente algunas falsedades que continuamente levanta el presidente más mentiroso del universo, son aceptadas sin pruebas. Al admitirse como dogma, muchos compatriotas, que estaban empezando a aceptarla, se están decepcionando, porque a pesar de que su encumbramiento es claro, creen, que Xóchitl toda su vida ha vivido del robo gubernamental. Se oye a taxistas y otras personas repetir como grabadoras las mentiras inventadas por “YSQ”. Esta irracionalidad, daña mucho.

Otros la descartan a la ligera, por alguna de sus características personales que les disgustan. Que vive en amasiato, que es mal hablada y otras semejantes, no es difícil que algunos la descalifiquen porque le va al Cruz Azul. Desgraciadamente, hay quienes por nimiedades toman importantes decisiones equivocadas.

Tomemos en cuenta que es imposible encontrar un candidato a la medida de todos. Pero podemos tomar los siguientes hechos que dan confianza. Ella estaba dedicada a su empresa. Si entró al servicio público, fue porque le insistieron. Ahí luchó e hizo mucho por los indígenas. Estuvo en una alcaldía de CDMX, realizó un buen trabajo. Luego como senadora fue de las pocas voces que manifestaban su inconformidad por las atrocidades del Ejecutivo. Todo sin robar.

No es militante de algún partido político. No es una política tradicional. Es una ciudadana, que, con su capacidad empresarial y profesión, entrega buenos resultados. Además, es candidata porque un numeroso sector social se lo pidió, por lo que está libre de compromisos políticos. Ya declaró que no tiene para los gastos de campaña, por lo que la realizará conjuntamente con la sociedad, por lo que tampoco tendrá compromisos con patrocinadores particulares, políticos o del narco, (cómo están otros). Parece ser que nunca antes había habido un candidato, tan libre de compromisos. Algo muy positivo.

Por si fuera poco, es experta en materias del futuro. Así que podría impulsar al país al parejo del “prepreprecandidato” más capaz. Además, tiene el extra de que ha triunfado, viniendo desde la pobreza. Lo que nos hace confiar en que también tendrá éxito como candidata y como presidente. Nunca en la historia, la ciudadanía había escogido a su candidato y menos uno sin compromisos políticos o financieros y tan “descolado”. Por esto, existe la posibilidad, de que juntos, venzamos el 24.

No cabe duda que a nuestra generación, el destino nos está brindando la oportunidad de convertirnos en la generación que, además de liberar a México de la dictadura priista y sus derivados, constituya un gobierno de la sociedad. Por lo pronto, los partidos políticos ya pasaron a segundo término. Y hoy ya tenemos a alguien libre de compromisos, que pinta que lograría que trabajáramos juntos sociedad y gobierno para la grandeza de México. Esto es posible, depende de nosotros.

Anteriormente, solo nos encontramos ante la disyuntiva de escoger al candidato menos “pior” y, hoy, si hacemos lo necesario, por fin, tendremos oportunidad de llevar a la presidencia la mejor opción. Pero para dar ese extraordinario salto, es indispensable que la ciudadanía se ponga las pilas y participe activamente con la fuerza requerida. Más, ahora que nos amenazan con sus libros para adoctrinar y mantener ignorantes a nuestros niños.

Más claro ni el agua. Ya tenemos a la candidata adecuada, falta la parte social. En el peor de los casos, no será tan maligna como lo sería una corcholata. Nosotros somos los que decidiremos, si nos vamos con melón o con sandía.