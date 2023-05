Carta abierta a todo legislador servil

Apreciable legislador al servicio del Ejecutivo:

Ahora que, la Cámara de Diputados seguida por la de Senadores, sin ni siquiera leer, aprobó irresponsable, ilegal y perversamente, el paquete de veinte propuestas de ley contra México, a un promedio de diez minutos, rompiendo el récord de todos los tiempos, tan solo, porque se los ordenaron. Y ustedes obedecieron lacayunamente.

Unos participaron en este atentado por compromiso, la mayoría por ignorancia y algunos por perversidad, como cómplices de quien pretende imponernos una dictadura “castrochavista”. Independientemente de cuales seas, debes saber que, aunque tu nombre no aparecerá en los libros de historia, por haber obedecido a tu amo, estarás involucrado en esta infamia, que, será recordada como el peor atraco legislativo contra México. Y mira que, desde 1810, abundan las porquerías legislativas, pero ustedes superaron todo.

La responsabilidad principal de un legislador consiste en elaborar y aprobar las leyes que regirán al país. Sus decisiones repercuten en millones de compatriotas. Por lo están moralmente obligados a analizar a consciencia lo que aprobarán antes de imponerlas sobre los demás. Esto es un compromiso demasiado serio.

Te invito a que te detengas un momento a revisar todo lo que ha aprobado servilmente. Pregúntate si ha sido en beneficio o perjuicio del pueblo y si estás contento contigo mismo por haberlo hecho, sin tener la menor idea de qué impusiste a los demás, pues mayormente, ha sido contra la transparencia, la democracia y el progreso, pues casi todas están criminalmente encaminadas a imponer una dictadura. ¿Te das cuenta de eres parte de una manada de lo que Lenin denominaba idiotas útiles?

Entendemos que, la mayoría de legisladores incondicionales, no tiene la preparación, ni la capacidad para tan trascendental tarea. Pero para que tú sepas, si lo que te obligaron a hacer, está bien o mal no necesitas mucha ciencia. Tienes un puesto privilegiado, tienes mucha más información que el pueblo bueno y engañado. Formas parte de la “Mafia del Poder” y aunque seas soldado raso, en algo te has de enterar de sus verdaderas intenciones. Para que puedas saber si estás obrando bien, solo es necesario que busques la verdad. Infórmate que aprobaste y trata de responderte cómo ha impactado en tus prójimos y si te gustaría que te lo aplicaran a ti. Si te resulta difícil, investiga.

Quien te usa como títere, desde que fue declarado presidente electo, se dedicó a hacer justamente lo que de candidato decía combatir. Con todos los males que ya nos ha causado, se ha convertido en el peor presidente de todos los tiempos. Y tú, obedeciéndolo, automáticamente eres su cómplice y lo acompañarás en el estercolero de la historia. Es verdad que tu nombre no aparecerá, pero irás en el paquete, pues tu legislatura también aparecerá como la más servil de todas.

No me hagas caso a mí. Pero tampoco a las enormes mentiras presidenciales. Analiza su actitud y sus hechos. Hechos son mores y no buenas mentiras. Inmediatamente, manifestó la clase de sentimientos que alberga su corazón. Quitó sin piedad, sus medicamentos. a los niños con cáncer Eliminó el Seguro Popular, dejando sin atención a 17 millones de enfermos. Lo reemplazó con un INSABI que, por su cavernícola planeación, resultó un criminal fracaso. Como en ningún sexenio del anterior régimen, al destazar el abastecimiento de medicinas, 45 millones de recetas se han dejado de surtir. La fea corrupción ha crecido tanto, que hasta hay familiares suyos involucrados. Ha multiplicado significativamente a los pobres. Está afanado en destazar al INE para cometer fraudes estilo PRI. Intenta desaparecer al INAI para hacer sus “negocitos” sin problema. La lista de males es demasiado amplia y no necesitas que alguien te la muestre. Los hechos están a la vista de todos los que quieren ver.

Sus tres obras emblemáticas, están para llorar. Por berrinche, paró la construcción de un aeropuerto que, hoy estaría ya generando muchos beneficios. Lo substituyó por uno inservible, que nos cuesta. Su refinería está resultando mucho más costosa de lo presupuestado. Y aunque ya la “inauguró”, no ha refinado un solo litro. Muy probablemente no se concluirá y todo lo gastado irá a parar al fondo del mar. Su Tren Maya que alargó hasta su rancho, está causando muy graves daños a la selva y tampoco lo va a concluir y todo irá a la basura. Sus tres obras emblemáticas son tres fracasos, pero él, encaprichado.

Si buscas alguna obra suya rescatable, siquiera medianamente importante, no la hay. Esto te prueba que este señor que te utiliza, no busca el bien de México, está centrado en su dictadura y tú eres su cómplice. Te insisto, no me hagas caso, tú ve los hechos, su proceder y su infinidad de mentiras. El día en que ya no le sirvas te dará una patada en el trasero y te convertirás, junto con tus seres queridos, sufrirán lo que tú “aprobaste”.

Tú decides si sigues ayudándolo a tiranizarnos a cambio de migajas, que te sabrán amargas. Si estás con él o con México y ya te pones a votar lo mejor que puedas. Te garantizo que, si dejas de ser lacayo, te sentirás libre. Hasta ahora solo te han tratado como pelele sin dignidad. Lo que nos estás haciendo no es una mentada de madre, es una catarata de mentadas, ya que eres cómplice de quien, ha confesado que lo aconseja un diablo, por esto nos hace demasiado daño.

Te “reinsisto”, investiga, piensa y decide, si continúas ayudándolo a destruir u obras en conciencia, intentando cumplir lo mejor posible como verdadero legislador. Él, ni nadie, te pueden despedir. No te dejes pisotear, recuerda que tienes la dignidad del ser humano y que, como todo humano, vas a rendir cuenta de tus actos, incluyendo tus aprobaciones ciegas. De corazón deseo que, por tu bien, el de tus hijos y el de México tomes la mejor decisión. Veremos tu respuesta con tu proceder en las próximas votaciones.

Atentamente

Un mexicano conservador que quiere conservar su país a salvo.