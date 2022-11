Ahora que ya no está el Chapulín Colorado, ¿quién nos defenderá?

Los mexicanos, salvo honrosas excepciones, soportamos agachados, apáticos, indiferentes e irresponsablemente, 80 años de dictadura priista. Podemos argumentar que, si bien abusó, nos permitió crecer, aunque fuera paso a pasito, dejó algunas obras e instituciones valiosas y un país aceptablemente habitable. Aun sus peores presidentes algo positivo hicieron. Pero el priista que hoy se encumbró, llegó únicamente a dañar y destruir. En 4 años de “desgobierno”, aún no ha realizado algo rescatable de verdad. Tiene secuestrados a los 3 poderes republicanos con que puede hacer lo que se le ocurra. Está convertido en un “empeorador” promotor de la “impionidad”. A tal grado, que posiblemente hoy México enfrente la mayor amenaza de su historia, por lo que está en caída libre.

Lo aterrador es que, enfrentamos un peligro extremo y sin embargo, reinan la apatía, la indiferencia, mientras la olla en la que nos cocinan, llega a temperatura mortal. Para colmo, tenemos unos partiditos de oposición y un pueblo, para llorar a moco tendido. Sus dirigentes, que no líderes, no espantan ni las moscas. Y a pesar de que hay un enorme clamor popular, pidiéndoles su intervención, siguen ausentes. No oyen.

El PAN, que se supone el partido menos débil y que debería encabezar la defensa, perdió la brújula y abandonó los principios que le daban su razón de ser y fortaleza. Marco Cortés, ignora que lo cortés, no quita lo valiente. Y da prioridad a cuidar su puesto, que enfrentar la gigantesca amenaza. El PRI, con un dirigente que doblado por su megacola dinosáurica, traiciona la alianza y a México. Aunque hay militantes inconformes, se desconoce de qué lado quedará finalmente. Un PRD disminuido. Un MC encapsulado en sí. Desperdician la oportunidad histórica de defender al país, del mayor peligro que ha enfrentado. Mientras, increíblemente, carentes de sensibilidad, visión, capacidad, valor y patriotismo, se ocupan en chiringuitos.

Esta aterradora ausencia de reacción, nos hace temer que el atole mañanero haya invadido nuestras venas ciudadanas e impida que despertemos. Aunque los partidos no estén a la altura, los necesitamos. No todo está perdido, se sintió la presión ciudadana para que los legisladores rechazaran la arcaica y dañina “Desrreforma Energética”. Lo que muestra que, si los patriotas nos unimos, podremos obtener grandes logros.

Para ello en primer lugar, debemos unirnos, (entendiendo que habrá diferencias), mantenernos informados de la verdad, compartirla y participar. Debemos buscar políticos sensibles, preparados, honestos, patriotas, razonables y sin cola. Aunque son escasos, los hay. Si no, nos conformaremos con que no tengan demasiados inconvenientes, pero no los dejaremos solos.

Los auténticos partidos políticos reflejan el sentir, de al menos un sector social. Pero aquí, uno, solo refleja el sentir de su amo y señor. Los demás, sin comprender la peligrosa situación, están aferrados a sus asuntos utilitarios y frívolos. Por esto, es indispensable reaccionar, para evitar que nos desbarranquen.

Tenemos un pendiente. Manifestarles nuestro agradecimiento, reconocimiento y apoyo, a los pocos legisladores y jueces que, arriesgándose peligrosamente, han tenido las agallas para enfrentar y frenar al enemigo poderoso, vengativo y peligroso en grado sumo, que encabeza los frecuentes ataques, contra la democracia, nuestros derechos y el progreso. Además, para animarlos a que no se rindan y sientan que no están solos. Y también para hacer saber al enemigo, que están respaldados por un sector importante del pueblo sabio, bueno y patriota. Esto lo podemos hacer de varias formas por las redes y comunicaciones directas.

Tenemos el caso de la valerosa y patriota jueza del 9° Tribunal del Distrito de Guanajuato, Carla María Macías, que, arriesgándose otorgó el amparo para suspender definitivamente el maligno plan de que la, “ahora”, Multisecretaría de la Defensa Nacional, se adjudique el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. También, entre unos pocos, están los valerosos legisladores que intentaron evitar que las fuerzas armadas permanecieran en las calles hasta 2029, por significar un grave peligro para la endeble democracia y una disposición inútil, ya que tienen prohibido usar sus armas contra los “humanos” delincuentes socios del régimen.

Pero también están aquellos magistrados, jueces, líderes, empresarios, legisladores y demás que se han doblado ante las perversidades. Por lo que igualmente, podríamos mostrarles nuestro rechazo por haber antepuesto a los intereses y malignos planes de su amo, “Su Alteza Desigualísima”, sobre los de casi 130’000,000 de mexicanos. También podríamos exhortarlos a que se concienticen de la enorme responsabilidad que adquieren al ocupar un puesto público, dándoles a conocer, con peras y manzanas, el daño que ocasionas aprobando o realizando lo que les ordenan, lo que finalmente, los llevará al estercolero de la historia.

Estas comunicaciones, se podrían manejar de varias formas. De hecho, ya circula en redes una recolección de firmas para defender, al INE. Esa institución que, con muchas dificultades se le arrancó al PRI y que, a pesar de algunas deficiencias, ha sido fundamental para que la democracia diera sus primeros pasos en México, logrando que, 4 mandatos presidenciales, por fin, fueran electos, más o menos, mediante el voto y no solo por la mafia del poder. Sin democracia, no hay esperanza y en el INE esta su cimiento fundamental.

Los movimientos verdaderamente sociales, empiezan en muy pequeño y si prenden pueden liberar. Los grupos que surjan podrían redactar estas comunicaciones, para concientizar, reprochar, agradecer, motivar, apoyar funcionarios. De lograrlo el pueblo participaría más en la política, lo que le generaría muchos beneficios y salvaguardará sus derechos. Hay que actuar ahora, el tiempo apremia. Ya no está el Chapulín Colorado, para salvarnos, pero si queremos nosotros tenemos el balón en nuestra cancha. No olvidemos que la mayor fuerza se encuentra en nuestro espíritu. Tenemos que rescatar a la patria, pues es la que vamos a heredarles a nuestros hijos y nietos y como la llevan, va derechito a la ruina y a la perdida de los derechos humanos.