Miguel Bosé no quita el dedo del renglón de su musical

No es por intrigar pero Miguel Bosé parece estar recalentando la posibilidad de crear una comedia musical con los éxitos radiofónicos más sonados de su trayectoria.

Cuentan los enterados y allegados suyos que el cantante pop aprovechó su visita a España para reunirse con dos inversionistas y un renombrado productor teatral con el objeto de revivir la realización de la puesta en escena, que se dejó en punto muerto desde 2019. El propósito original del viaje de Miguel a la península ibérica fue promocionar su docuserie, que se comenzó a transmitir por la plataforma digital de Movistar Plus hace una semana.

“Bosé renacido”, como se titula el serial, contará en cuatro episodios las etapas más importantes de su vida, desde su infancia hasta su ansiado sueño de ser padre. El relato abarca desde su debut en el Florida Park, donde cautiva a la industria y al país, hasta su vida actual en México.

Bosé es un artista internacional que lleva casi cinco décadas en activo: ha triunfado tanto en la música -con ventas de más de 30 millones de discos en todo el mundo- como en el cine, con una amplia carrera de triunfos acumulados. Destaca también su faceta como presentador de televisión y su experiencia como director de teatro. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, se rodea desde niño de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, de la talla de Pablo Picasso, a quien veía como a un abuelo, su padrino Luchino Visconti o Dalí, entre muchos otros.

La forma más cercana de acercar la intimidad de una celebridad es conociendo su entorno. Miguel presenta sus cuatro casas que han vertebrado su vida, escenarios llenos de recuerdos y vivencias: la finca Villa Paz (Saelices, Cuenca), la casa familiar de Somosaguas (Madrid), la nueva casa de Somosaguas, que él construyó, y la residencia de México, donde vive actualmente con sus hijos.

La emisión cuenta con testimonios de familiares, como sus hermanas Lucía y Paola; su mánager Rosa Lagarrigue; y numerosos amigos como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Mercedes Milá, Boris Izaguirre, Alaska, Lolita Flores, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Juanes, Victoria Abril, Fernando Colomo, Manolo Caro, Alejandro González Iñárritu, José Luis García Berlanga, Patrice Calmette, Francis Montesinos, Nacho Duato, Bibiana Fernández, Malú o Pablo Alborán.

Fue durante la promoción de este serial que el ídolo español realizó los movimientos para tratar de hacer nuevamente preparativos y buscar estrenar un musical con sus canciones en el verano de 2024. Cuentan que muy en secreto, el intérprete de “Amante bandido” se reunió con un conocido productor ejecutivo muy remonbrado en el teatro Madrileño. Planean una radiografía del pop en español en la que Miguel no actuaría, solo dirigiría. Temas con los que han crecido generaciones en Hispanoamérica: “Don diablo”, “Linda”, “Te amaré”, “Hojas secas”, “Como un lobo”, ”Si tú no vuelves” o “Nada particular”, son algunos de los que se cuenta estarían incluidos en la obra.

Hasta hoy, el título de trabajo es simplemente “Bosé”, pero podría modificarse para efectos comerciales. Ese estilo de puestas tipo “Hoy no me puedo levantar” (Mecano), “Marta tiene un marcapasos” (Hombres G), “Mamma mia” (Abba) y “We will rock you” (Queen) han sido una moda que parece no tener fin. Así que una basada en el gran ídolo español tendría que triunfar también. Tal vez Bosé no esté ya en su esplendor vocal, pero su legado es innegable. Siempre será un artista en toda la extensión de la palabra. Todo lo demás es lo de menos.

Y para cerrar, algunas notitas cortas: Juan Gabriel continúa vendiendo como marca registrada e ídolo popular a siete años de fallecido el gran cantautor. Su hijo y heredero universal, Iván Aguilera, anunció la salida de un disco póstumo con 24 temas inéditos que hacen patente el profundo amor que sintió el “Divo de Juárez” por varias localidades mexicanas. El primer sencillo se titula “México es todo”, adicionalmente se sabe que este trabajo musical también incluirá un tema grabado en colaboración con Los Tucanes de Tijuana,el cual nombraron “La mera, mera”. Por si fuera poco, también se inagurarán este 14 de septiembre vuelos a bordo de un avión pintado de rosa con el nombre de Juanga, operado por una conocida aerolínea nacional.

Eduardo Verástegui decidió autopostularse como precandidato a la presidencia de México para las elecciones de 2024. Sin ninguna carrera política, en medio de controversias mediáticas por sus declaraciones religiosas, es sorprendente su valor para emprender una causa de futuro incierto y sin respaldo de algún partido. En medio de esta inesperada revuelta de politiquería, Verástegui lanzó también su ópera prima como director de cine, se trata de “Sound of freedom” (“Sonidos de libertad”). Algo no combina en el discurso y la imagen pública del actor, político, activista religioso y director de cine…

