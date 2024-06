La nueva “Aventurera” llega con sello de garantía

No es por intrigar pero “Aventurera” regresó a la cartelera teatral de la Ciudad de México con Irina Baeva en el personaje protagónico y bajo la producción del experimentado Juan Osorio, quien da muestra, una vez más, de cómo ha logrado más de 50 años de triunfos en el entretenimiento.

Bajo la magistral dirección de Eric Morales y con texto original de Álvaro Custodio, cuenta con una adaptación literaria de Ximena Escalante, con una producción asociada de Eva Daniela y Rafael Portillo. Esta vez, el libreto está mucho más apegado a su versión cinematográfica, originalmente estrenada en 1950, con las actuaciones estelares de Ninón Sevilla (1921-2015) y Andrea Palma (1903-1987). El montaje es dinámico y se redujo a una hora 40 minutos, convirtiendo el homenaje a Carmen Salinas en una versión alternativa, distinta a las más de 15 escenificaciones anteriores a las que le dio vida la inolvidable actriz y productora, fallecida en 2021.

Antes de Irina, varias otras estrellas estelarizaron “Aventurera”: Edith González (1997 y 2018), Itatí Cantoral (1999), Niurka (2003), Patricia Navidad (2007), Yatana (2002), Adriana Fonseca (2003), Lorena Rojas (2004), Sabine Moussier (2008), Maribel Guardia (2010), Ninel Conde (2011), Malillany Marín (2013) y Susana González (2017).

El primer elenco estuvo integrado por Edith como la joven vedette Elena Tejero, Carmen Salinas como Rosaura del Mar (la madame del cabaret El Kumbala), Alejandro Tommasi era La Bugambilia -personaje creado por Carlos Olmos en sustitución de El Rengo-, Luis Felipe Tovar como el villano Lucio El Guapo, Sergio Basáñez como Mario Cervera, Ramiro Huerta como Pacomio, Jorge Becerril como El Rana y Ernesto Gómez Cruz fue el Comandante Treviño.

Tras la partida de Basáñez como el galán de “Aventurera” Ramón Abascal tomó la estafeta quien, luego de una breve temporada, dejó el puesto a Rodrigo Abed, seguido de Mauricio Islas, Jorge Salinas y Ernesto Laguardia. Son muchos los actores que desfilaron por El Kumbala, incluyendo al maestro Aarón Hernán y Pedro Armendáriz Jr. en el rol del comandante policiaco; o Rafael Inclán como El Rengo. El personaje de Bugambilia lo interpretaron Libertad Palomo, Tomás Goros, Sergio Mayer, Xavier Ortiz, Mauricio Barcelata e incluso Coque Muñiz.

En esta versión 2024 no hay Bugambilia y ahora el elenco se enriquece con Olga Breeskin, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Nicola Porcella, el primer actor Salvador Sánchez, Coco Máxima (la revelación de la temporada), Marcos Montero y Nacho Ortiz.

“Aventurera” vuelve al sitio emblemático que la vio nacer, “El salón Los Ángeles” de la colonia Guerrero, con un vestuario espectacular del gran Mitzy. Definitivamente están todos los elementos dados en excelencia para que este musical se convierta en la sensación del verano capitalino. Seguro será visita obligada para locales y foráneos, pues “Aventurera” es México retratado a través de los ojos de un gran conocedor del sentir popular, el señor Juan Osorio.

Para cerrar el fin de semana, vengan algunas notas cortas: Cuentan que el ego de Yuri y los volátiles estados de ánimo de Cristian Castro acabaron con la gira Unidos en el escenario tour. Se dice que a Cristian lo agotaron los desplantes, regaños y fanatismos de Yuri y que el ego de la estrella jarocha no le permitió soportar las ovaciones de pie para “El gallito feliz”, así como las “divertidas” alusiones a las creencias religiosas de la intérprete de “Osito panda” de parte de él. El truene era totalmente predecible, no son compatibles. Sólo fueron dos espectaculares voces haciendo duetos legendarios pero no llegarían lejos y no lo hicieron.

La trascendencia de Peso Pluma en la música urbana es innegable. Basta con considerar los números de preproducciones en plataformas digitales y conciertos alrededor del mundo para tener clara su supremacía artística y talento, lo que no es válido es el vituperio. Los halagos a uno mismo son “fuera de lugar”, sean o no verdad y escuchar al ídolo jalisquillo asegurar que él es el “superhéroe de la música mexicana”, era innecesario. De un tirón sacó de la jugada a clásicos que lo preceden como Los Tigres del Norte, El Recodo y Marco Antonio Solís, por mencionar sólo a tres.

PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA: ¿Actriz e hija de famosas celebridades, quien hizo tan secreta su despedida de soltera que no llegó ni a la mitad de los invitados?

RESPUESTA DE LA SEMANA PASADA: Sofía Castro.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Conductora que todavía no entra a “La casa de los famosos” y ya le volvió a caer mal todos?

