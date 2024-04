El arte de generar certidumbre y confianza: ¡Xóchitl Gálvez!

La convicción de la candidata a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez Ruiz, su personalidad natural de ser una mujer disruptiva la ha llevado al centro del debate nacional. En esa línea ha transitado por el país en ganar la calle en compañía de las mujeres y hombres de a pie, en reuniones con empresarios, en encuentros con universitarios y ha ofrecido a sus auditorios: Empatía, Firmeza y Esperanza. Esa fórmula le ha dado el encanto para abrir corazones y mentes de que si es posible un cambio. Está ecuación de comunicación le ha facilitado para que su propuesta electoral sea bien recibida por los distintos sectores de la sociedad mexicana. En 30 días, la sonrisa y la entereza de Gálvez Ruiz le han ayudado a que su imagen se visualice en el territorio y en las redes sociales, gracias a que su estilo personal ha hecho eco en la ciudadanía, muestra el arte del liderazgo y compromiso, que no solo es político, sino también técnico, no es solo de palabra, sino de acción al llevar adelante propuestas de peso, la habilidad y el vigor en la conducción es competitivo y alentador, caracterizada por el respeto a la pluralidad, la tolerancia y la inclusión que unificará a los mexicanos y así poder llevar avante y a buen puerto la meta del próximo gobierno 2024-2030. Para Gálvez Ruiz, el movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está desactualizado y rezagado.

Que finalmente todo parece indicar que en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el otorgar un sistema de salud como en Dinamarca no se cumplirá, su visión no se logró. Los servicios de salud gubernamental en México se comenzaron a deteriorar a partir del año 2019 y a la fecha están colapsados. Sin embargo, la percepción del público usuario en todas las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE y SSA) considera que la preparación técnica de los médicos, enfermeras y personal administrativo es muy buena a excelente. No obstante, la población usuaria considera que las deficiencias son por la poca o nula disponibilidad de recursos presupuestales de cada institución.

Que Martí Batres Guadarrama se lleva porras y aplausos y un respaldo abrumador al ofrecer en tiempo y forma seguridad a candidatos de todas las fuerzas políticas que contenderán en las elecciones de la CDMX.

Que hace cosa de unos días se prendieron las alarmas en Morena de la CDMX por los desangelados actos de campaña en varias alcaldías de la candidata a la jefatura de gobierno Clara Brugada, y una de las hipótesis que suena fuerte es superar las diferencias, los descontentos, cerrando filas y llamando a la congruencia y total unidad.

Que Aleida Alavez Ruiz debuta con sentido triunfalista como candidata a la alcaldía Iztapalapa, viene despuntando firmemente y a pasos agigantados mostrando músculo completo con el respaldo y apoyo del pueblo iztapalapense de la CDMX. Promete impulsar los programas de fortalecimiento a la seguridad, contra la violencia entre jóvenes, mejora al entorno de escuelas públicas, áreas verdes e iluminación, acceso equitativo al agua, recuperación y ampliación de avenidas principales entre otros, además de promover en el día a día la participación de las mujeres en el desarrollo político y social.

