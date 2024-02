¡AMLO como Pilatos!

Con sus reformas, el pueblo opina que traslada los problemas que no pudo resolver a otro sexenio.

Han pasado mas de 5 años desde que asumió el poder y se dice ahora que el gobierno de la cuarta transformación tiene ya un proyecto, lo que ahí se propone por no contar con mayoría partidaria es trasladar al cambio de gobierno las problemáticas que no pudo resolver el jefe del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno. El Pueblo, organizaciones estudiantiles, de la Sociedad Civil, académicos y líderes de cámaras industriales y empresariales del país, entre otros, opinan que el proyecto de reformas se abra al debate público antes de iniciar discusión en la H. Cámara de Diputados, los ciudadanos están dispuestos a participar en los debates públicos porque se tiene derecho. No se puede rebatir los cuestionamientos de la población en general. El presidente López Obrador debe ser muy cuidadoso y pensar muy bien la siguiente etapa de su proyecto de reformas porque no es un asunto amarrado y bien amarrado y termina por convertirse en solo humo y entonces la opinión ciudadana va a concluir que el actual gobierno es un eslabón de fracasos.

Que Carlos Slim Helú inundó las redes sociales con la percepción generalizada de que hay distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador en automático con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con el Ejército. La Revelación de Slim Helú obligó a funcionarios de los gobiernos federal, estatales y de la CDMX a reuniones muy interesantes para revisar lo concerniente a las declaraciones del empresario mexicano. Por lo que en la Ciudad de México un emisario presidencial se sentó a la mesa de un restaurante de Reforma con un grupo prominente de empresarios y pasó de ser un encuentro importante a un asunto de primerísimo nivel.

Que Xóchitl Gálvez Ruiz en redes sociales se llevó porras y aplausos por el madruguete que le dio a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al visitar al Papa Francisco. Dijo el pontífice a Xóchitl Gálvez: “Celebro que usted tenga el coraje que tiene”. Los líderes tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos.

Que los Millennials y la generación Z le dan primer lugar y están a favor de Xóchilt Gálvez Ruiz en Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, las mediciones tienen muy preocupados a los miembros del equipo de la doctora Sheinbaum Pardo que comienzan a trasladar las culpas de un lugar a otro y todo porque en el equipo propio de la doctora Sheinbaum Pardo, como en el equipo del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena suponen de la no importancia a las redes sociales y medios de comunicación tradicionales.

Que excelente semana le pintó a la diputada federal Aleida Alavez Ruiz pues esta semana se registró ante el Movimiento de Regeneración Nacional y seguramente lo hará con el PVEM y PT para competir como candidata única a la alcaldía Iztapalapa, demarcación que por mas de 6 años fue gobernada por Clara Brugada. La diputada federal Alavez Ruiz festejó esta decisión con sentido triunfalista pues los comentarios y los elogios fueron halagadores, el triunfo es inobjetable por su alto compromiso que ha demostrado a toda la sociedad de la CDMX y en particular a la de Iztapalapa.

