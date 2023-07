Marcelo Ebrard no quiere a López Gatell en su gabinete

“El mejor no siempre es elegido”.

—¿Invitarías a Hugo López Gatell a tu gabinete? —le pregunté ayer a Marcelo Ebrard en mi programa de radio en MVS.

—No. —me respondió tajante.

Sin embargo, creo Hugo López Gatell no sería “el único”, ni “lo único”, excluido en un posible gobierno de Ebrard para el 2024. Me queda claro que su lopezobradorismo y toda su parafernalia sólo existe, forzado, en el discurso de su precampaña. Pero su gobierno sería muy diferente al de la 4T radicalizada que hoy gobierna. Si tiene oportunidad, no deje de echarle un ojo a la entrevista completa en este link: https://youtu.be/sFGLByGTO-M

Yo sigo pensando que la elección de Morena y aliados es un dedazo disfrazado de encuesta, que al final, como pasó en el 94 con Salinas y Camacho, Marcelo perderá por la falta de simpatías del Tlatoani, aunque con la gran diferencia de que no veo una ruptura futura, más bien la silenciosa disciplina.

Es una lástima, porque en un proceso realmente abierto, Ebrard se llevaría de calle a sus adversarios. El tipo no necesita de acarreos ni de fingir acento tabasqueño; tiene experiencia de sobra para colocar a México en un primer plano mundial, ama la cultura del esfuerzo, su origen es de la clase media; o sea, todas estas características es lo que más detesta y aborrece el aldeanismo de López Obrador.

Destaco cinco puntos de la conversación de ayer:

1. No se trata de ser una copia del lopezobradorismo, sino de buscar cuál es la siguiente fase de la 4T, hacia dónde se debe seguir construyendo. Quedarse estancado únicamente con la gran base electoral no es suficiente, sino que se debe buscar un consenso por el bien del país.

2. Sobre su plan de seguridad, la cosa va más allá de la tecnología y la inteligencia artificial. Primero es necesario mejorar la economía formal sobre la economía del crimen organizado, se debe fortalecer a las fiscalías para el combate a la impunidad y plantear una reforma judicial profunda.

3. También hay un plan de salud, no seremos como Dinamarca ni en un año ni mucho menos en un sexenio, es un plan de largo aliento que puede tomar más de veinte años, pero hay que empezar a hacerlo.

4. En lo económico hay muchas oportunidades, estamos en el momento perfecto para el desarrollo, el crecimiento de México no puede hacerse de forma solitaria, como dicen los radicales, es necesario estrechar lazos comerciales con nuestros socios, particularmente en Estados Unidos.

5. No va a romper la 4T si no termina siendo el candidato, le hubieran gustado debates, pero genuinamente se siente seguro de poder ganar el proceso.

Falta un mes para que comiencen las encuestas y un poquito más, el 6 de septiembre, para conocer al ganador o a la ganadora. Si, como todo apunta, Claudia Sheinbaum es la elegida, sabremos que el proceso fue lo que siempre sospechamos, un dedazo… Pero, puede haber sorpresas. Yo no lo creo, pero sí, nada está escrito hasta que pasa.

De Colofón.-

Xóchitl Gálvez es la mejor candidata para encabezar el Frente Amplio, lo sabe la 4T, lo sabe MC y también lo sabe la misma Alianza Opositora, pero hay un problema: los egos están desbordados a niveles grotescos. Hay patadas bajo la mesa y la élite del PRI y PAN están haciendo lo imposible para que no sea ella porque envidian su frescura y popularidad. Como sea, sin el aval de MC para apoyar a Xóchitl, el juego se complica muchísimo en el 2024, hace unos días Luis Donaldo Colosio pidió al partido apoyar “la gran alianza” y dijo tener una muy buena impresión de Gálvez, cada vez hay más y más presión en el entorno de Dante Delgado para ceder y asegurar una posibilidad real de ganar.

Y todavía faltan 310 días para la elección presidencial.