Rumbo a Wimbledon

A partir del lunes 30 de junio, se juega el más tradicional de los torneos de Grand Slam. Tanto Australia, como Roland Garros y el US Open tienen la misma importancia, pero no deja de ser el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Este sitio ha albergado, por más de un centenar de años, este torneo y el césped ha sido pisado por los mejores tenistas del mundo. Los premios siempre son entregados por miembros de la monarquía británica, contando con la asistencia de personalidades de diferentes industrias. Sin embargo, las figuras, las estrellas, los protagonistas (tanto en mujeres como en hombres) son los que se llevan la atención.

El torneo es como todos los del Grand Slam: El cuadro, tanto en mujeres como en hombres, lo conforman 128 tenistas y quizá la primera semana, los de gran nivel, o están mejor colocados en la clasificación ATP y WTA, se enfrentan a jugadores que alcanzan a participar por el hecho de estar entre los primeros 128 de la clasificación. Tal vez, donde aparezca alguna sorpresa puede ser con los varones.

Carlos Alcaraz, el cinco veces campeón de torneos del Grand Slam y defensor del título, así como Jannik Sinner, con tres cetros de los Majors y mejor clasificado en el mundo, son ampliamente favoritos, pero sobre el pasto de Wimbledon cualquier situación puede suceder; igualmente en las mujeres, donde Aryna Sabalenka y Coco Gauff son las candidatas.

Recordemos que los encuentros en los hombres son a ganar tres de cinco sets y en las mujeres, a dos de tres. Este torneo tiene una enorme difusión, pues son 15 días de intensa actividad.

Sinner (23 años) y Alcaraz (22) acaparan la atención de los medios de comunicación, así como el enorme seguimiento de la afición, pero tendrán que estar bien concentrados si no quieren sufrir un sorpresivo descalabro. Tanto el italiano como el español son, hoy en día, de los deportistas más reconocidos, mejor patrocinados y enormemente mediáticos.

Por México, Santiago González (42 años) es quien destaca, por sus recientes triunfos en dobles. Ha sido finalista de mixtos con Giuliana Olmos. Asimismo, estarán Renata Zarazúa en singles y Miguel Ángel Reyes Varela en dobles.

