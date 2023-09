La nueva figura es Gauff

Coco Gauff es semifinalista con altas posibilidades de seguir avanzando y conseguir en Nueva York su primer título de Grand Slam de muchos que podrá obtener en su carrera. Quizá, solamente Aryna Sabalenka la mejor tenista del mundo podría negarle el título, pero por ahora la figura en el USOPEN es Coco Gauff.

Los medios y la USTA ha montado a Coco sobre una extensa y fuerte maquinaria de promoción y publicidad centrada en Coco Gauff que va en alta velocidad. Los medios mencionan a Gauf con artículos estelares sobre ella en TV, los diarios y medios digitales, fotografías, seguimiento, entrevistas, hacen que Coco tenga confianza y seguridad para poder tener mejores actuaciones.

Coco a los 6 años, inició en las canchas públicas de Delray Beach en Florida, A Coco le enseño al tenis su padre, , pero figuró como basquetbolista en la Universidad de Georgia y su mamá excelente deportista destacó como gimnasta. Gauff ha heredado las grandes dotes atléticas de sus padres quienes la han guiado de manera excelente. Coco se ha decidido a dar de baja a su padre como entrenador quien la impulso debidamente sin saber de tenis, su padre sufría desde la tribuna y le ponía mayor presión a su hija. Coco, por ella misma, decidió contratar los servicios de Brad Gilbert quien está cambiando la actitud y manera de jugar de Gauff, con mayor dinamismo, seguridad, menos drama y efectividad en sus golpes, incluso el golpe de derecha de Coco, que era conocido como su punto débil, Gilbert se lo ha ajustado para bien y sus resultados lo avalan.

Djokovic vs Shelton y Medvedev vs Alcaraz son los 4 tenistas que quedan con vida. Novak está a dos partidos de ganar su GS 24. Shelton, la otra figura norteamericana de 20 años de quien hablaremos más adelante no le hará daño a Nole. Alcaraz debe de triunfar sobre el malhumorado Medvedev.

Tanto Novak Djokovic como Carlitos Alcaraz llenan el estadio, agotan las entradas, causan revuelo y provocan escandalosas reventas sin llegar aún a la final.

Nole y Carlitos son favoritos y estamos a un paso de tener otra final soñada de GS ahora en Nueva York.