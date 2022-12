El cierre de 2022 es un festín

Finaliza 2022 con eventos de súper gala, en donde destaca el Mundial de Qatar. Por otro lado, hace unos días se dio la visita de Rafael Nadal a la Plaza de Toros México, donde el público pudo disfrutar del máximo ganador de Grand Slams, en su gira de exhibiciones, que lo llevó por Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y finalizando en la Ciudad de México.

América Latina ha dejado de producir tenistas de alta jerarquía y las giras que han celebrado Roger Federer y Rafael Nadal han entusiasmado a miles de aficionados, quienes los han seguido a través de los medios de comunicación y han disfrutado con sus actuaciones. Nadal, Federer y Novak Djokovic son personalidades que han creado una época especial y difícil de igualar, no solamente en el tenis, sino en cualquier otro deporte.

También debemos señalar que México es un país que reconoce a las figuras internacionales y, en eventos muy bien organizados, la afición responde. Ahora, el público es exigente y —si el espectáculo es de calidad, como han sido las exhibiciones de Federer y de Nadal— los aficionados asisten y lo agradecen, aunque sean partidos de exhibición, donde el resultado es lo de menos. Lo que desea el público es tener la oportunidad de estar cerca de una leyenda como Rafa Nadal. Hoy, se suma una nueva organización promotora del tenis, como lo son Orlegi Deportes y el Grupo Soma.

Por andar entretenido con el tema del Mundial, se me pasó comentar de Canadá, que se convirtió en el campeón mundial por equipos, ganando la Copa Davis 2022. Increíble que un país donde más del 80% de sus canchas no se pueden utilizar por el frío durante casi ocho meses del año, tengan campeonas de Grand Slam y de la Copa Davis, ganando el título más importante que existe por equipos, cuando era una nación muy débil en lo que al tenis se refiere, pero ha trabajado, estructurando programas con sus entrenadores, apoyando a sus jugadores, con asociaciones y directivas progresistas, con ejecutivos serios que han sabido planear y desarrollar el tenis en ese país, y por eso sus magníficos resultados.

Y del tenis de México, el juvenil yucateco Rodrigo Pacheco —con su entrenador Alain Lemaitre— conquistó el torneo Copa Mundial Yucatán, con puntuación en la ITF, y no dudamos de que pueda continuar ascendiendo en las clasificaciones de la categoría juvenil y llegar a mayores alturas.